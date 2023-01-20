«Ман Сити» прервал серию из 2 поражений. И выиграл у «Тоттенхэма» впервые за 3 матча
«Манчестер Сити» прервал серию из двух поражений, обыграв «Тоттенхэм» (4:2).
Команда Пепа Гвардиолы ранее уступила «Саутгемптону» и «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, «Ман Сити» впервые за 3 матча выиграл у «Тоттенхэма». До этого было два поражения – 0:1 и 2:3.
212 матчей
71 гол 48 голевых
119 голевых действий
Марез вообще в уровне игры не теряет, как тащил со времен Лестера так и тащит.
Воротчик привез первый, защита второй в свои ворота