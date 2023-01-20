«Ман Сити» прервал серию из 2 поражений. И выиграл у «Тоттенхэма» впервые за 3 матча

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» прервал серию из двух поражений, обыграв «Тоттенхэм» (4:2).

Команда Пепа Гвардиолы ранее уступила «Саутгемптону» и «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, «Ман Сити» впервые за 3 матча выиграл у «Тоттенхэма». До этого было два поражения – 0:1 и 2:3.

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9 комментариев

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Эксперимент
Вообще очень круто отреагировали на ошибки и счет 0-2 после первого тайма.
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rigobersong
Марез в Сити

212 матчей

71 гол 48 голевых

119 голевых действий

Марез вообще в уровне игры не теряет, как тащил со времен Лестера так и тащит.
+3
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Goofts
Марез Альварес и Родри - просто шедевральный матч в атаке
Воротчик привез первый, защита второй в свои ворота
+4
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Камбоджа Иванов
Должны были прерывать в матче с МЮ, но там судья решил иначе
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Bill Zapulil
Впервые за три матча звучит, как у Холланда голевая засуха третий матч подряд! Крутая стата!
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llolishe
Ответ WelcomeBackPURE
Парик конечно снова скажет, что на виноват
Марез уничтожил старого Перишича будь там Сессеньон хотя бы то может ТТХ и повезло бы
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Cruel Snake
Вот это возвращение в игру, смяли просто
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WelcomeBackPURE
Парик конечно снова скажет, что на виноват
0
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Good Man
Тоттенхэм без характера
0
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