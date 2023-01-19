Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не будет забивать только из-за Холанда. Дело не в нем – с моими решениями что-то не так»

не считает, что плохо влияет на результаты «Ман Сити».

«От нас ждут хорошей игры и побед. Если это не так, то начинается «Пеп – аут». Такова наша работа. Я хочу, чтобы было «Пеп, давай». Хочу остаться здесь. Для этого я должен побеждать.

С Холандом в составе мы играли очень хорошо, так что дело не в нем. Чтобы играть лучше, нужно создавать больше моментов, чаще доставлять мяч до него или до других нападающих.

Уровень нашей игры в последних двух матчах не помог Эрлингу забить. Кажется, слишком много наших игроков располагаются на флангах, а в центре – слишком мало. Без этого нельзя ни обороняться, ни качественно играть. Это основная проблема. Мы не будем забивать благодаря одному лишь Эрлингу.

Менталитет этих игроков – не проблема. Когда футболисты не играют достаточно хорошо, то дело в том, что с моими решениями что-то не так. Иногда я недостаточно хорошо выбираю состав или тактику.

Я должен найти решение. Мне нравится этот вызов, потому что я чувствую, что должен найти что-то, способное помочь команде стать лучше», – сказал тренер «Манчестер Сити».

После игры с «Манчестер Юнайтед» (1:2) безголевая серия Холанда впервые в этом сезоне достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

Всего у форварда « » 21 гол и 3 результативные передачи в 17 матчах этого сезона . Полную статистику норвежца можно найти здесь.

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.