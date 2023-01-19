Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не будет забивать только из-за Холанда. Дело не в нем – с моими решениями что-то не так»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола не считает, что Эрлинг Холанд плохо влияет на результаты «Ман Сити».

«От нас ждут хорошей игры и побед. Если это не так, то начинается «Пеп – аут». Такова наша работа. Я хочу, чтобы было «Пеп, давай». Хочу остаться здесь. Для этого я должен побеждать.

С Холандом в составе мы играли очень хорошо, так что дело не в нем. Чтобы играть лучше, нужно создавать больше моментов, чаще доставлять мяч до него или до других нападающих.

Уровень нашей игры в последних двух матчах не помог Эрлингу забить. Кажется, слишком много наших игроков располагаются на флангах, а в центре – слишком мало. Без этого нельзя ни обороняться, ни качественно играть. Это основная проблема. Мы не будем забивать благодаря одному лишь Эрлингу.

Менталитет этих игроков – не проблема. Когда футболисты не играют достаточно хорошо, то дело в том, что с моими решениями что-то не так. Иногда я недостаточно хорошо выбираю состав или тактику.

Я должен найти решение. Мне нравится этот вызов, потому что я чувствую, что должен найти что-то, способное помочь команде стать лучше», – сказал тренер «Манчестер Сити».

После игры с «Манчестер Юнайтед» (1:2) безголевая серия Холанда впервые в этом сезоне достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

Всего у форварда «Ман Сити» 21 гол и 3 результативные передачи в 17 матчах этого сезона АПЛ. Полную статистику норвежца можно найти здесь.

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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кроссовер Айверсона
По сути тот устрашающий сити который был еще недавно, от него ничего не осталось. Ушли Жезус, Стерлинг и Зинченко. Родри далеко не Фернандиньо, Гюндоган не Давид Сильва. Бернардо Сильва теперь играет в чуть ли не в опорке зачем-то, Канселу косячит постоянно, Уокер после травм в отвратительной форме. У КДБ как будто спад, что с Фоденом не понятно. Только к Марезу и Холанду претензий нет
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Даши Будаев
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Холланд никогда не отличался техникой или дриблингом. По мне праймовый Суарес намного круче чем Ерлинг. Конечно Пеп большой тренер и миллион раз больше меня знает, но то что вокруг Холланда строилась игра, было неправильным решением. Закончились козыри... Прекратились голы. На данном этапе МЮ более грозно выглядит чем Сити хоть вложении у горожан на голову больше ... Но Гвардиола на то и лысый шарлатан, что найдет выход. Чё нибудь придумает
ну, принижать вложения МЮ, конечно же, не стоит... :))))
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Биодудь
Когда я писал, что Холланд не встроен в игру Сити меня все говном поливали, ведь он забивает.
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Isshin88
Лукомский сейчас, наверное, в шоке. Картина мира сломалась.
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Мансур Абдрахимов
Опять перемудрит с тактикой и проиграет Тоттенхэму
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Kanonir152
Гвардиолу хочется обнять за его человеческие качества. Человек сверхпопулярен в широких кругах, при этом не задирает нос.
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Born is the King
Ответ Подкат Пенальтьевич
Так ему реальное всех покупают. Жаловаться не на что. Работал бы он как все в условиях фин. ограничений. Тоже бы заныл.
Так он даёт результат. Есть "тренеры" которым покупают, но они выводят команду на 10 место
+5
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Born is the King
Интервью тренера. Физрук бы сказал,что нужны новые игроки потому что, те которых купили месяц назад не подходят под "футбол" физрука
Так ему реальное всех покупают. Жаловаться не на что. Работал бы он как все в условиях фин. ограничений. Тоже бы заныл.
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ta-tosha
Ответ Дмитрий Иванов
Логичный вопрос: почему так не действовали соперники Боруссии или РБ раз все так просто ? Он не был бы настолько хорош если бы было так просто его остановить.
Там в Бундеслиге футбол более открытый. И ЦЗ хорошего уровня - наперечет. Но когда Холланда лишали скорости - было тоже самое.
Он молодой, думаю будет учиться и расти ещё. И главную его проблему - слабую эффективность при игре без скорости в билдапе и он и Сити постепенно решат
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Barsa! bolshe chem klub
Холланд никогда не отличался техникой или дриблингом. По мне праймовый Суарес намного круче чем Ерлинг.
Конечно Пеп большой тренер и миллион раз больше меня знает, но то что вокруг Холланда строилась игра, было неправильным решением. Закончились козыри... Прекратились голы. На данном этапе МЮ более грозно выглядит чем Сити хоть вложении у горожан на голову больше ...

Но Гвардиола на то и лысый шарлатан, что найдет выход.
Чё нибудь придумает
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Damir012
Гвардиола такой хамелеон, который быстро адаптируется)
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Кино Музыка
Пропал организованный хаос в атаке. Показалось, влияние Холанда все же есть, на удар пытаются вывести чаще его. С уходом этой зависимости игра вернется. Пора забивать аргентинцу.
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Дмитрий Иванов
Ответ ta-tosha
Проблемы не только в Гвардиоле, а и самом Холланде, его интеллекте для игры в билдапе. Его раскусили все тренера и команды. Когда Холланд опускается для забега, ему просто перекрывают свободные зоны - и все. Обыграться с партнёрами он умеет слабо, продавить без скорости в статике здоровенных защитников АПЛ - тоже. Тут у них обоих работы непочатый край
Логичный вопрос: почему так не действовали соперники Боруссии или РБ раз все так просто ? Он не был бы настолько хорош если бы было так просто его остановить.
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Виталий Желтоусов
У всех бывают спады в игре. Плохо что Сити стал зависим от викинга. Арсенал 🔥
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ta-tosha
Проблемы не только в Гвардиоле, а и самом Холланде, его интеллекте для игры в билдапе.
Его раскусили все тренера и команды. Когда Холланд опускается для забега, ему просто перекрывают свободные зоны - и все. Обыграться с партнёрами он умеет слабо, продавить без скорости в статике здоровенных защитников АПЛ - тоже.
Тут у них обоих работы непочатый край
+7
-7
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Михаил Савченко
Не вижу, честно говоря, большой проблемы. Встроить в команду такую глыбу как Холланд - сложная задача, всё равно система будет сбоить на дистанции. Соперники адаптируются, футболисты выматываются. Лысый уже много лет доказывает, что умеет быстро адаптироваться. Так что, думаю, у МС всё будет ок...Но, надеюсь, не в этом сезоне. Вперёд, Арсенал!)
+2
-1
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Born is the King
Интервью тренера. Физрук бы сказал,что нужны новые игроки потому что, те которых купили месяц назад не подходят под "футбол" физрука
+22
-6
+16
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JealousNobody
Хорошо хоть Гвардиола умеет признавать свои ошибки, в отличие от очкастового гопника из Ливерпуля
+10
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на войне как на войне
С Холандом в составе мы играли очень хорошо, так что дело не в нем. Чтобы играть лучше, нужно создавать больше моментов, чаще доставлять мяч до него или до других нападающих.
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Скажите об этом фанатам барсопсжулек Гвардиола
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-2
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DolJun
да, убираешь табуретку фодена и появляются моменты. совпадение?)
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