Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не будет забивать только из-за Холанда. Дело не в нем – с моими решениями что-то не так»
Пеп Гвардиола не считает, что Эрлинг Холанд плохо влияет на результаты «Ман Сити».
«От нас ждут хорошей игры и побед. Если это не так, то начинается «Пеп – аут». Такова наша работа. Я хочу, чтобы было «Пеп, давай». Хочу остаться здесь. Для этого я должен побеждать.
С Холандом в составе мы играли очень хорошо, так что дело не в нем. Чтобы играть лучше, нужно создавать больше моментов, чаще доставлять мяч до него или до других нападающих.
Уровень нашей игры в последних двух матчах не помог Эрлингу забить. Кажется, слишком много наших игроков располагаются на флангах, а в центре – слишком мало. Без этого нельзя ни обороняться, ни качественно играть. Это основная проблема. Мы не будем забивать благодаря одному лишь Эрлингу.
Менталитет этих игроков – не проблема. Когда футболисты не играют достаточно хорошо, то дело в том, что с моими решениями что-то не так. Иногда я недостаточно хорошо выбираю состав или тактику.
Я должен найти решение. Мне нравится этот вызов, потому что я чувствую, что должен найти что-то, способное помочь команде стать лучше», – сказал тренер «Манчестер Сити».
После игры с «Манчестер Юнайтед» (1:2) безголевая серия Холанда впервые в этом сезоне достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.
Всего у форварда «Ман Сити» 21 гол и 3 результативные передачи в 17 матчах этого сезона АПЛ. Полную статистику норвежца можно найти здесь.
Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в рамках перенесенного матча 7-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.
Он молодой, думаю будет учиться и расти ещё. И главную его проблему - слабую эффективность при игре без скорости в билдапе и он и Сити постепенно решат
Конечно Пеп большой тренер и миллион раз больше меня знает, но то что вокруг Холланда строилась игра, было неправильным решением. Закончились козыри... Прекратились голы. На данном этапе МЮ более грозно выглядит чем Сити хоть вложении у горожан на голову больше ...
Но Гвардиола на то и лысый шарлатан, что найдет выход.
Чё нибудь придумает
Его раскусили все тренера и команды. Когда Холланд опускается для забега, ему просто перекрывают свободные зоны - и все. Обыграться с партнёрами он умеет слабо, продавить без скорости в статике здоровенных защитников АПЛ - тоже.
Тут у них обоих работы непочатый край
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