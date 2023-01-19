Виктор Осимхен: «Хвича невероятен, в нем столько таланта. Он заслуживает всех похвал»

высоко отозвался о .

«Квара невероятен, в нем столько таланта, хотя я играл здесь со многими технически одаренными игроками, такими как и .

Квара еще молод и заслуживает всех похвал, которые он получает, но я надеюсь, что это только начало для него. Мы хорошо работаем вместе», – сказал форвард « ».

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.