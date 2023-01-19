Виктор Осимхен: «Хвича невероятен, в нем столько таланта. Он заслуживает всех похвал»

Теги серия А Италия Наполи Лоренцо Инсинье Дрис Мертенс Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Виктор Осимхен высоко отозвался о Хвиче Кварацхелии.

«Квара невероятен, в нем столько таланта, хотя я играл здесь со многими технически одаренными игроками, такими как Инсинье и Мертенс.

Квара еще молод и заслуживает всех похвал, которые он получает, но я надеюсь, что это только начало для него. Мы хорошо работаем вместе», – сказал форвард «Наполи».

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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2 комментария

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ubAA
Хвича талант уровня БОГ, самое главное у него невероятный характер, он предан футболу, определенно это будущая легенда.
+4
0
+4
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corazón blanco
Да, Ваша связка одна из лучших в Европе в этом сезоне, надеюсь. что принесут Наполи долгожданное скудетто, это было бы красиво!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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