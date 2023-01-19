Хвича не тренировался с «Наполи» из-за простуды. Он может пропустить матч с «Салернитаной»

может пропустить ближайший матч « ».

Грузинский полузащитник пропустил сегодняшнюю тренировку неаполитанской команды. Он простудился и остался дома в рамках мер предосторожности.

Участие Хвичи в матче против «Салернитаны», который состоится 21 января, остается под вопросом. Если игрок не выздоровеет к тому времени, вместо него могут сыграть или .

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.