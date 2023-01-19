Хвича не тренировался с «Наполи» из-за простуды. Он может пропустить матч с «Салернитаной»

Теги серия А Италия Наполи Салернитана Элиф Элмаз Хвича Кварацхелия Джакомо Распадори Здоровье Футбол

Хвича Кварацхелия может пропустить ближайший матч «Наполи». 

Грузинский полузащитник пропустил сегодняшнюю тренировку неаполитанской команды. Он простудился и остался дома в рамках мер предосторожности. 

Участие Хвичи в матче против «Салернитаны», который состоится 21 января, остается под вопросом. Если игрок не выздоровеет к тому времени, вместо него могут сыграть Джакомо Распадори или Элиф Элмаз

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Perfetto
Здоровья Хвиче!
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Владимир Георгия
Убрал свой комментарий, так как будто в заключении строгого режима , нельзя плюсовать комментаторов. А где свобода слова. Обойдусь без комментария.
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evil
Пусть тренируется тот, кто играть не умеет ☝️
+1
-3
-2
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Владислав Харламов
Салернитана слишком просто для Грузинского Месси
+1
-2
-1
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