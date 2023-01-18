Хвича интересен «Манчестер Сити». У вингера 19 (9+10) очков в 20 матчах за «Наполи» (Daily Mail)

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По данным Daily Mail, английский клуб следит за 21-летним футболистом, который пополнил состав «Наполи» минувшим летом.

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.