Хвича интересен «Манчестер Сити». У вингера 19 (9+10) очков в 20 матчах за «Наполи» (Daily Mail)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

«Манчестер Сити» интересен вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

По данным Daily Mail, английский клуб следит за 21-летним футболистом, который пополнил состав «Наполи» минувшим летом.

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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47 комментариев

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Wiley Fox
Сити следит за ростом цены на Хвичу

Купить его шейх может за любую цену, ему плевать на цену, в принципе
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Кино Музыка
Пример для наших вингеров. Больше мотайтесь, чуваки.
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шампион
Там Хвича, тут Мудрик.
У нас с "лимитом на легионеров" выросло аж нишиша за пятнадцать лет. Может, отменить его? Да, будут копеечные африканцы. Но зато те из наших, кто пробьются, будут хоть по мячу уметь попадать
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Дмитрий Яруллин
Ответ Милан.Тэо
Хвича очень глупый парень, взял и собственноручно подписал договор с Наполи о своём пожизненном рабстве с копеечной по меркам АПЛ зарплатой в 2,5 млн, ведь всем понятно что за 100-150 млн его никто не купит, даже Сити, вот и будет сейчас как Кулибали до 30 лет сидеть в рабстве в этом Наполи 🤦‍♂️ ...
Это ты глупый парень , а Хвиче всего 21 год , не продадут - уйдёт по окончании контракта
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Генерал Безумие
Ответ Mechel**
За Мудрика столько заплатил именно Челси, но это не значит, что другие клубы готовы и будут столько теперь платить. Сделка по Мудрику не бенчмарк для других.
За Мудрика и Арсенал был готов заплатить не намного меньше
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Александр Мельников
Ответ Игорь Замаруев
Наполи будет просить, думаю, миллионов 150) и это правильно
Надеюсь школам и тренерам которые воспитали его что нибудь перепаде) а сам Хвича останется человеком и не забудет где играл)
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Batt Monner
Ответ Александр Мельников
Леониду Викторовичу нужно просто нужно дать доверие) Эдегор, Хвича)
Хвича спас свою карьеру, уйдя от Викторовича. Хорошо, что Неймар не тренировался у Лени, так бы и остался безвестным середняком
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denimo21
Ответ Aleksandr Danilov
На фоне всех, даже Макарова. Хахахах
Это сейчас Макаров не вызывает никаких эмоций кроме ахахах а 3 года назад все писали какие в рубине молодцы нашли ноунейма в фнл а он нагибает рпл
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Rick Sorkin
Ответ batterbin
За Мудрика заплатили 70 миллионов. 30 миллионов идут бонусами, которых может и не быть. И не факт, кстати, что англичане переплатили. Может стать, что и украинцы продешевили.
Если он не заиграет, то в любом случае окажется, что 70 млн это завышенная цена
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versalio
Шиш им, а не Хвича. 😅 Учитывая как торгует президент Наполи.
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LLiriKK
Ответ BVB09
Хвича не подойдёт игре сити - катание мяча вдоль и поперёк поля. Ему подходит нынешняя тактика спаллетти- вертикальный, осро атакующий футбол
А у «Сити» футбол сугубо оборонительный, выходит?
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БляхаджинсКарпина
Ответ ZamoRano
Бери больше, выиграет золотой мяч!
будет еще смешнее, если окажется , что это все случилось только благодаря "пинку" Кикнадзе
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Recreated
Ответ carlitosway
оставаться ему надо в сериале, темп игры там отлично подходит, а в апл спокойно может затеряться, особенно в сити
Его лысый на банку посадит и всё, карьера закончена, а в Наполи он сейчас король, Кварадона!
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Александр Мельников
Ответ stas82
Он тренировать не умеет
Так почему же до сих пор тренирует?) Его ФК Москва в далёком 2005 казалось сказкой) чисто из за него хотел тренером стать) к сожелению не получилось)
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Recreated
Он уже месяца 2, как им интересен!
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Luka Doncic
Ответ Милан.Тэо
Хвича очень глупый парень, взял и собственноручно подписал договор с Наполи о своём пожизненном рабстве с копеечной по меркам АПЛ зарплатой в 2,5 млн, ведь всем понятно что за 100-150 млн его никто не купит, даже Сити, вот и будет сейчас как Кулибали до 30 лет сидеть в рабстве в этом Наполи 🤦‍♂️ ...
Сити и ПСЖ могут запросто купить за 100+!

Купили Грилиша за 120, а Юнайтед купил Антони за 100 ))
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Коккинакис Ланы5
вот тогда мы и посмотрим чем он лучше или хуже Мудрика
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Bernie
Если бы играл за Уфу, то все могло сложиться гораздо раньше )
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batterbin
Ответ Mechel**
За Мудрика столько заплатил именно Челси, но это не значит, что другие клубы готовы и будут столько теперь платить. Сделка по Мудрику не бенчмарк для других.
За Мудрика заплатили 70 миллионов. 30 миллионов идут бонусами, которых может и не быть. И не факт, кстати, что англичане переплатили. Может стать, что и украинцы продешевили.
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Милан.Тэо
Хвича очень глупый парень, взял и собственноручно подписал договор с Наполи о своём пожизненном рабстве с копеечной по меркам АПЛ зарплатой в 2,5 млн, ведь всем понятно что за 100-150 млн его никто не купит, даже Сити, вот и будет сейчас как Кулибали до 30 лет сидеть в рабстве в этом Наполи 🤦‍♂️ ...
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stas82
Ответ Александр Мельников
Кто говорил что Слуцкий не умеет работать с молодежью?)
Он тренировать не умеет
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stas82
Ответ Экспертное мнение
Если Грилич стоит 100, то Хвича спокойно будет стоить 330 млн
1 миллиард
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Игорь Замаруев
Ответ Arman FCSM
Они будут его как Кулибали "продавать"
Хахахах вполне возможно))
+2
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+2
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А.Э.РАСИМ
От добра добра не ищут.
Не надо уходить.

Наполи отличный клуб.
+4
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+4
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BVB09
Ответ Stereophonics89
Хвияа классный игрок и находится в топ-форме, но сколько на данный момент у него топовых сезонов, чтобы говорить, что он топарь, а кто-то нонейм?
Он хотябы в топ 3 лиге а не упл. И матчей у него с топовыми соперниками не мало уже. Чего стоит его игра против Ливерпуля и Ювентуса
+3
-1
+2
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