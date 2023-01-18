Хвича интересен «Манчестер Сити». У вингера 19 (9+10) очков в 20 матчах за «Наполи» (Daily Mail)
«Манчестер Сити» интересен вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
По данным Daily Mail, английский клуб следит за 21-летним футболистом, который пополнил состав «Наполи» минувшим летом.
В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Купить его шейх может за любую цену, ему плевать на цену, в принципе
У нас с "лимитом на легионеров" выросло аж нишиша за пятнадцать лет. Может, отменить его? Да, будут копеечные африканцы. Но зато те из наших, кто пробьются, будут хоть по мячу уметь попадать
Купили Грилиша за 120, а Юнайтед купил Антони за 100 ))
Не надо уходить.
Наполи отличный клуб.