«Месси – бог мирового футбола. Зависть – это налог на успех». Чилаверт о словах Гатти про Лео и победу на ЧМ

Теги ПСЖ Астон Вилла Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Уго Гатти ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Хосе Луис Чилаверт Футбол

Хосе Луис Чилаверт отреагировал на слова Уго Гатти про роль Лионеля Месси в победе на ЧМ-2022.

Напомним, бывший вратарь сборной Аргентины заявил, что роль форварда «ПСЖ» не была основной, а исход турнира решил голкипер Эмилиано Мартинес

«Зависть – это налог на успех. Гатти всегда был посредственным голкипером, который ненавидит Месси.

Месси – бог мирового футбола», – написал бывший вратарь сборной Парагвая.

«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной

«Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Мбаппе – лучший в мире». Экс-вратарь Аргентины Гатти о Лео

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33 комментария

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Писанная торба Месси
Ответ Александр Р
Чилаверт - легенда ! Легенда поддержал легенду , а Гатти влюблён в самого красивого , в Аль-Насре который )
Я ни одной легенды не знаю про этого вратаря. Просвети, чувак!
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Arthur Jacob
Ответ Футбол_это_жизнь
Вопрос в другом: чем так насолил Месси Гатти? Или это тупо по принципу должуна?
У Гатти прозвище Эль Локо (сумасшедший) он из за своего характера и в сборную не попадал
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Писанная торба Месси
Ответ Дмитрий Агалаков
Чилаверт - человечище! Шикарным вратарём был.
Гениалтще. Легендище. Пафосище!
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Писанная торба Месси
Ответ Ебздрогыч
Мудрый Чилаверт! Вратарь из детства, могучий, суровый, штрафные и пенальти забивал, и в воротах отлично играл!
Ну, да раз в четыре года по 3-4 матча могучего смотрел.. Такое себе детство, чувак))
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Rovsan Sadixov
Вот красава. Голкипер Парагвая хвалит и ценит Месси. А свой земляк завидует ему. Вот парадокс а. Иди повесся лучше.
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Дженнифер Коннелли
Настаибали с этим ЧМ , Но раз фифа назвала этих победителями до начала турнира то тут ничего не сделаешь, если заранее все предрешено. Самым престижным трофеем на уровне сборных владеет самая коррупционная организация. К сожалению это позорище! Весь мир хотели чтоб Месси выиграл честным путем но этого не произошло.
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Василий Птичкин
Ответ Футбол_это_жизнь
Как же мы играемся фактами, ууух прям жонглёр! Гатти во время ЧМ болел за Хорватию, Голландию, Францию и лично за Мбаппе называя его лучше Месси. Мартинеза Гатти сюда приплёл только до весомости своего бреда
Если почитать мнения Гатти о многих вопросах, он всегда высказывает острое мнение, с которыми многие(если не большинство) не согласны. Этим в последнее время и знаменит.

Следуя вашей логике он половине мира завидует.

Ну и кто тут жонглирует? Ваша любовь к Месси здравый смысл победила давно уже))
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Иван Шуткин
Справедливо и правдиво
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Alexandr Donskoy
Там Барселона начался матч, от сюда бежать надо
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Alexandr Donskoy
Легенда Человерт лишнего не скажет!респект мужику!
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Футбол_это_жизнь
Ответ Экспертное мнение
Парагваец защищает аргентинца от нападок аргентинца))) Истинный показатель, что Месси по всему миру признают прежде всего нейтральные зрители, а не сестры, соотечественники или одноклубники.
Вопрос в другом: чем так насолил Месси Гатти? Или это тупо по принципу должуна?
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+5
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Экспертное мнение
Парагваец защищает аргентинца от нападок аргентинца))) Истинный показатель, что Месси по всему миру признают прежде всего нейтральные зрители, а не сестры, соотечественники или одноклубники.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Василий Птичкин
А в чем проблема? Футбол - игра командная. Ну считает человек, что зарешал вратарь. Проявил вратарскую солидарность. Не удивлен, что голкиперы несколько иначе на матчи смотрят. Тут уже и "зависть", и "посредственный голкипер". Господи, кому завидовать, когда тебе под 80?
Как же мы играемся фактами, ууух прям жонглёр!
Гатти во время ЧМ болел за Хорватию, Голландию, Францию и лично за Мбаппе называя его лучше Месси. Мартинеза Гатти сюда приплёл только до весомости своего бреда
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инок
Месси на этом ЧМ в каждом матче был настоящим вожаком, поэтому и остальные игроки, смотря на его самоотдачу, выкладывались по полной...
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Александр Р
Чилаверт - легенда ! Легенда поддержал легенду , а Гатти влюблён в самого красивого , в Аль-Насре который )
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Пирс Морган
Деклассировал Гатти
Даже Микки Уорд не бил так больно по Гатти
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Василий Птичкин
А в чем проблема? Футбол - игра командная. Ну считает человек, что зарешал вратарь. Проявил вратарскую солидарность. Не удивлен, что голкиперы несколько иначе на матчи смотрят.

Тут уже и "зависть", и "посредственный голкипер". Господи, кому завидовать, когда тебе под 80?
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ corazón blanco
Про зависть красиво сказано.
Да, можно выбивать в граните. Коротко и ёмко😎
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
С одной стороны много завистников, с другой я никогда не видел, что бы столько людей желали победы одному игроку на ЧМ:) Люди понимают, что Месси самый великий игрок в истории футбола и наслаждаются теи, что живут с ним в одну эпоху:))
Объективно!
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Sevuska
Ну вратарь то и правда классный - видел последний матч его в составе Виллы - такие сейвы выдавал просто космос 🚀
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Деклассировал Гатти
Сделал из него фруктовый смузи, так сказать👹
+11
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Oleg
Забавный персонаж этот Гатти, такое ощущение что в эль чирингито у него роль - крошить батон на Величайшего игрока в истории Месси)
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savik-A.M.
Думал что за Гатти такой тут весь день , да деду оказывается 78 , наверное уже от старости кукухой тронулся ,
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Дмитрий Агалаков
Чилаверт - человечище! Шикарным вратарём был.
+4
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Игорь Климов
Чилаверт полностью прав, Лео Месси величайший футболист современности!
+4
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