«Месси – бог мирового футбола. Зависть – это налог на успех». Чилаверт о словах Гатти про Лео и победу на ЧМ

отреагировал на слова про роль в победе на ЧМ-2022.

Напомним, бывший вратарь сборной Аргентины заявил, что роль форварда « » не была основной, а исход турнира решил голкипер .

«Зависть – это налог на успех. Гатти всегда был посредственным голкипером, который ненавидит Месси.

Месси – бог мирового футбола», – написал бывший вратарь сборной Парагвая.

«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной

«Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Мбаппе – лучший в мире». Экс-вратарь Аргентины Гатти о Лео