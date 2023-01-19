«Месси – бог мирового футбола. Зависть – это налог на успех». Чилаверт о словах Гатти про Лео и победу на ЧМ
Хосе Луис Чилаверт отреагировал на слова Уго Гатти про роль Лионеля Месси в победе на ЧМ-2022.
Напомним, бывший вратарь сборной Аргентины заявил, что роль форварда «ПСЖ» не была основной, а исход турнира решил голкипер Эмилиано Мартинес.
«Зависть – это налог на успех. Гатти всегда был посредственным голкипером, который ненавидит Месси.
Месси – бог мирового футбола», – написал бывший вратарь сборной Парагвая.
«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной
«Месси никогда не превзойдет Марадону и Пеле. Мбаппе – лучший в мире». Экс-вратарь Аргентины Гатти о Лео
Следуя вашей логике он половине мира завидует.
Ну и кто тут жонглирует? Ваша любовь к Месси здравый смысл победила давно уже))
Гатти во время ЧМ болел за Хорватию, Голландию, Францию и лично за Мбаппе называя его лучше Месси. Мартинеза Гатти сюда приплёл только до весомости своего бреда
Тут уже и "зависть", и "посредственный голкипер". Господи, кому завидовать, когда тебе под 80?