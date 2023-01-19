Игорь Лещук: «Хочется играть в Европе, смотрю в будущее с оптимизмом. Ситуация в мире не наладится быстро, но в спорте подвижки должны произойти»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– К решению РФС не переходить в Азию отношусь 50 на 50. Думаю, имеет смысл подождать, и мы можем в ближайшем будущем вернуться в европейские турниры. Тем более что начались разговоры, что на Олимпиаду могут допустить наших спортсменов. Думаю, это толчок к тому, что и в других видах спорта нас могут вернуть.

Что касается Азии, то, возможно, Россию примут, но ведь и там есть сборные, которые могут не захотеть с нами играть. Как тогда поведет себя азиатская конфедерация? Непонятно. И если мы потом захотим вернуться обратно в УЕФА, то, думаю, это сложный и долгий процесс.

Плюсы от перехода в Азию – международные матчи, но при этом, конечно, хочется выступать в Европе. Это намного интереснее.

– Нет опасения, что лучшие годы твоей карьеры могут пройти без международных матчей?

– Не думаю об этом. Смотрю в будущее с оптимизмом. Наверное, глобальная ситуация в мире не наладится быстро, но, по крайней мере, в спорте подвижки должны произойти, – сказал вратарь «Динамо».

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8 комментариев

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граф Якунин
Ответ pvh-82
Прекратим в Киеве
Проснись - армию разбили, мобиков не хватает, зеков тоже.
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pvh-82
Ответ SEM WILSON
Забудь Европу тауариш, а не думали уговарить п(б)ункерного прекратить , чем надеется на уефа.
Прекратим в Киеве
+1
-1
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Давид Agabekyan
Ответ SEM WILSON
Забудь Европу тауариш, а не думали уговарить п(б)ункерного прекратить , чем надеется на уефа.
А не думали хоть чуть-чуть русский выучить перед тем как писать?
+1
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Рагнар Лодброк
Он имел ввиду с Динамо поиграть в Европе ,а не то что его сразу пригласят,откуда столько тупых комментаторов 😄
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Psevdosport
Ну да, а его в Европу не зовут только из-за нынешней ситуации, а так бы в Баварию вместо Зоммера погнал
0
-1
-1
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SEM WILSON
Забудь Европу тауариш, а не думали уговарить п(б)ункерного прекратить , чем надеется на уефа.
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-1
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Vlad
Какая Европа?! Он в Динамо вечный лавочник 🤣🤣🤣
+1
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Давид Agabekyan
Как будто он до этого играл в международных матчах. Чуваку 26,а он до сих пор запасной в РПЛ. Какая Европа и международные матчи?
+2
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+1
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