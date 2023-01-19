Игорь Лещук: «Хочется играть в Европе, смотрю в будущее с оптимизмом. Ситуация в мире не наладится быстро, но в спорте подвижки должны произойти»

поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– К решению РФС не переходить в Азию отношусь 50 на 50. Думаю, имеет смысл подождать, и мы можем в ближайшем будущем вернуться в европейские турниры. Тем более что начались разговоры, что на Олимпиаду могут допустить наших спортсменов. Думаю, это толчок к тому, что и в других видах спорта нас могут вернуть.

Что касается , то, возможно, Россию примут, но ведь и там есть сборные, которые могут не захотеть с нами играть. Как тогда поведет себя азиатская конфедерация? Непонятно. И если мы потом захотим вернуться обратно в , то, думаю, это сложный и долгий процесс.

Плюсы от перехода в Азию – международные матчи, но при этом, конечно, хочется выступать в Европе. Это намного интереснее.

– Нет опасения, что лучшие годы твоей карьеры могут пройти без международных матчей?

– Не думаю об этом. Смотрю в будущее с оптимизмом. Наверное, глобальная ситуация в мире не наладится быстро, но, по крайней мере, в спорте подвижки должны произойти, – сказал вратарь « ».