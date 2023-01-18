Даниил Фомин: «У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться и стремиться услышать гимн ЛЧ и ЛЕ»

высказался о возможном переходе РФС в Азию.

Сегодня « » обыграло команду «Грин Херонс» на сборах в ОАЭ со счетом 8:0.

– Команда из ОАЭ. Возможно, мы чаще будем играть с командами из этих регионов из-за возможного перехода в Азию? Как ты реагируешь на эти новости?

– У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и , – заявил хавбек «Динамо».

Ежов об РФС в Азии: «От нас ничего не зависит, решат люди выше нас. Скажут играть там – будем»