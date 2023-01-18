Даниил Фомин: «У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться и стремиться услышать гимн ЛЧ и ЛЕ»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Даниил Фомин Футбол

Даниил Фомин высказался о возможном переходе РФС в Азию.

Сегодня «Динамо» обыграло команду «Грин Херонс» на сборах в ОАЭ со счетом 8:0.

– Команда из ОАЭ. Возможно, мы чаще будем играть с командами из этих регионов из-за возможного перехода в Азию? Как ты реагируешь на эти новости?

– У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы, – заявил хавбек «Динамо».

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6 комментариев

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Recreated
Хоть один футболист у нас нормальный!!
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Tollie
Ответ trav
Футболисты вообще не понимают что происходит?
а что происходит?
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trav
Футболисты вообще не понимают что происходит?
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Доктор Верховцев
Китайцам цветы!
Лошадка!
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Rokamadur
Жаль что тут видео нельзя вставлять в комментах. Ржущий жириновский, который в конце говорит "че смеетесь, это роосия", очень быподошел
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ARIGAMI ARIGAMI
Благодаря кое-кому вы лишились этой мечты
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