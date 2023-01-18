Даниил Фомин: «У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться и стремиться услышать гимн ЛЧ и ЛЕ»
Даниил Фомин высказался о возможном переходе РФС в Азию.
Сегодня «Динамо» обыграло команду «Грин Херонс» на сборах в ОАЭ со счетом 8:0.
– Команда из ОАЭ. Возможно, мы чаще будем играть с командами из этих регионов из-за возможного перехода в Азию? Как ты реагируешь на эти новости?
– У всех мечта играть в еврокубках. Хотелось бы остаться [в УЕФА] и стремиться услышать гимн Лиги чемпионов и Лиги Европы, – заявил хавбек «Динамо».
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Лошадка!