«Понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне не понравилось». Лещук о финале ЧМ-2022
Игорю Лещуку не понравились эмоции игроков сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022.
– Чемпионат мира посматривал, пока был в отпуске. Единственный из отеля пришел смотреть полуфиналы и финал.
– Как тебе финал?
– В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился.
Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось, – сказал вратарь «Динамо».
Вот это настоящие суровые мужики.
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Нужно всего лишь-то дождаться, чтоб Динамо выиграло что-то кроме ФНЛ)
Ну а также что один из лучших финалов был скучным по мнению какого-то вратаря. И он расстроился