«Понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне не понравилось». Лещук о финале ЧМ-2022

Теги премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу Динамо Москва ЧМ-2022 Игорь Лещук Футбол

Игорю Лещуку не понравились эмоции игроков сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022.

– Чемпионат мира посматривал, пока был в отпуске. Единственный из отеля пришел смотреть полуфиналы и финал.

– Как тебе финал?

– В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился.

Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось, – сказал вратарь «Динамо».

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38 комментариев

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Иван Иванов
Леща ему дайте! Пусть тоже поревёт!
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ielisen@mail.ru
К сожалению,ни одному российскому футболисту никогда не испытать таких эмоций,когда становишься чемпионом мира по футболу...Потому и понять Лещук этого не может...
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Sutekh Hexen
И вообще, брат за брата - за основу взято - добавил Игорь.
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TiNO
Ты сначала хотя бы на ЧМ сыграй один матч, умник
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DekiB
Ответ frol92
Не скрепно вели себя, короче. Надо было с серьёзными лицами золотые медали получать и не выдавать эмоций. Как же задрало это типа пацанское мышление из пабликов вк.
А ты к клану Меркушкина отношение имеешь?
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papadok
Чтобы эти эмоции оценивать, их надо испытать. А этот в отпуске «посматривал». Скучно ему, епта, было.
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Бухгалтер2021
мужики не плачут,запомните
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Caterina
Не, лучше когда "ваши ожидания -ваши проблемы".
Вот это настоящие суровые мужики.
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Александр Мельников
Ответ ZamoRano
Если ты не в курсе, лещук это украинская фамилия)
А это сдесь причем? Блохин старинная Дворянская русская фамилия!!! Не веришь зайди проверь !
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Astret
Ну так на поле играют бабы, а не мужики. Достаточно посмотреть на кривляния и нырки аргов и прочих в штрафной.
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AF007
Слезы это прекрасно

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Toni_Montana
Давайте хоть мнение медиалиги, этот вообще футбол не играет на скамейке сидит
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Psevdosport
Ну ничего, посмотрим, как он себя будет вести
Нужно всего лишь-то дождаться, чтоб Динамо выиграло что-то кроме ФНЛ)
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aidos_1979
Рональду подписался на Лещука в вк)
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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Этот Райола хочет денег
Пацаны никогда не плачут. И никогда не выигрывают золото ЧМ
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frol92
Ответ ZamoRano
Если ты не в курсе, лещук это украинская фамилия)
Фамилия может быть, но чувак явно обрусел...
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Добрый Ретроград
Это вообще кто?)
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Арман Бижанов
Все переигрывам финал, аргентинцы сильно плакали!
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LLiriKK
Лещук, судя по тому, что он из себя извергает в интервью, всерьез вознамерился составить достойную конкуренцию маразматику Кавазашвили.
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Гусейн Магомедрасулов
Лещук даже скупую мужскую слезу не пустить после чемпионства Динамо.
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Назар Игорь
Лещуку такие эмоции просто недоступны, тут имеет место обычная зависть.
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Добрый Ретроград
Офигительно важное мнение и нужный текст) Лещеку никого не познать таких эмоций.
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граф Якунин
Из этого интервью понял что слезы счастья не могут быть у всей команды.
Ну а также что один из лучших финалов был скучным по мнению какого-то вратаря. И он расстроился
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ZamoRano
Ответ frol92
Не скрепно вели себя, короче. Надо было с серьёзными лицами золотые медали получать и не выдавать эмоций. Как же задрало это типа пацанское мышление из пабликов вк.
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