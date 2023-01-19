«Понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне не понравилось». Лещук о финале ЧМ-2022

Игорю Лещуку не понравились эмоции игроков сборной Аргентины после победы на .

– Чемпионат мира посматривал, пока был в отпуске. Единственный из отеля пришел смотреть полуфиналы и финал.

– Как тебе финал?

– В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за , а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу, расстроился.

Я понимаю, что бывают слезы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось, – сказал вратарь « ».