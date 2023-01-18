Шалимов о сборной России: «Если останемся в Европе – 7 лет играть не будем. Но могут рубануть, даже если мы квалифицируемся на ЧМ через Азию»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Игорь Шалимов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Игорь Шалимов высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– Что делать российскому футболу с Азией?

– Остаемся ждать в УЕФА, создаем рабочую группу. Там какие-то переговоры с Азией, наверное, были, но я не верю в это все. Какие там переговоры могут быть? Мы пролетаем мимо 2024 и 2026 года – 7 лет без официальных матчей для клубов и сборной.

– РФС считает, что при переходе в Азию нас допустят на ЧМ-2026. Почему?

– Я в этом не разбираюсь. Но если мы окажемся в Азии, нас допустят в группы, которые отбираются на чемпионат мира. Если останемся в Европе – 7 лет нигде играть не будем.

Но допускаю, что нас могут рубануть, даже если мы квалифицируемся на чемпионат мира через Азию, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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10 комментариев

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вовочка6762
Ответ Мосгорсуд
Переход в Азию ничего не даст, Шалимов прав. Азиаты так же под эгидой ФИФА, и именно они блокировали нас вместе с УЕФА. Надо ждать, хоть и долго
Почему долго ?
Разбомбить Киев, арестовать Зеленского и дело закрыто !
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-1
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вовочка6762
Кончельскис стал самым авторитетным комментатором на Спортсе , даже круче Орлова ...
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Дима Рогач
Ответ vladosthebest
Когда уже эту бессмысленную риторику закончат. Все ясно давно и ничего не изменить
У нас же демократия, мы можем выбрать другого президента
+3
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+3
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Дима Рогач
Сделать можно. На выборах 2024 проголосовать против Путина. У нас же демократия и свободная страна ! Если мы проголосуем против него,то он уйдет!
+1
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Этот Райола хочет денег
Удивительно, что этого футбольные чиновники не понимают или не хотят понимать. Уж лучше бы в конмебол просились- оттуда тоже на ЧМ не попасть, но там хоть команды классные, а расстояние- так к азиатам летать не намного ближе
+1
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Виктор Литвинов
Царя в президенты!!!
+1
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А.Э.РАСИМ
Шалимов философ.

Хочу сказать, мы и так это знаем.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladosthebest
Когда уже эту бессмысленную риторику закончат. Все ясно давно и ничего не изменить
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0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Kazmin
Тут ведь одно из двух – или рубанут, или одно из двух.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
Переход в Азию ничего не даст, Шалимов прав. Азиаты так же под эгидой ФИФА, и именно они блокировали нас вместе с УЕФА. Надо ждать, хоть и долго
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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