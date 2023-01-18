Шалимов о сборной России: «Если останемся в Европе – 7 лет играть не будем. Но могут рубануть, даже если мы квалифицируемся на ЧМ через Азию»

высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– Что делать российскому футболу с Азией?

– Остаемся ждать в УЕФА, создаем рабочую группу. Там какие-то переговоры с Азией, наверное, были, но я не верю в это все. Какие там переговоры могут быть? Мы пролетаем мимо 2024 и 2026 года – 7 лет без официальных матчей для клубов и сборной.

– РФС считает, что при переходе в Азию нас допустят на ЧМ-2026. Почему?

– Я в этом не разбираюсь. Но если мы окажемся в Азии, нас допустят в группы, которые отбираются на чемпионат мира. Если останемся в Европе – 7 лет нигде играть не будем.

Но допускаю, что нас могут рубануть, даже если мы квалифицируемся на чемпионат мира через Азию, – сказал экс-тренер клубов Мир .

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