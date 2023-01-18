Ловчев о том, что России не дадут сыграть на ЧМ‑2026: «Поведение Польши не показательный пример? Лозунг «спорт вне политики» ушел»

считает, что сборную России могут не допустить на ЧМ-2026.

«Наши объявляют, что создается рабочая группа. Я не слышу ни от ФИФА, ни от УЕФА, ни от МОК о создании такой группы.

Понятное дело, по участию нашему на ЧМ‑2026, который будет проводиться в Америке, даже если мы пройдем отбор в , все равно… Разве не показательным примером может служить недавнее поведение ? Она отказалась с нами играть. И до свидания, Россия!

А когда‑то, в 1973 году, мы сыграли здесь 0:0 с Чили и не поехали туда, потому что на стадионе в Сантьяго был концлагерь. Нас отстранили.

Лозунг «спорт вне политики» ушел. И решают все не какие‑то организации. УЕФА не смог ничего решить по Шапи, который играет в Израиле, они поехали в Польшу, а его туда не пустили играть за свою команду. Где эти ФИФА и УЕФА? Нету никакой спортивности давно!

Мы не знаем ничего. Но то, что идут переговоры и вырабатываются позиции – это уже хорошо!» – сказал экс-футболист «Спартака» в эфире « ».

Шапи не полетит с «Хапоэлем» на матч против «Леха» в ЛК. Гражданам России запрещен въезд в Польшу

Андрей Аршавин: «На ЧМ-2026 России не дадут сыграть. Думаю, бан на много лет»

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?