Ловчев о том, что России не дадут сыграть на ЧМ‑2026: «Поведение Польши не показательный пример? Лозунг «спорт вне политики» ушел»

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Евгений Ловчев считает, что сборную России могут не допустить на ЧМ-2026.

«Наши объявляют, что создается рабочая группа. Я не слышу ни от ФИФА, ни от УЕФА, ни от МОК о создании такой группы.

Понятное дело, по участию нашему на ЧМ‑2026, который будет проводиться в Америке, даже если мы пройдем отбор в Азии, все равно… Разве не показательным примером может служить недавнее поведение Польши? Она отказалась с нами играть. И до свидания, Россия!

А когда‑то, в 1973 году, мы сыграли здесь 0:0 с Чили и не поехали туда, потому что на стадионе в Сантьяго был концлагерь. Нас отстранили.

Лозунг «спорт вне политики» ушел. И решают все не какие‑то организации. УЕФА не смог ничего решить по Шапи, который играет в Израиле, они поехали в Польшу, а его туда не пустили играть за свою команду. Где эти ФИФА и УЕФА? Нету никакой спортивности давно!

Мы не знаем ничего. Но то, что идут переговоры и вырабатываются позиции – это уже хорошо!» – сказал экс-футболист «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

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5 комментариев

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Барсик Юрана
Усыпите уже пса 🤮🤮🤮
Разтявкался
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Красная стрела
Вопрос в сроках СВО. С постоянными поставками запада, большой численности их армии, не известно на сколько затянется. А пока она идёт, говорить о сроках возвращения вообще бесполезно.
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Иван Рыбаков
Как будто до этого этот лозунг имел какое-то значение. Спорт всегда был политизирован.
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Anton S
В РФ то спорт вне политики, да. Видели как-то на красный день календаря в Лужниках.
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SCHOKKKK
Отберите у этого старого маразматика микрофон
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