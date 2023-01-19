Воспитанник «Рубина», зарезавший отца из-за ставок, в суде: «Факт убийства признаю, то, что умышленно, – нет»

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Воспитанник «Рубина» Антон Адаричев дал показания по делу об убийстве отца. 

3 августа прошлого года 22-летний экс-футболист убил своего 62-летнего отца Валерия, нанеся ему ножевые ранения. Причиной инцидента стал конфликт из-за того, что сын погибшего сдал два домашних телевизора в ломбард, чтобы получить деньги на ставки.

Также бывший игрок в тот день ранил ножом свою мать, она выжила. 

На судебном заседании Антон Адаричев рассказал, как развивались события в тот день. Он рассказал, что незадолго до трагедии одолжил игровую приставку у друга по команде. Когда деньги на ставки кончились, он заложил ее в комиссионный магазин, однако и все вырученные от этого деньги он проиграл на ставках.

Чтобы выкупить консоль обратно, Адаричев решил заложить первый домашний телевизор, а потом и второй на общую сумму в 40 тысяч рублей. По его словам, он собирался выкупить технику обратно в период комиссионного договора.

«Папа пришел домой. Зашел в зал. Увидел [отсутствие телевизоров]. Понял, что я потратил деньги на азартные игры. Дальше был конфликт.

Он сначала словесно выговаривал мне, потом перешел к физическому воздействию. Несколько раз ударил меня по лицу и туловищу, а потом рукой схватил меня за шею, а другой – держал мои руки. Он давил мне на шею, мы пятились назад по коридору до кухни», – сказал экс-футболист.

Антон нанес первый удар ножом, когда борьба проходила около столешницы. По результатам экспертизы смерть Адаричева-сташего наступила от двух ударов, последний из которых пришелся в область сердца. Однако обвиняемый утверждает, что в сердце отца не бил.

– Он начал меня душить. В этот момент я опасался за себя, за свою жизнь. Он вообще в первый раз меня за шею так схватил. Я вырвал руку, схватил нож и нанес ему удар в живот. Я был испуган, но не хотел его убивать.

– Неужели нельзя было вырвать вторую руку и убрать руку отца с горла? Зачем за нож схватились? – спросил судья Ильдар Адгамов.

– Можно было. Неправильно поступил, – ответил Адаричев.

Далее отец выхватил из рук сына нож и взял со стола второй. Но силы его стали покидать, и он шел по коридору за сыном, облокачиваясь о стены. Вскоре он упал на пол, потеряв сознание: «Я подошел к нему, чтобы узнать его состояние. Боялся, что он нанесет мне удар, поэтому убрал от него нож. Я потряс его, он не шевелился. Слушал, дышит он или нет, приложив ухо к груди. Понял, что он умер».

Сын перенес тело отца в ванную комнату и прибрался в квартире, убрав следы крови: «Потом я просто сидел в шоковом состоянии. Факт убийства признаю. То, что умышленно, – нет», – продолжил Антон.

Убив отца, Адаричев нашел его кошелек и телефон. Он переставил сим-карту на свой телефон и, воспользовавшись функцией восстановления доступа, зашел в онлайн-банк убитого, после чего перевел на свою карту порядка 600 тысяч рублей.

В этот момент в дом вернулась мать, которая также обнаружила пропажу телевизоров и начала отчитывать сына. Она хотела обсудить проблему с мужем и пошла в ванную, но получила удар ножом в область живота. «Я боялся, что она увидит труп отца», – объяснил свой поступок Антон. 

После этого Адаричев посадил мать на кресло и принес ей обезболивающие и полотенце, чтобы остановить кровотечение, а затем положил на пол. На уточняющие вопросы адвоката подсудимый ответил, что у него была возможность убить и мать, но делать этого он не хотел.

Позднее сын и мать стали обсуждать, как Антону избежать наказания. По его словам, к тому моменту Елена еще не знала о том, что в ванне лежит труп ее мужа. Адаричев-младший решил снять 500 тысяч рублей с карты отца в банкомате, выкупил приставку и вернул ее другу. 

После возвращения домой Антон отвез мать в БСМП. Около 23:00 инспекторы ГИБДД заметили гнавший по городу Nissan Note. Требование остановиться Адаричев проигнорировал. После продолжительного преследования юноша бросил автомобиль и попытался убежать. Однако в итоге его задержали и доставили в ОП для дальнейшего разбирательства.

Адаричев признал факты кражи денег и телевизоров, однако отрицал умышленное убийство отца и покушение на убийство матери. Этим допросом было завершено судебное разбирательство. Прения сторон назначены на конец февраля, тогда и будет вынесен приговор.

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27 комментариев

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Сергей Орлов
Кон Чен Ый
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TaR
Ответ BigPapa
Лудоманы это те же наркоманы!
Наркотики не рекламируют
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BigPapa
Лудоманы это те же наркоманы!
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UseR
Ставки на спорт? 1хбет!!!
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DoBeR
Жесть, а у нас весь футбол спонсируется этими деньгами..
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UseR
Ответ MSD-DenCheeck
Теперь ему нечего будет проигрывать ещё очень очень долго
А как же очко?)
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Tollie
Ответ Юрий Кечко
Скоро новости притягивать к спортивным будут если убьёт кого то чел который просто во дворе вышел в футбол поиграть
моя любимая шутка:

"а теперь новости культуры: вчера был застрелен директор филармонии"
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Максим Прокофьев
Пожали плоды своего воспитания, надо было драть раньше а не в 22 года трепать как щенка уже взрослого кабеля который попутал уже всё берега, для которого комиссионка дороже родного отца.
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MSD-DenCheeck
Теперь ему нечего будет проигрывать ещё очень очень долго
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zanuda59
Жуть... А всё начинается с фрибета(бесплатной ставки) за регистрацию.
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Davron Tashkenbaev
Весь российских футбол уже внутри этих реклам Азартных игр и это очень плохо. Жаль что деньги сейчас на первом месте...
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kokakoka
Какая жесть... Лудомания - ужасная болезнь....
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Tahir Turk
Вот же вырастили сыночка на свою голову родители, судя по всему совсем не бедные, раз у парня и машина и отца 600 тысяч, каких ещё он хотел денег? Сдал машину бы свою, полный трэш, бедные люди
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MATRiX
Ответ Ебздрогыч
Вверху от этой новости очень к месту висит огромная реклама букмекерской конторы!
Нужно сделать скриншот и распространить. Очень весело.
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Faulheit
Ответ TaR
Вот эта новость должна быть выделена и на главное, а не ваши медиалиги
У меня перед открытием новости вылезла реклама ставок. Иронично
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Faulheit
Неумышленно порезал обоих родителей и случайныйм образом обзавёлся шестизначной суммой, которая была у отца. Что за мерзость
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corazón blanco
Лудоманы - страшные люди.
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Ебздрогыч
Вверху от этой новости очень к месту висит огромная реклама букмекерской конторы!
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MATRiX
Ответ TaR
Вот эта новость должна быть выделена и на главное, а не ваши медиалиги
Так букмекерские конторы это крайне выгодный бизнес. Никому не выгодно продвижение таких новостей)
+12
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Юрий Кечко
Скоро новости притягивать к спортивным будут если убьёт кого то чел который просто во дворе вышел в футбол поиграть
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Павел Бабарыкин
Это какой-то.......
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Arman FCSM
Трэш какой-то. Каким надо быть конченным лудоманом, чтобы до такого дойти
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WelcomeBackPURE
Замечательные новости из рубрики - следствие вели со спортс.ру
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TaR
Вот эта новость должна быть выделена и на главное, а не ваши медиалиги
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MATRiX
Испокон веков в разных религиях и культурах азартные игры считались злом и не просто так. Ставки как наркотики - если кто-то употребляет и всё норм, то это не отменяет факта многих загубленных жизней. Лудомания это страшная болезнь, которая почти не лечится. И страшнее становится она от того, что общество не придаёт ей серьёзного значения. Как правило, родственники и окружающие задумываются, когда уже слишком поздно.
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