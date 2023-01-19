Воспитанник «Рубина», зарезавший отца из-за ставок, в суде: «Факт убийства признаю, то, что умышленно, – нет»

Воспитанник « » Антон Адаричев дал показания по делу об убийстве отца.

3 августа прошлого года 22-летний экс-футболист убил своего 62-летнего отца Валерия, нанеся ему ножевые ранения. Причиной инцидента стал конфликт из-за того, что сын погибшего сдал два домашних телевизора в ломбард, чтобы получить деньги на ставки.

Также бывший игрок в тот день ранил ножом свою мать, она выжила.

На судебном заседании Антон Адаричев рассказал, как развивались события в тот день. Он рассказал, что незадолго до трагедии одолжил игровую приставку у друга по команде. Когда деньги на ставки кончились, он заложил ее в комиссионный магазин, однако и все вырученные от этого деньги он проиграл на ставках.

Чтобы выкупить консоль обратно, Адаричев решил заложить первый домашний телевизор, а потом и второй на общую сумму в 40 тысяч рублей. По его словам, он собирался выкупить технику обратно в период комиссионного договора.

«Папа пришел домой. Зашел в зал. Увидел [отсутствие телевизоров]. Понял, что я потратил деньги на азартные игры. Дальше был конфликт.

Он сначала словесно выговаривал мне, потом перешел к физическому воздействию. Несколько раз ударил меня по лицу и туловищу, а потом рукой схватил меня за шею, а другой – держал мои руки. Он давил мне на шею, мы пятились назад по коридору до кухни», – сказал экс-футболист.

Антон нанес первый удар ножом, когда борьба проходила около столешницы. По результатам экспертизы смерть Адаричева-сташего наступила от двух ударов, последний из которых пришелся в область сердца. Однако обвиняемый утверждает, что в сердце отца не бил.

– Он начал меня душить. В этот момент я опасался за себя, за свою жизнь. Он вообще в первый раз меня за шею так схватил. Я вырвал руку, схватил нож и нанес ему удар в живот. Я был испуган, но не хотел его убивать.

– Неужели нельзя было вырвать вторую руку и убрать руку отца с горла? Зачем за нож схватились? – спросил судья Ильдар Адгамов.

– Можно было. Неправильно поступил, – ответил Адаричев.

Далее отец выхватил из рук сына нож и взял со стола второй. Но силы его стали покидать, и он шел по коридору за сыном, облокачиваясь о стены. Вскоре он упал на пол, потеряв сознание: «Я подошел к нему, чтобы узнать его состояние. Боялся, что он нанесет мне удар, поэтому убрал от него нож. Я потряс его, он не шевелился. Слушал, дышит он или нет, приложив ухо к груди. Понял, что он умер».

Сын перенес тело отца в ванную комнату и прибрался в квартире, убрав следы крови: «Потом я просто сидел в шоковом состоянии. Факт убийства признаю. То, что умышленно, – нет», – продолжил Антон.

Убив отца, Адаричев нашел его кошелек и телефон. Он переставил сим-карту на свой телефон и, воспользовавшись функцией восстановления доступа, зашел в онлайн-банк убитого, после чего перевел на свою карту порядка 600 тысяч рублей.

В этот момент в дом вернулась мать, которая также обнаружила пропажу телевизоров и начала отчитывать сына. Она хотела обсудить проблему с мужем и пошла в ванную, но получила удар ножом в область живота. «Я боялся, что она увидит труп отца», – объяснил свой поступок Антон.

После этого Адаричев посадил мать на кресло и принес ей обезболивающие и полотенце, чтобы остановить кровотечение, а затем положил на пол. На уточняющие вопросы адвоката подсудимый ответил, что у него была возможность убить и мать, но делать этого он не хотел.

Позднее сын и мать стали обсуждать, как Антону избежать наказания. По его словам, к тому моменту Елена еще не знала о том, что в ванне лежит труп ее мужа. Адаричев-младший решил снять 500 тысяч рублей с карты отца в банкомате, выкупил приставку и вернул ее другу.

После возвращения домой Антон отвез мать в БСМП. Около 23:00 инспекторы ГИБДД заметили гнавший по городу Nissan Note. Требование остановиться Адаричев проигнорировал. После продолжительного преследования юноша бросил автомобиль и попытался убежать. Однако в итоге его задержали и доставили в ОП для дальнейшего разбирательства.

Адаричев признал факты кражи денег и телевизоров, однако отрицал умышленное убийство отца и покушение на убийство матери. Этим допросом было завершено судебное разбирательство. Прения сторон назначены на конец февраля, тогда и будет вынесен приговор.