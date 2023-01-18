Эльмир Набиуллин: «Слышал об интересе «Саутгемптона», когда выступал за «Рубин»

Защитник « » рассказал, что в свое время им интересовался «Саутгемптон».

— Были в вашей карьере варианты уехать в Европу?

— Слышал об интересе со стороны « », когда первый или второй сезон выступал за « ». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьез не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет.

— Теперь с учетом всех санкций закрыли для себя эту тему?

— Надеюсь, что все наладится. Не знаю, как это повлияет на мое будущее, но хочется, чтобы уже все наши клубы в еврокубках снова играли и сборная вернулась в большие международные соревнования.

— Сложно себя мотивировать внутри чемпионата с учетом того, что нет еврокубков?

— Каждый из нас профессионал, поэтому нет проблем с мотивацией. Ты получаешь зарплату — выходишь и играешь. У каждого есть свой клуб, свои задачи и цели, – сказал Набиуллин.