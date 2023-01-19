СИБУР потратил более 4 млрд рублей на спорт в Татарстане в 2022-м. Компания поддерживает «Нефтехимик» и «Рубин»

Компания СИБУР потратила более 4 млрд рублей на спорт в Татарстане в 2022 году.

Об этом стало известно сегодня из доклада гендиректора ООО «СИБУР-РТ» Алексея Никифорова на итоговом заседании коллегии агентства инвестиционного развития РТ.

По данным Никифорова, общий объем спонсорской поддержки спортивных клубов и федераций республики по итогам 2022 года составил более 4 млрд рублей.

СИБУР, в частности, поддерживает ватерпольный клуб «Синтез», хоккейный «Нефтехимик» и футбольный « », а также футбольный клуб «Рубин».

По данным «Бизнес Online», бюджет «Рубина» на текущий сезон составляет чуть меньше 2 млрд рублей. Эта сумма на 30% меньше той, что клуб получал в прошлом сезоне в РПЛ.

Финансирование казанского клуба обеспечивают «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которыми владеет СИБУР.

После 20 туров « » занимает в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.