СИБУР потратил более 4 млрд рублей на спорт в Татарстане в 2022-м. Компания поддерживает «Нефтехимик» и «Рубин»

Теги Рубин Нефтехимик премьер-лига Россия водное поло бизнес Первая лига Синтез КХЛ Нефтехимик деньги Хоккей

Компания СИБУР потратила более 4 млрд рублей на спорт в Татарстане в 2022 году.

Об этом стало известно сегодня из доклада гендиректора ООО «СИБУР-РТ» Алексея Никифорова на итоговом заседании коллегии агентства инвестиционного развития РТ.

По данным Никифорова, общий объем спонсорской поддержки спортивных клубов и федераций республики по итогам 2022 года составил более 4 млрд рублей. 

СИБУР, в частности, поддерживает ватерпольный клуб «Синтез», хоккейный «Нефтехимик» и футбольный «Нефтехимик», а также футбольный клуб «Рубин».

По данным «Бизнес Online», бюджет «Рубина» на текущий сезон составляет чуть меньше 2 млрд рублей. Эта сумма на 30% меньше той, что клуб получал в прошлом сезоне в РПЛ.

Финансирование казанского клуба обеспечивают «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которыми владеет СИБУР.

После 20 туров «Рубин» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

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6 комментариев

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Николай Корягин
Ответ stas82
На что тратить 2млрд в ФНЛ? Там 500млн с головой хватит
Ну там не только же речь о двух футбольных клубах. Когда-нибудь люди научатся читать дальше заголовка...
+3
0
+3
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Нияз Салахов
Ответ Александр Романов
Зачем нужен нефтихимк ?
Зачем нужен рубин?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stas82
На что тратить 2млрд в ФНЛ? Там 500млн с головой хватит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Для двух клубов ФНЛ и одной из самых продуктивных футбольных академий страны - это мало, это - не о чем.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Зачем нужен нефтихимк ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9chymzyxvz
Крутые команды! 👍🏻 Вперед Татарстан! Алга!)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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