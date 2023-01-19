Экс-гендиректор «Кубани» Сафонов сменил Яровинского на посту спортивного директора «Рубина»

Теги Рубин премьер-лига Россия Первая лига отставки Олег Яровинский Кубань Эдуард Сафонов Футбол

Олег Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина».

Пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Новым спортивным директором «Рубина» назначен Эдуард Сафонов, ранее занимавший пост генерального директора «Кубани».

5 комментариев

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stubborn89
Ответ Никита Самарин
Это тот самый руководитель, который оставил Кубань с многомиллионными долгами?🤔
не

"Эдуард Юрьевич Сафонов родился 3 февраля 1971 года. В 2003—2005 гг. работал техническим директором «Рубина», с 2017 по 2020 год — тренером-консультантом «Оренбурга». В 2021—2022 гг. — заместитель генерального директора по спортивным вопросам, затем генеральный директор ФК «Кубань» (Краснодар)."
+2
0
+2
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Вальтер Пандиани
Круговорот жуликов в рос футболе.
0
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-1
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alexsem69
Ответ Казанский парень
Кабзец Рубину (((
Думаешь, что повторит путь Кубани?
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0
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Казанский парень
Кабзец Рубину (((
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Это тот самый руководитель, который оставил Кубань с многомиллионными долгами?🤔
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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