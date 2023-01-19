Экс-гендиректор «Кубани» Сафонов сменил Яровинского на посту спортивного директора «Рубина»
Олег Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина».
Пресс-служба клуба объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Новым спортивным директором «Рубина» назначен Эдуард Сафонов, ранее занимавший пост генерального директора «Кубани».
"Эдуард Юрьевич Сафонов родился 3 февраля 1971 года. В 2003—2005 гг. работал техническим директором «Рубина», с 2017 по 2020 год — тренером-консультантом «Оренбурга». В 2021—2022 гг. — заместитель генерального директора по спортивным вопросам, затем генеральный директор ФК «Кубань» (Краснодар)."