Спортивный директор «Рубина»: «Слуцкий качественно делал свою работу как тренер»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Олег Яровинский Футбол

Спортивный директор «Рубина» оценил работу Леонида Слуцкого в клубе.

Слуцкий покинул «Рубин» в конце первой части сезона. До этого он вылетел с командой из Мир РПЛ.

«Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы – тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место.

Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели – об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий – на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.

Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем», – сказал Олег Яровинский.

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10 комментариев

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Мосгорсуд
«Слуцкий качественно делал свою работу как тренер»
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А кто же тогда делал работу не качественно? Клуб вылетел в ФНЛ, да и там особо не блещет
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kidd32
Но обосрался
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РУБИК
Результатом качественной работы Слуцкого является вылет Рубина в ФНЛ , откуда не так просто выбраться и закрепиться снова в РПЛ . Есть большая вероятность , что Рубин пойдёт по стопам Уфы после очень качественной работы проделанной Слуцким ..................
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Magmi
Ну первое время да, все работало, вышли в еврокубки и заслуга тренера в этом есть. Но потом - это конечно провал, самое правильное решение было бы - уйти, глядишь новый тренер привнес бы что-то свое, и команда не вылетела
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Арсений Элин
По результатам не заметно. Вывел команду в фнл да и там команда буксовала! Какие то отговорки!(
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Иван Рыбаков
Ну может в первые 1,5 года, а дальше сплошной мрак.
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Direct free kick
Слуцкий давно пародия на тренера
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Тиджани Бабангида
Качество должно подтверждаться эффективностью. Достаточно качественная по составу команда вылетела из ПЛ и не смогла показать своего преимущества в Первой Лиге. Слуцкий как сильный тренер получил серьёзный удар по своей репутации
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alexsem69
Видео было, как Леня мучается в Рубине ..
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mancity111
Да, ни разу не возглавил таблицу ФНЛ. Очень мощный результат.
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