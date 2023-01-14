Спортивный директор «Рубина»: «Слуцкий качественно делал свою работу как тренер»

Спортивный директор « » оценил работу Леонида Слуцкого в клубе.

Слуцкий покинул «Рубин» в конце первой части сезона. До этого он вылетел с командой из Мир .

« качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы – тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место.

Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели – об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий – на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.

Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем», – сказал .