«Рубин» подшутил над «Юве» из-за Хвичи: «Они посчитали, что 20 млн за него – слишком много». Вингер «Наполи» забил и отдал 2 голевых в матче с «бьянконери»

« » пошутил в соцсетях после поражения «Ювентуса» от «Наполи».

Официальный аккаунт «Рубина» в социальной сети TikTok выложил нарезку моментов матче «Наполи» против «Ювентуса» (5:1).

«Ювентус» в 2021 году [посчитал, что] 20 миллионов евро за него – это слишком много», – подписан ролик в аккаунте российского клуба.

Летом 2021 года «Ювентус» интересовался Хвичей Кварацхелией. В матче 18-го тура Серии А между « » и « » полузащитник отметился забитым голом в ворота «бьянконери» и отдал две голевые передачи.