«Рубин» подшутил над «Юве» из-за Хвичи: «Они посчитали, что 20 млн за него – слишком много». Вингер «Наполи» забил и отдал 2 голевых в матче с «бьянконери»
«Рубин» пошутил в соцсетях после поражения «Ювентуса» от «Наполи».
Официальный аккаунт «Рубина» в социальной сети TikTok выложил нарезку моментов Хвичи Кварацхелии матче «Наполи» против «Ювентуса» (5:1).
«Ювентус» в 2021 году [посчитал, что] 20 миллионов евро за него – это слишком много», – подписан ролик в аккаунте российского клуба.
Летом 2021 года «Ювентус» интересовался Хвичей Кварацхелией. В матче 18-го тура Серии А между «Наполи» и «Ювентусом» полузащитник отметился забитым голом в ворота «бьянконери» и отдал две голевые передачи.
Рубин очень хорошо в Европе знают.
Кроме Барселоны, обыгрывали в еврокубках Интер, Тоттенхэм, Атлетико, Челси. Вничью на Энфилде играли с Клопповским Ливерпулем.
И куча побед над европейскими середняками, от которых другие российские клубы всегда любили вылетать.