«Рубин» подшутил над «Юве» из-за Хвичи: «Они посчитали, что 20 млн за него – слишком много». Вингер «Наполи» забил и отдал 2 голевых в матче с «бьянконери»

Теги Рубин Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Первая лига Наполи соцсети Хвича Кварацхелия ахахаха Футбол

«Рубин» пошутил в соцсетях после поражения «Ювентуса» от «Наполи».

Официальный аккаунт «Рубина» в социальной сети TikTok выложил нарезку моментов Хвичи Кварацхелии матче «Наполи» против «Ювентуса» (5:1).

«Ювентус» в 2021 году [посчитал, что] 20 миллионов евро за него – это слишком много», – подписан ролик в аккаунте российского клуба.

Летом 2021 года «Ювентус» интересовался Хвичей Кварацхелией. В матче 18-го тура Серии А между «Наполи» и «Ювентусом» полузащитник отметился забитым голом в ворота «бьянконери» и отдал две голевые передачи.

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36 комментариев

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Why always me?!
Ответ Balt39
Да-да)))) Самое смешное в шутке Рубина, что Рубин не получил ни копейки))))
Рубину 8 млн перепало если что
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Роман Щитов
Ответ Михаил Хромаков
вместо 20
вместо не вместо, но 20 лямов это было при других обстоятельствах.
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Alex Muratov
Ответ Ashan Sorokin
Представляю как сейчас CMM щики Ювентуса гуглят что такое Рубин а им дают ссылкк ютубе где Слуцкий играет КВН е
Это если СММщикам 15 лет.
Рубин очень хорошо в Европе знают.
Кроме Барселоны, обыгрывали в еврокубках Интер, Тоттенхэм, Атлетико, Челси. Вничью на Энфилде играли с Клопповским Ливерпулем.
И куча побед над европейскими середняками, от которых другие российские клубы всегда любили вылетать.
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Rosenbaum
Ответ Fan of Sport
Это нормальное явление, когда топ клубы сомневаются в подписании молодых игроков за приличные деньги, к тому же когда эти игроки ещё не проявили себя в сильных чемпионатах.
Чтобы купить готового классного игрока, много ума не надо. Надо много денег. Хорошая скаутская служба должна уметь видеть перспективу, иначе грош ей цена.
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whereissuso
Над Локо еще никто не шутил?
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d.xoxlov
Ответ Заяцволк
Был бы прок. Он бы левого играл, Костич правого, а это означает, что Кьезе не нашлось бы места в защите, и он играл бы на своём месте )
Хитро придумано))
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Заяцволк
Ответ d.xoxlov
Ну играл бы он у Аллегри левого латераля вместо Костича. Много было бы проку?
Был бы прок. Он бы левого играл, Костич правого, а это означает, что Кьезе не нашлось бы места в защите, и он играл бы на своём месте )
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Caniball
Ответ oukf
В итоге его забрали бесплатно, но другие
Там заработали кто около Рубина или в руководстве, а сам клуб получил ничего))
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Тимофей Кушнир
Смешно в шутке Рубина то, что они потеряли крутого игрока бесплатно и вылетели в ФНЛ.
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2RIN
Назло кондуктору, куплю билет-пойду пешком
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Михаил Хромаков
Ответ Роман Щитов
Локомотив? Рубин то 8 лямов поимел вроди как.
вместо 20
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d.xoxlov
Ответ Заяцволк
Всё правильно, справедливо угарают. Непокупка Хвичи войдёт в число самых диких фэйлов Ювентуса, наряду с продажами Анри, Индзаги, Ромеро и др.
Ну играл бы он у Аллегри левого латераля вместо Костича. Много было бы проку?
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Заяцволк
Всё правильно, справедливо угарают. Непокупка Хвичи войдёт в число самых диких фэйлов Ювентуса, наряду с продажами Анри, Индзаги, Ромеро и др.
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d.xoxlov
Сейчас бы "Рубину" над "Ювентусом" шутить. Сами бы в "Наполи" за 30 продали, тогда ещё куда ни шло. А так, с тремя копейками за его трансфер что-то тявкать – несерьёзно.
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KMMDP
Ответ ygcn5c2ty9
Зато Рубин и Локомотив много заработали, гении…
А они что сделать могли, не подскажете? Юве могли брать и их ничего не могло остановить, прими они правильное, как показало время, решение. А как Рубин должен был знать, что в феврале случится?
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Орыс-орыс онбаган
Рубин бы вообще лучше молчал. Ничего на нем так и не заработал, так ещё и вещает из своего подземелья
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Theodor Herzl
Когда отдаешь работу с соцсетями тинейджерам с клиповым мышлением и памятью аквариумной рыбки.
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Ashan Sorokin
Представляю как сейчас CMM щики Ювентуса гуглят что такое Рубин а им дают ссылкк ютубе где Слуцкий играет КВН е
+18
-4
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nick-basil
Ага - пошутили на Юве. Рубин сам по себе сейчас - обхохочешься!
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Balt39
Ответ Роман Щитов
а поискать инфу про "не копейки не получил" не?
И в чем инфа. Контракт приостановил и через Мамуку (агента) договорился с Наполи. Ни Сайманов, ни Яровинский на тот момент не могли сказать, что получит Рубин. Президент Батуми за деталями отправлял к Мамуке, а тот не отвечал. Наверно из скромности))))))
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Ser Kay
когда Рубин ,в любом случае, тролли)
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Okaka
Ответ Роман Щитов
что то в мудрике никто не засомневался, когда он в слабом чемпионате украины провел на хорошем уровне пол года только, и 100 выложили в его 22 года, а Хвича в 20 лет проведя 2-3 полных неплохих сезона в РПЛ 20 это дорого? Интересный подход
просто Хвича не играл в ЛЧ, против Реала
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Ростовский
Ответ Balt39
Да-да)))) Самое смешное в шутке Рубина, что Рубин не получил ни копейки))))
А что смешного в бандитской и русофобской трактовки ФИФА? Они просто украли деньги у Рубина.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Шутки за 300
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corazón blanco
Ответ Balt39
Да-да)))) Самое смешное в шутке Рубина, что Рубин не получил ни копейки))))
Зато Динамо Батуми заработали для себя нереальные деньги по меркам чемпионата Грузии, сделали деньги из воздуха.
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