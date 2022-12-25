Игрок «Пари НН» Масоэро о Месси: «Лучший в мире. Если Лео в твоей команде, ты уже победил»

высказался о .

– Месси – лучший в мире. Если у тебя в команде Лео, ты уже победил. Он может перевернуть игру в любой момент, мы не раз это видели. Мы знаем его не только как фантастического футболиста, но также как и очень опытного игрока. Он всегда помогает команде и может пообщаться с судьями, соперниками, в нужный момент проявить агрессию. Мы все благодарны ему за то, что он делает для .

– Как тренер, только на поле.

– Да‑да! Он всегда подсказывает всем на поле. Особенно молодым ребятам. Если у тебя что‑то не получается, он поговорит с тобой лично и всегда поможет. Когда у ребят на поле ничего не выходит, они могут отдать мяч Месси, и он точно что‑то придумает.

– Помнишь ситуацию после матча с Нидерландами, когда Месси не очень вежливо общался с чужими тренерами, которые что‑то пытались высказать ему?

– Что поделать – это европейский менталитет. Когда игрок их сборной что‑то говорил нашим ребятам, которые шли бить пенальти, никто ничего не сказал. Но в ситуации с Месси это было просто неуважительно по отношению к нему. Все видели, что наши ребята ни с кем не спорили и просто праздновали победу. Когда ты делаешь что‑то нехорошее, а потом высказываешься, что кто‑то повел себя неправильно по отношению к тебе – это европейский менталитет.

Они хотели скандала с Месси. Я такого не понимаю. Думаю, что Лео поступил правильно в той ситуации, – сказал аргентинский защитник « ».