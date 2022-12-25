Игрок «Пари НН» Масоэро о Месси: «Лучший в мире. Если Лео в твоей команде, ты уже победил»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Пари НН Лукас Масоэро Матч ТВ Футбол

Лукас Масоэро высказался о Лионеле Месси.

– Месси – лучший в мире. Если у тебя в команде Лео, ты уже победил. Он может перевернуть игру в любой момент, мы не раз это видели. Мы знаем его не только как фантастического футболиста, но также как и очень опытного игрока. Он всегда помогает команде и может пообщаться с судьями, соперниками, в нужный момент проявить агрессию. Мы все благодарны ему за то, что он делает для Аргентины.

– Как тренер, только на поле.

– Да‑да! Он всегда подсказывает всем на поле. Особенно молодым ребятам. Если у тебя что‑то не получается, он поговорит с тобой лично и всегда поможет. Когда у ребят на поле ничего не выходит, они могут отдать мяч Месси, и он точно что‑то придумает.

– Помнишь ситуацию после матча с Нидерландами, когда Месси не очень вежливо общался с чужими тренерами, которые что‑то пытались высказать ему?

– Что поделать – это европейский менталитет. Когда игрок их сборной что‑то говорил нашим ребятам, которые шли бить пенальти, никто ничего не сказал. Но в ситуации с Месси это было просто неуважительно по отношению к нему. Все видели, что наши ребята ни с кем не спорили и просто праздновали победу. Когда ты делаешь что‑то нехорошее, а потом высказываешься, что кто‑то повел себя неправильно по отношению к тебе – это европейский менталитет.

Они хотели скандала с Месси. Я такого не понимаю. Думаю, что Лео поступил правильно в той ситуации, – сказал аргентинский защитник «Пари НН».

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32 комментария

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stryder
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Ответ Данил Луговский
еще больше страдай, доставляешь удовольствие
некрасиво.. получаешь удовольствие от чужих страданий
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maddantist maddantist
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Победиль...
Если такой шкет не завезет обрез в конце игры...
А кто такой Пари НН.
Нижний Новгород что ли ?
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Rule1
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Ответ fellx
Всего лишь нужно было перейти в катарский проект и вместо подписных бонусов попросить кубок чм
И снова заговоры,Решелье,серые кардиналы. Видимо НТВ и РенТв подписка оформлена пожизненно :))
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Данил Луговский
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Ответ fellx
Всего лишь нужно было перейти в катарский проект и вместо подписных бонусов попросить кубок чм
еще больше страдай, доставляешь удовольствие
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Айлин 1990
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Ответ Данил Луговский
зато клубничка самая красивая и больше всего подписчиков в инстаграме. А еще бросает новый вызов себе в СА, а Месси так бы смог в 37 лет?!
В 37 Месси будет играть за Барсу.

Так что Месси не потянет СА)))))
Это самая сильная лига в мире)))
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fellx
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Всего лишь нужно было перейти в катарский проект и вместо подписных бонусов попросить кубок чм
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Christos NB
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Ответ Великий Алонсо
Так, что тут у нас, аргентинец, ясно понятно. Закрываем и не читаем даже.
а чем ты тут забыл иди к ультрексу🤣
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Christos NB
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Ответ Мадрид наказывает!
Вспоминаю прошлую (да и другие) ЛЧ и ржу))
вспоминай вспоминай только это тебе и остается
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Christos NB
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Ответ Slavick Nemkovsky
Если Месси в твоей команде, то вылет из ЛЧ гарантирован
да ты шо? может поставишь свой дом
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Christos NB
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Ответ Данил Луговский
зато клубничка самая красивая и больше всего подписчиков в инстаграме. А еще бросает новый вызов себе в СА, а Месси так бы смог в 37 лет?!
ибра играл в Европе в 37 и дольше
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Christos NB
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Ответ slow focus
громкое заявление, учитывая что копа и чм для великого покорились в 35 лет, до этого одни барбариски были
ты слышал о поговорке смеются всегда тот кто смеётся последним это во первых во вторых у Месси до этого уже была олимпиада финал ЧМ мира 2014 года и 3 финала копа Америка если по твоему это Барбарики то тебе нужно в центр я думаю ты понял какой
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Wild91688
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Ответ Айлин 1990
Для тех фанатов роналду, которые первыми отписались тут. Месси ЧЕМПИОН МИРА. лучший футболист в истории футбола. Мееееесссссиииииии ЧЕЕЕЕМММММППППИИИИИООООООНННННН МИИИИИИРРРААААААААА. 😁 Как же горит пукан уних от того что Месси выиграл ЧМ. В 35 лет забивает 7 голов и 3 ассиста. Это лучший результат в истории ЧМ кто мог показать такой результат в 35 лет.
Конечно,никто в истории за один ЧМ мира не пробовал аж 5 левых пендалей🤣
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Christos NB
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Ответ Заборостроитель
Сам Инфантино благоволит
ути пути какой завистливый
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Заборостроитель
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Сам Инфантино благоволит
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Данил Луговский
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Ответ Айлин 1990
Для тех фанатов роналду, которые первыми отписались тут. Месси ЧЕМПИОН МИРА. лучший футболист в истории футбола. Мееееесссссиииииии ЧЕЕЕЕМММММППППИИИИИООООООНННННН МИИИИИИРРРААААААААА. 😁 Как же горит пукан уних от того что Месси выиграл ЧМ. В 35 лет забивает 7 голов и 3 ассиста. Это лучший результат в истории ЧМ кто мог показать такой результат в 35 лет.
зато клубничка самая красивая и больше всего подписчиков в инстаграме. А еще бросает новый вызов себе в СА, а Месси так бы смог в 37 лет?!
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Виктор Петров
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Ответ А. Мостовой
Бавария в курсе?
Баварию Месси тоже насиловал, спад барсы не значит спад Месси, посмотри сейчас на барсу и посмотри на мессси, посмотри на реал и посмотри на Кристинку, ты фанатка Кристинки истерички
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Данил Луговский
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Ответ А. Мостовой
Бавария в курсе?
Бернабеу сможет принимать сразу две команды? правда одна из Каталонии, пока Камп Ноу на ремонте
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slow focus
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громкое заявление, учитывая что копа и чм для великого покорились в 35 лет, до этого одни барбариски были
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Леван Мкртчян
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Ответ А. Мостовой
Бавария в курсе?
Да, в 2015 и 2009 году на своей шкуре прочувствовала , помимо тех матчей которые ты имел в виду были и такие
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Айлин 1990
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Для тех фанатов роналду, которые первыми отписались тут.

Месси ЧЕМПИОН МИРА.
лучший футболист в истории футбола.
Мееееесссссиииииии ЧЕЕЕЕМММММППППИИИИИООООООНННННН МИИИИИИРРРААААААААА.
😁

Как же горит пукан уних от того что Месси выиграл ЧМ.

В 35 лет забивает 7 голов и 3 ассиста. Это лучший результат в истории ЧМ кто мог показать такой результат в 35 лет.
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Haci Ceferli
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Ты что хочешь сказать что Пирс Морган всё это время говорил нам не правду?? Мерзавец!
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Pb-SE
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Ответ А. Мостовой
Бавария в курсе?
Ну кстати, Месси против Баварии- это где-то 50:50 (точную стату не смотрел). Включает в себя как 2:8 и 0:4, так и 4:0.
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Slavick Nemkovsky
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Если Месси в твоей команде, то вылет из ЛЧ гарантирован
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Мадрид наказывает!
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Вспоминаю прошлую (да и другие) ЛЧ и ржу))
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Пенс
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Ответ Sevuska
Молчу про бчк-оттуда его уже выперли , но даже на ЧМ два раза их вратарь тащил ,а мессе был бессилен.
стандартная история. Он и на копе этим занимался. Наш лёня только для пиара, увы :(
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