Масоэро о ЧМ в России и Катаре: «Финал был лучше, но сам турнир – нет. В 2018 году был крутой чемпионат»

Теги премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Лукас Масоэро сравнил ЧМ-2022 в Катаре и ЧМ-2018 в России.

– Можно ли сказать, что чемпионат мира в Катаре был лучше, чем в России?

– Финал – да. Но сам турнир? Я так не думаю. У меня есть друг в Катаре, и он рассказывал мне про их законы: что можно делать, а что нет – они немного странные.

В Катаре долго готовились к турниру, молодцы, никто не сделал замечаний. Однако чемпионат мира в России был намного лучше. Много городов, многое дозволено. Здесь был крутой ЧМ.

– Что тебе больше всего понравилось на этом чемпионате мира?

– Аргентина показала, на что способна. В этом году мы подошли к чемпионату мира с прекрасной командой. Сейчас можем спокойно праздновать.

Что касается турнира, мне понравилось, как сыграли африканские сборные. Европейским командам нужны футболисты из Африки для усиления состава. Еще много всего удивительного происходило – например, как играли японцы против Испании и Германии. Отмечу и марокканцев, которые показывали прекрасный футбол, – сказал защитник «Пари НН».

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8 комментариев

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Александра Александрова
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По атмосфере наш чемпионат просто лучший , с большим отрывом )
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Раиль Гайнетдинов
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О##енно братан, о###ууенно… от фаната бразильца только что стоит. Весело было в России 👍🏻
А когда закончился ЧМ стало скучно и пусто в душе 😔
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ster3
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Ответ Gepard_GRIN
Скорее групповая стадия была лучше в 2018, а стадия плейофф лучше в 2022 году.
По моему групповая стадия в Катаре была очень интересная. Одна из лучших вообще в истории.
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ster3
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ЧМ в России не хватает события по которому его будут вспоминать. Вот катарский ЧМ будут вспоминать по финальному матчу. ЧМ 2014 по матчу Бразилия Германия. 2010 по Гане Уругваю и руке Суареса. ЧМ 2006 по удару Зидана. А вот какое событие будет ассоциироваться с российским? Да нет такого события.
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Игорь Климов
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Ответ Verhovn
Чувак проникся нашей страной. Так ведь и не врёт - наш ЧМ был круче.
Да, он всё сказал объективно.
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Gepard_GRIN
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Скорее групповая стадия была лучше в 2018, а стадия плейофф лучше в 2022 году.
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Verhovn
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Чувак проникся нашей страной. Так ведь и не врёт - наш ЧМ был круче.
+2
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Игорь Климов
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Согласен, что ЧМ-18 в целом был лучше, чем в ЧМ-22, но финал в Катаре - это просто космос!
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