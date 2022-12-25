Масоэро о ЧМ в России и Катаре: «Финал был лучше, но сам турнир – нет. В 2018 году был крутой чемпионат»

сравнил в Катаре и в России.

– Можно ли сказать, что чемпионат мира в Катаре был лучше, чем в России?

– Финал – да. Но сам турнир? Я так не думаю. У меня есть друг в Катаре, и он рассказывал мне про их законы: что можно делать, а что нет – они немного странные.

В Катаре долго готовились к турниру, молодцы, никто не сделал замечаний. Однако чемпионат мира в России был намного лучше. Много городов, многое дозволено. Здесь был крутой ЧМ.

– Что тебе больше всего понравилось на этом чемпионате мира?

– показала, на что способна. В этом году мы подошли к чемпионату мира с прекрасной командой. Сейчас можем спокойно праздновать.

Что касается турнира, мне понравилось, как сыграли африканские сборные. Европейским командам нужны футболисты из Африки для усиления состава. Еще много всего удивительного происходило – например, как играли японцы против Испании и Германии. Отмечу и марокканцев, которые показывали прекрасный футбол, – сказал защитник «Пари НН».

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