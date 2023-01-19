«Челси» потратил 372 млн фунтов на трансферы за сезон и побил рекорд «Ман Сити» в АПЛ. Максимум при Абрамовиче – 290 млн

« » поставил несколько рекордов по тратам на трансферы за сезон.

Как следует из исследования The Swiss Ramble, в сезоне-2022/23 лондонский клуб потратил на трансферы 372 млн фунтов без учета бонусов.

Рекорд по тратам за сезон при предыдущем владельце составлял 290 млн фунтов (столько «Челси» потратил в сезоне-2017/18).

Рекорд АПЛ по тратам за сезон принадлежал « » – в сезоне-2017/18 клуб купил игроков на 328 млн фунтов.

Отмечается, что 372 млн фунтов – не все затраты «Челси». Потенциальные бонусы составляют 51 млн фунтов. Кроме того, клуб потратил 10 млн фунтов на аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии.