«Челси» потратил 372 млн фунтов на трансферы за сезон и побил рекорд «Ман Сити» в АПЛ. Максимум при Абрамовиче – 290 млн
«Челси» поставил несколько рекордов по тратам на трансферы за сезон.
Как следует из исследования The Swiss Ramble, в сезоне-2022/23 лондонский клуб потратил на трансферы 372 млн фунтов без учета бонусов.
Рекорд по тратам за сезон при предыдущем владельце Романе Абрамовиче составлял 290 млн фунтов (столько «Челси» потратил в сезоне-2017/18).
Рекорд АПЛ по тратам за сезон принадлежал «Манчестер Сити» – в сезоне-2017/18 клуб купил игроков на 328 млн фунтов.
Отмечается, что 372 млн фунтов – не все затраты «Челси». Потенциальные бонусы составляют 51 млн фунтов. Кроме того, клуб потратил 10 млн фунтов на аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии.
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Хотя, если за игрока украинского чемпионата, которого ещё вчера никто не знал, 100 млн платят, то чего уж удивляться.
Ну и пока не видно, чтобы Челси после этого стал монструозным по игре.
и да, ждем того парнишку из брайтона в центр поля, думаю было бы не плохо урвать его еще за сотку)
Когда будет футбол?
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