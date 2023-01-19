«Челси» потратил 372 млн фунтов на трансферы за сезон и побил рекорд «Ман Сити» в АПЛ. Максимум при Абрамовиче – 290 млн

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Роман Абрамович трансферы рекорды деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» поставил несколько рекордов по тратам на трансферы за сезон.

Как следует из исследования The Swiss Ramble, в сезоне-2022/23 лондонский клуб потратил на трансферы 372 млн фунтов без учета бонусов.

Рекорд по тратам за сезон при предыдущем владельце Романе Абрамовиче составлял 290 млн фунтов (столько «Челси» потратил в сезоне-2017/18).

Рекорд АПЛ по тратам за сезон принадлежал «Манчестер Сити» – в сезоне-2017/18 клуб купил игроков на 328 млн фунтов.

Отмечается, что 372 млн фунтов – не все затраты «Челси». Потенциальные бонусы составляют 51 млн фунтов. Кроме того, клуб потратил 10 млн фунтов на аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии.

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31 комментарий

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Kezhmann
Пока это выглядит как самая тупая трата денег в истории футбола
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Футбол_это_жизнь
Бернарду Силва, Эдерсон, Кайл Уоккер, Габриель Жезуз,
Vs
Мудрик, Фофана, Кукурелья, чуквукмука
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Вячеслав Новиков-Володько
Вопрос куда смотрит ФФП пока бездонный середняк творит такие дела
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Алексей Гусев
Ответ Krull
Только Челси, когда тратил 290 продал игроков на сумму около 200. А тут 400 млн в трубу. Бизнес по американски. Ещё напечатают, а что?
нупочему? Бадиашиле может и стоит тех вложений которые в него сделали...
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Добряк Гаврила
В Челси вселился дух МЮ. Игрока за максимум 30 купили за 70+бонусы 40. Конечно синие обоидут всех и вся
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Бухгалтер2021
я так в фифе на 5 лет скупляюсь..пока дешево
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Barcelona Forever
Ответ ман сити фейк
Челси в отличии от вас не продают часть доходов чтобы купить игроков
Конечно не продают.Барса сама зарабатывает в отличии от синевы,которой хозяин мешками деньги суёт🤣
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Krull
Только Челси, когда тратил 290 продал игроков на сумму около 200. А тут 400 млн в трубу. Бизнес по американски. Ещё напечатают, а что?
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Александр Мельников
Главное что бы не побили рекорд в лиги чемпионов)
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Кино Музыка
Там рекорд и по антиэффективности, похоже.
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Паскаль Шимбонда
Ответ headmaster
Почему ты хочешь, чтобы МЮ в Чемпионшип отправили?
Мешок тут явно не МЮ, попей водички, парень)
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jordy
За 2 сезона 700 млн. на трансферы. Сильно.
Хотя, если за игрока украинского чемпионата, которого ещё вчера никто не знал, 100 млн платят, то чего уж удивляться.
Ну и пока не видно, чтобы Челси после этого стал монструозным по игре.
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rigobersong
фк Мем во всей красе:)) Могли купить Кунде и Рафинью, но они не повелись на деньги, а пошли за титулами в Барселону!:))
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ман сити фейк
Ответ Barcelona Forever
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Челси в отличии от вас не продают часть доходов чтобы купить игроков
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rigobersong
Ответ CriminalJoint62
Пеп в том сезоне победил в АПЛ набрав 100 очков. Челси будет покорять македонские и косовские клубы в ЛК🤣🤣
Ахахахх:))
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Barcelona Forever
Комментарий удален
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AF007
С самого основания чувси в 2003-м было понятно, что ничего хорошего этот клуб футболу не принесет
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DolJun
с той лишь разницей что у сити в тот период уже была готовая команда, добивавшаяся успехов накануне, а у челси - лишь старики да травматы плюс ушедшие ключевые игроки прошлого состава) но то такое, надо послушать что скажут эксперты со спортса)
и да, ждем того парнишку из брайтона в центр поля, думаю было бы не плохо урвать его еще за сотку)
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Русский уравнитель
Бабло тратить дело не хитрое, вопрос будет ли толк от этого, по моему не особо.....
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ress10
Фк мем
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Konvicted
Самое смешное, что с огромной долей вероятности, за эти деньги они не взяли ни одного игрока мирового уровня.
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ress10
Должанского уже жалко
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ман сити фейк
Ман Сити в отличии от остальных топов Англии регулярно играет в ЛЧ. Кряду уже больше десяти лет
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headmaster
Уже есть инфа по амортизации всех этих трансферов. За счет очень длительных контрактов все не так печально. Да и вон новость была о доходах, так там Челси в топ-20
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Mansur Shamshidinov
Дело не в цифрах
Когда будет футбол?
Когда будут трофеи?
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