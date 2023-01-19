11 из 20 клубов с самым высоким доходом в сезоне-2021/22 – из АПЛ. «Ман Сити» заработал 731 млн евро – больше всех, «Реал» и «Ливерпуль» – в топ-3

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал бизнес Тоттенхэм Лидс Лестер деньги Футбол

11 из 20 богатейших клубов мира выступают в АПЛ.

Это следует из отчета аудиторской компании Deloitte.

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», доходы которого по итогам сезона-2021/22 составили 731 млн евро. На второй строчке расположился «Реал» (713,8 млн евро), на третьей – «Ливерпуль» (701,7 млн евро).

Впервые в истории больше половины клубов из топ-20 списка представляют АПЛ. «Ливерпуль» опередил «Манчестер Юнайтед» и поднялся на третье место впервые в 27-летней истории отчета.

«Барселоне» и «Реалу» пока не удается выйти на уровень доходов, который был у клубов до пандемии. По сравнению с сезоном-2018/19 доходы «Барсы» сократились на 203 млн евро, доходы «Реала» – на 43 млн евро.

Топ-20 списка выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (731 млн евро);

2. «Реал» (713,8 млн евро);

3. «Ливерпуль» (701,7 млн евро);

4. «Манчестер Юнайтед» (688,6 млн евро);

5. «ПСЖ» (654,2 млн евро);

6. «Бавария» (653,6 млн евро);

7. «Барселона» (638,2 млн евро);

8. «Челси» (568,3 млн евро);

9. «Тоттенхэм» (523 млн евро);

10. «Арсенал» (433,5 млн евро);

11. «Ювентус» (400,6 млн евро);

12. «Атлетико» (393,9 млн евро);

13. «Боруссия» Дортмунд (356,9 млн евро);

14. «Интер» (308,4 млн евро);

15. «Вест Хэм» (301,2 млн евро);

16. «Милан» (264,9 млн евро);

17. «Лестер» (252,2 млн евро);

18. «Лидс» (223,4 млн евро);

19. «Эвертон» (213,7 млн евро);

20. «Ньюкасл» (212,3 млн евро).

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неоновый Демон
За счёт чего такие суммы , если не брать в расчет нейминг стадиона , спонсоров титульных и тд .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Live_Kost
Ответ Дживен Стераррд
Ливерпуль третий в мире по доходам ,а фсгеи на трансферы деньги СОБИРАЮТ.
Ага, в одной Ливерпульской группе, один чел предложил всем болельщикам Ливерпуля в мире скинуться на Беллингема, раз владельцы денег не дают. Походу это Генри зарегался)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morning Glory
Ответ Nuraly Amirov
В данном случае опыт верно подсказывает, контракты сити липовые, невозможно было вырасти в коммерции в пандемию даже у самых успешных игроков рынка
Ну Ливерпуль вырос, при том, что не смог выиграть ни АПЛ, ни ЛЧ (смотрел бы хоть внимательней доклад Deloitte) А Сити уже многолетний доминатор самой богатой лиги. Так что заслужили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morning Glory
Ответ Nuraly Amirov
Вы забываете уточнять, на чем зарабатывают клубы из подвала - на телеправах, и по этой статье доходов вопросов нет, она у сити ниже Реала с Ливером. А вот коммерция по сравнению с этими двумя просто космическая, тут можно крутить липовыми спонсорскими контрактами
Сити почти столько же заработал на правах, чем Ливерпуль и Реал, лол (а в прошлом сезоне, так вообще больше). А разница в коммерческих правах не такая и космическая, на 50 миллионов больше, чем у Реала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Мартиросян
Ответ Серж Ск
Не совсем ответ на ваш вопрос, но важное замечание: В посте идет речь не о заработках (прибыли), а о доходах (продажах тв прав, игроков, билетов и др.), и если вычесть из доходов расходы (на зп, содержание стадиона и др.), рейтинг серьезно изменится, мне так кажется.
Там все равно останется приличная сумма. ФСГ это зажравшиеся жлобы, которые после громких успехов поверили в себя, и думали, что команда и дальше будет автоматом брать трофеи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
Ответ ßd ßy
Чисто на прухе 6 голов Сити , 5 голов Челси , 3 гола ПСЖ... Пруха брат. А ещё чисто на прухе во второй игре с ПСЖ больше ударов и больше в створ ворот было. Исключительно на прухе, и это не было тактикой Анчи играть вторым номером. Это пруха
Сити по игре из переигрывал абсолютно , Ливерпулю в финале вобще единственный удар в створ нанесли против девяти , при этом Куртуа вобще отыграл (по sofascore) на 9.5 из десяти , по игре они и близко никого не переигрывали , дикий фарт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
Ман Сити можно вычёркивать , сих дутыми доходами всё ясно,псг тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ßd ßy
Ответ Zorro
Туда куда надо лол.в последнии годы Англия доминирует
Где доминирует ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Но есть одно *но *,ла лига в основном побеждает апл
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ßd ßy
Ответ savik-A.M.
Реал по факту в каждой игре отскакивал , пруха была просто не реальная ,
Чисто на прухе 6 голов Сити , 5 голов Челси , 3 гола ПСЖ... Пруха брат. А ещё чисто на прухе во второй игре с ПСЖ больше ударов и больше в створ ворот было. Исключительно на прухе, и это не было тактикой Анчи играть вторым номером. Это пруха
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Zorro
Брат я сам поклонник Испании, но в последнии годы апл стала доминировать
Потому что на нее бабла тратится в 5 раз больше , а по соотношению цены и качества апл говно кушает !чего стоит только 5 млрд фунтов стерлингов украденных в России и вложенных в синий трусливый автобусный мешок , который ни разу в жизни как мужики в атакующий футбол не сыграли ! А когда команды апл встречаются с командами ла лиги в 80% случаев дальше проходят команды ла лиги )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Ответ Sanya Kruus
куда она пришла? лол. доходы у англии всегда были топовыми
Туда куда надо лол.в последнии годы Англия доминирует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Хайрулин
Ответ StarsAndArrows
У сити и ПСЖ через левые конторы сами себе рисуют сотни миллионов прибыли,нет у них и близко таких цифр.
Чего прям так бомбит что МС ни только чемпион в АПЛ , но и ещё в Европе самый лучший по заработку?! Шейхи не дураки , они вкладывают ни для того чтобы вкладывать, а для дальнейшего заработка!!! Скоро МС будет всегда на первом месте по заработку и мало того будут играть игроки высочайшего класса ну и воспитанников будет в составе скоро , Фоден это ни один единственный, будет ещё!!! PS-хейтерам МС уже далеко не "мешок"=))) пора бы это понять!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Ответ Александра Александрова
Испания ла лига 37 титулов в 21 веке , апл 13 , при финансировании апл в 5 раз больше , куда они пришли ?
Брат я сам поклонник Испании, но в последнии годы апл стала доминировать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Daniyar Shukenov
Переходить по ссылкам и копаться в первоисточниках не для sports. Тут люди "чисто на опыте" выводы делают.
В данном случае опыт верно подсказывает, контракты сити липовые, невозможно было вырасти в коммерции в пандемию даже у самых успешных игроков рынка
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
saintveles
То есть по факту больше всех заработал Реал, потому что на фейковые сделки МанСити, когда шейхи деньги из одного кармана в другой перекладывают, нет смысла смотреть
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mastadon
Получается владельцы Ливерпуля ложат эти деньги в карман. Если бы не Клопп так и остались бы на уровне Эвертона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жесткий Костас
А где зинит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Roman
Клуб, который поднимается из Чемпионшипа в АПЛ зарабатывает больше, чем победитель Лиги Чемпионов! А значит чемпион АПЛ, победитель самой богатейшей лиги, полуфиналист ЛЧ, не может зарабатывать сам большие суммы? Хейтеры совсем берега путают от лживого хейта. Сити давно научился зарабатывать, а если учесть, что игроков продали на 160 млн евро за прошлый год, то вопросы вообще все должны быть сняты
Вы забываете уточнять, на чем зарабатывают клубы из подвала - на телеправах, и по этой статье доходов вопросов нет, она у сити ниже Реала с Ливером. А вот коммерция по сравнению с этими двумя просто космическая, тут можно крутить липовыми спонсорскими контрактами
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kid.Nokkvi
мой горячо любимый клуб из Йоркшира зарабатывает как итальянские гранды, а нормально усилить состав тут «извините, денек нет»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daniyar Shukenov
Ответ Nuraly Amirov
Такие новости всегда веселые, переходим по ссылке и смотрим - У Реала и МЮ коммерция чуть упала за пандемию, у шейхов на 100+ лямов выросла) и главное ни у кого нет вопросов
Переходить по ссылкам и копаться в первоисточниках не для sports. Тут люди "чисто на опыте" выводы делают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
Ответ белошип
Реал в прошлом сезоне разорвал распиаренный апэл)
Реал по факту в каждой игре отскакивал , пруха была просто не реальная ,
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juveforzajuve
Ответ StarsAndArrows
У сити и ПСЖ через левые конторы сами себе рисуют сотни миллионов прибыли,нет у них и близко таких цифр.
Ну, рисуют это громко сказано. Доходы клубов в основном это проданные билеты, трансферы и главное спонсоры. Там ещё проданные атрибутики. У Сити и ПСЖ есть мощные бездонные спонсоры, которым особо не интересуют риски в плане денег.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
Такими темпами на месте Ювентуса, Интера, Милана и Дортмунда очень скоро могут оказаться Астон Вилла, Фулхэм, Брентфорд и Брайтон энд Хоув Альбион.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кварц01
Ответ Roman
Клуб, который поднимается из Чемпионшипа в АПЛ зарабатывает больше, чем победитель Лиги Чемпионов! А значит чемпион АПЛ, победитель самой богатейшей лиги, полуфиналист ЛЧ, не может зарабатывать сам большие суммы? Хейтеры совсем берега путают от лживого хейта. Сити давно научился зарабатывать, а если учесть, что игроков продали на 160 млн евро за прошлый год, то вопросы вообще все должны быть сняты
Челси вон тоже из АПЛ. Играет и побеждает в ЛЧ. Но таких цифр даже близко не имеет. Догадайся почему.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий