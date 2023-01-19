11 из 20 клубов с самым высоким доходом в сезоне-2021/22 – из АПЛ. «Ман Сити» заработал 731 млн евро – больше всех, «Реал» и «Ливерпуль» – в топ-3

11 из 20 богатейших клубов мира выступают в .

Это следует из отчета аудиторской компании Deloitte.

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», доходы которого по итогам сезона-2021/22 составили 731 млн евро. На второй строчке расположился «Реал» (713,8 млн евро), на третьей – «Ливерпуль» (701,7 млн евро).

Впервые в истории больше половины клубов из топ-20 списка представляют АПЛ. «Ливерпуль» опередил «Манчестер Юнайтед» и поднялся на третье место впервые в 27-летней истории отчета.

«Барселоне» и «Реалу» пока не удается выйти на уровень доходов, который был у клубов до пандемии. По сравнению с сезоном-2018/19 доходы «Барсы» сократились на 203 млн евро, доходы «Реала» – на 43 млн евро.

Топ-20 списка выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (731 млн евро);

2. «Реал» (713,8 млн евро);

3. « » (701,7 млн евро);

4. « » (688,6 млн евро);

5. «ПСЖ» (654,2 млн евро);

6. «Бавария» (653,6 млн евро);

7. « » (638,2 млн евро);

8. «Челси» (568,3 млн евро);

9. «Тоттенхэм» (523 млн евро);

10. «Арсенал» (433,5 млн евро);

11. « » (400,6 млн евро);

12. «Атлетико» (393,9 млн евро);

13. «Боруссия» Дортмунд (356,9 млн евро);

14. «Интер» (308,4 млн евро);

15. «Вест Хэм» (301,2 млн евро);

16. «Милан» (264,9 млн евро);

17. «Лестер» (252,2 млн евро);

18. «Лидс» (223,4 млн евро);

19. «Эвертон» (213,7 млн евро);

20. «Ньюкасл» (212,3 млн евро).