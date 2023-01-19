11 из 20 клубов с самым высоким доходом в сезоне-2021/22 – из АПЛ. «Ман Сити» заработал 731 млн евро – больше всех, «Реал» и «Ливерпуль» – в топ-3
11 из 20 богатейших клубов мира выступают в АПЛ.
Это следует из отчета аудиторской компании Deloitte.
Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», доходы которого по итогам сезона-2021/22 составили 731 млн евро. На второй строчке расположился «Реал» (713,8 млн евро), на третьей – «Ливерпуль» (701,7 млн евро).
Впервые в истории больше половины клубов из топ-20 списка представляют АПЛ. «Ливерпуль» опередил «Манчестер Юнайтед» и поднялся на третье место впервые в 27-летней истории отчета.
«Барселоне» и «Реалу» пока не удается выйти на уровень доходов, который был у клубов до пандемии. По сравнению с сезоном-2018/19 доходы «Барсы» сократились на 203 млн евро, доходы «Реала» – на 43 млн евро.
Топ-20 списка выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (731 млн евро);
2. «Реал» (713,8 млн евро);
3. «Ливерпуль» (701,7 млн евро);
4. «Манчестер Юнайтед» (688,6 млн евро);
5. «ПСЖ» (654,2 млн евро);
6. «Бавария» (653,6 млн евро);
7. «Барселона» (638,2 млн евро);
8. «Челси» (568,3 млн евро);
9. «Тоттенхэм» (523 млн евро);
10. «Арсенал» (433,5 млн евро);
11. «Ювентус» (400,6 млн евро);
12. «Атлетико» (393,9 млн евро);
13. «Боруссия» Дортмунд (356,9 млн евро);
14. «Интер» (308,4 млн евро);
15. «Вест Хэм» (301,2 млн евро);
16. «Милан» (264,9 млн евро);
17. «Лестер» (252,2 млн евро);
18. «Лидс» (223,4 млн евро);
19. «Эвертон» (213,7 млн евро);
20. «Ньюкасл» (212,3 млн евро).
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