Виейра о «Челси»: «Их расходы усложняют подписание игроков из-за границы – все будут думать, что мы тратим столько же»

Теги Патрик Виейра Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия трансферы Кристал Пэлас Марк Гехи Шейк Дукуре Михаил Мудрик Мишель Олисе деньги Футбол

Патрик Виейра считает, что расходы «Челси» затруднят подписание игроков из-за рубежа.

На прошлой неделе «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика из «Шахтера» за 100 миллионов евро. Этот трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории АПЛ, и многие клубы намерены использовать стоимость трансфера Мудрика как ориентир при продаже своих игроков.

«Конечно, это не облегчит задачу, потому что когда команда Премьер-лиги пытается подписать игрока из-за границы, становится труднее, потому что другие [продающие игроков] клубы будут думать, что у нас такие же расходы. Это все усложняет.

Но важно то, что мы знаем, что мы как футбольный клуб из себя представляем и чего можем достичь на рынке. «Челси» находится на другом уровне, мы должны это принять.

Но мы можем действовать с умом и работать по-другому, чтобы найти игроков, которые соответствуют тому, как мы хотим играть. Посмотрите на игроков, которых мы приводим в клуб – с Марком Гехи, Мишелем Олисе и Шейком Дукуре мы все еще можем делать то же самое. Но, конечно, мы не собираемся работать на одном и том же рынке.

Думаю, на поле идет игра 11 на 11. С «Челси» мы играли на равных и постараемся сделать то же самое против «Юнайтед». То, что произошло с расходами этих команд [на трансферы], хорошо для АПЛ, поэтому мы просто должны конкурировать, когда выходим на поле, с тем качеством, амбициями и ценностями, которые у нас есть. Мы будем соревноваться, и именно это важно для нас как для клуба», – сказал тренер «Кристал Пэлас».

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18 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Rick Sanchezz
Комментарий удален пользователем
Ты дурачок или притворяешься? Где я за Челси? Или надо нести фигню как ты?
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charly_54
Ответ Fooler
Согласен. Но почему не наказывают за нарушение ФФП - хз
Так это происходит по итогам отчетности, а не в один день
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Давид Agabekyan
Ответ Акира_1
Трансфер Мудрика тоже. На него же теперь все ориентируются при выставления цены. А почему не ориентироваться на Антони или Нуньеса?
Антони и Нуньес играли в кузнице талантов, а не в УПЛ
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Schiaff1no
Камон, большая часть второй десятки АПЛ 100 лямов пробили летом, Вест Хэм с Ноттингемом под 200 потратили, и это середняки. Боэли конечно дичь творит, но это просто верхушка раздутого рынка
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Причёска Бэйла
Ответ Liquidozz
А чем лучше трансферы того-же Санчо или Дарвина (видите , я объективен) или Энтони? Не понимаю чего все на Челси набросились.
Санчо - несколько топ сезонов в Бундеслиге, был хорош в ЛЧ, игрок сборной Англии.
Дарвин - топ сезон за Бенфику, лучший бомбардир, блеснул в ЛЧ.
Антони - здесь солидно переплатили, но он был одним из лидеров Аякса и вызывался в сборную Бразилии.
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Акира_1
Ответ Давид Agabekyan
Тем что они единичны
Трансфер Мудрика тоже. На него же теперь все ориентируются при выставления цены. А почему не ориентироваться на Антони или Нуньеса?
+1
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Arima Baki
Ответ Liquidozz
А чем лучше трансферы того-же Санчо или Дарвина (видите , я объективен) или Энтони? Не понимаю чего все на Челси набросились.
Санчо в Бундеслиге уничтожал противников, Дарвин к 22м годам имел явно больше 12 голов( Как у Мудрика) в проф футболе
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Rick Sanchezz
Ответ Давид Agabekyan
Так он сказал, что это хорошо для АПЛ. Прочитать тяжело? Главное бред написать
Комментарий удален
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Акира_1
Так у АПЛ действительно самые большие доходы. Тот же Эвертон раньше каждое трансферное окно закупался, чего уж говорить про другие большие английские команды. МЮ вообще ещё сколько лет назад покупал Погбу за кучу денег, но опять таки это трансферы Челси вина расдутых ценников для АПЛ. 😄
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ман сити фейк
Ответ Rick Sanchezz
Виейра прав, челси за такое поведение нужно отправить в шип на пару сезонов, а там глядишь им и понравится новая лига, решат остаться)
Не не шип место для МЮ
+1
-4
-3
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Давид Agabekyan
Ответ Liquidozz
А чем лучше трансферы того-же Санчо или Дарвина (видите , я объективен) или Энтони? Не понимаю чего все на Челси набросились.
Тем что они единичны
+1
-1
0
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Давид Agabekyan
Ответ Rick Sanchezz
Виейра прав, челси за такое поведение нужно отправить в шип на пару сезонов, а там глядишь им и понравится новая лига, решат остаться)
Так он сказал, что это хорошо для АПЛ. Прочитать тяжело? Главное бред написать
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liquidozz
А чем лучше трансферы того-же Санчо или Дарвина (видите , я объективен) или Энтони?
Не понимаю чего все на Челси набросились.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
Согласен. Но почему не наказывают за нарушение ФФП - хз
+2
-2
0
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Артемий Дмитриев
Говоря про нас все ещё думаю, что он имеет ввиду Арсенал
+2
-1
+1
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Sevuska
А ведь хорошо сказал Пат , и не подкопаешься 👍
+2
-1
+1
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Rick Sanchezz
Виейра прав, челси за такое поведение нужно отправить в шип на пару сезонов, а там глядишь им и понравится новая лига, решат остаться)
+13
-7
+6
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CriminalJoint62
Не переживай, Патрик. Синяя помойка скоро самоликвидируется
+5
-5
0
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Висита Эльмурзаев
"Это из-за того, что я чёрный" подытожил Виейра
+1
-4
-3
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