Виейра о «Челси»: «Их расходы усложняют подписание игроков из-за границы – все будут думать, что мы тратим столько же»

Патрик Виейра считает, что расходы «Челси» затруднят подписание игроков из-за рубежа.

На прошлой неделе «Челси» объявил о трансфере Михаила Мудрика из « » за 100 миллионов евро. Этот трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории АПЛ, и многие клубы намерены использовать стоимость трансфера Мудрика как ориентир при продаже своих игроков.

«Конечно, это не облегчит задачу, потому что когда команда Премьер-лиги пытается подписать игрока из-за границы, становится труднее, потому что другие [продающие игроков] клубы будут думать, что у нас такие же расходы. Это все усложняет.

Но важно то, что мы знаем, что мы как футбольный клуб из себя представляем и чего можем достичь на рынке. «Челси» находится на другом уровне, мы должны это принять.

Но мы можем действовать с умом и работать по-другому, чтобы найти игроков, которые соответствуют тому, как мы хотим играть. Посмотрите на игроков, которых мы приводим в клуб – с Марком Гехи, Мишелем Олисе и Шейком Дукуре мы все еще можем делать то же самое. Но, конечно, мы не собираемся работать на одном и том же рынке.

Думаю, на поле идет игра 11 на 11. С « » мы играли на равных и постараемся сделать то же самое против « ». То, что произошло с расходами этих команд [на трансферы], хорошо для , поэтому мы просто должны конкурировать, когда выходим на поле, с тем качеством, амбициями и ценностями, которые у нас есть. Мы будем соревноваться, и именно это важно для нас как для клуба», – сказал тренер « ».