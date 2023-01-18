поделился эмоциями от победы на .

Ровно месяц назад сборная Аргентины обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре (3:3, по пенальти – 4:2).

«Прошел уже месяц с самого прекрасного события в мире, а я все еще не могу в это поверить. Какое же прекрасное безумие мы пережили и в итоге подняли кубок, которого мы все так хотели.

Конечно, чемпионство все делает приятнее, но какой замечательный месяц у меня был, сколько прекрасных воспоминаний, по которым я скучаю. Я скучаю по своим товарищам по команде, по ежедневной работе с ними, по разговорам, по тренировкам, по глупостям, которые мы делали...

Как же приятно было видеть, как моя семья наслаждается каждым днем этого незабываемого для всех опыта. Как прекрасно было ходить на игры и видеть безумие людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине.

Господи, спасибо тебе за все. Как я и говорил, я знал, что ты дашь мне это. Чего я не мог даже вообразить, так это последующих событий. Никогда не мог представить себе такого безумного празднования.

Что ж, прошел месяц с тех пор, как мы стали... ЧЕМПИОНАМИ МИРА!!!» – написал форвард « » в своем инстаграме.