Месси о победе на ЧМ-2022: «Прошел уже месяц, а я все еще не могу в это поверить. Какое же прекрасное безумие мы пережили»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 соцсети Футбол

Лионель Месси поделился эмоциями от победы на ЧМ-2022.

Ровно месяц назад сборная Аргентины обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре (3:3, по пенальти – 4:2).

«Прошел уже месяц с самого прекрасного события в мире, а я все еще не могу в это поверить. Какое же прекрасное безумие мы пережили и в итоге подняли кубок, которого мы все так хотели.

Конечно, чемпионство все делает приятнее, но какой замечательный месяц у меня был, сколько прекрасных воспоминаний, по которым я скучаю. Я скучаю по своим товарищам по команде, по ежедневной работе с ними, по разговорам, по тренировкам, по глупостям, которые мы делали...

Как же приятно было видеть, как моя семья наслаждается каждым днем этого незабываемого для всех опыта. Как прекрасно было ходить на игры и видеть безумие людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине.

Господи, спасибо тебе за все. Как я и говорил, я знал, что ты дашь мне это. Чего я не мог даже вообразить, так это последующих событий. Никогда не мог представить себе такого безумного празднования.

Что ж, прошел месяц с тех пор, как мы стали... ЧЕМПИОНАМИ МИРА!!!» – написал форвард «ПСЖ» в своем инстаграме.

 

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54 комментария

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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ SCHOKKKK
Как может гореть от человека с уголовным прошлым, чьи достижения - мыльный пузырь, ведь он должен почивать на нарах со своим папашей Хорхе. А вам стоит призадуматься, хорошо ли это - фанатеть от уголовника пепсе и оправдывать его преступления перед законом 😂
А теперь, докажи все что ты написал.
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Иван Шуткин
Ты заслужил это пережить , своей игрой и страстью к футболу на протяжении 18 лет
+1
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Oleg
Ответ Gravdaar Iyaad
Карлан поверить не может, потому что считает победу на ЧМ за фарт Тянули аргов как только могли, пенали ставили каждый матч Козел Простите, г0аД ..
Как же вам обидно)
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Анатолий Ярына
Какой козырь потеряли враги Месси...)))
+5
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Пирс Морган
Ответ Sekir
Что это за фильм?
Месси (2014)
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Анатолий Ярына
Леонель умница...Он этого достоин...Бог не Ермошка-видит немножко... Привет из Кишинёва!
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Я то здесь при чем? Это же Позортина участвовала в фарсе, а я лишь был одним из свидетелей.
Ну вот, снова тебя корёжит от этой великой футбольной победы величайшего из футболистов.
Это же прекрасно.
Ему стоило победить только ради того, чтобы ты бесился и ничего не мог с этим поделать.
Жаль, пенальти ему мало дали пробить, чтобы у тебя ещё сильнее бомбануло )
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Висита Эльмурзаев
Лучший чемпионат мира в истории, спасибо Месси и Катару.
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Arthur Jacob
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
ЧМ никому не интересен при наличии ЛЧ
Конечно ЧМ не интересен, там же у замыкателя одни провалы 5 турниров подряд. Пусть скажет спасибо Де Хеа что хотя бы хет-трик подарил
+4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Экспертное мнение
Я тоже до конца не разобрался, что люди будут помнить дольше? Мне кажется, 0+0 в плей-офф за пять ЧМ от обладателя 5 золотых мячей - забыть такое еще сложнее, это же вдуматься только, даже Вегорсты наковыряли парочку, а тут 0 голов и 0 ассистов, из этого персонажа лепили конкурента для Лео - самое великое шарлатанство в футболе 21 века.
ЧМ никому не интересен при наличии ЛЧ
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-5
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Экспертное мнение
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Я тоже до конца не разобрался, что люди будут помнить дольше? Мне кажется, 0+0 в плей-офф за пять ЧМ от обладателя 5 золотых мячей - забыть такое еще сложнее, это же вдуматься только, даже Вегорсты наковыряли парочку, а тут 0 голов и 0 ассистов, из этого персонажа лепили конкурента для Лео - самое великое шарлатанство в футболе 21 века.
+1
-2
-1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Андрей Евсеенко
Тоже не можем в это поверить: сначала организовывали копу чуть ли каждый год, лишь бы вы выиграли, потом эта кабинетная победа с кучей нырков и пенальти
Всё верно. Величайшему игроку все помогают, все ему симпатизируют, всем он импонирует. Не кринжу же какому-то дарить титул.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Vinnipukh Vinni
Да нет, ты явно не забыл и не забудешь. Всю жизнь тебя будет корёжить ))
Я то здесь при чем? Это же Позортина участвовала в фарсе, а я лишь был одним из свидетелей.
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Да нет, ты явно не забыл и не забудешь. Всю жизнь тебя будет корёжить ))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ GaiRic
Этот чм навсегда останется в памяти как один из самых счастливых моментов жизни
капец у тебя жизнь, сочувствую))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален
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Alexandr Donskoy
Ответ Пирс Морган
Пару инфарктов)
Вылечили потом?
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Экспертное мнение
Ответ Андрей Евсеенко
Тоже не можем в это поверить: сначала организовывали копу чуть ли каждый год, лишь бы вы выиграли, потом эта кабинетная победа с кучей нырков и пенальти
А ты думал самый хитрый? Хотел выезжать на редком турнире и говорить, что Месси его не выиграл?))) Как видишь, жизнь хитрее тебя. ЛЧ вообще каждый год проходит, это по твоему никчемный турнир получается.
+1
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Alex DeLarge
Ответ SCHOKKKK
Как может гореть от человека с уголовным прошлым, чьи достижения - мыльный пузырь, ведь он должен почивать на нарах со своим папашей Хорхе. А вам стоит призадуматься, хорошо ли это - фанатеть от уголовника пепсе и оправдывать его преступления перед законом 😂
Чел. Слишком толсто.
+1
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Тор 100
Ответ SCHOKKKK
Как может гореть от человека с уголовным прошлым, чьи достижения - мыльный пузырь, ведь он должен почивать на нарах со своим папашей Хорхе. А вам стоит призадуматься, хорошо ли это - фанатеть от уголовника пепсе и оправдывать его преступления перед законом 😂
Кто обидел брат?
+2
0
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Игорь Климов
Лео Месси - Чемпион Мира!
+3
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Toni_Montana
честно говоря, до сих кажется, что будут все это было во сне. Настолько великолепный финал и драму даже в кино не видел.
Месси величайший!
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NartApsua
А какое безумие пережили фанаты одной португальской примы, Месси даже представить себе не может)
+7
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Тор 100
Ответ А.Э.РАСИМ
Лео сам подарил это безумие. Противный. Человек с таким несимпатичным лицом не может быть чемпионом мира априори. И это его вульгарные "мы"! Здесь есть подвох. Просто уверен, Лео готовился всю жизнь, плавал в лучших клубных бассейнах. И вообще, этот негодяй знаете что сделал? Он хотел украсть гол Паредеса в послематчевых пенальти. Так и сказал Моргану: Я забил гол силой мысли, я почувствовал как концы моих нейронов нежно отправили мяч в ворота. Негодяй!
Часа ⏰️ 3 мне надо голову поломать и понять что ты написал 😉
+2
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А.Э.РАСИМ
Лео сам подарил это безумие.
Противный.

Человек с таким несимпатичным лицом не может быть чемпионом мира априори.

И это его вульгарные "мы"!
Здесь есть подвох.

Просто уверен, Лео готовился всю жизнь, плавал в лучших клубных бассейнах.

И вообще, этот негодяй знаете что сделал?
Он хотел украсть гол Паредеса в послематчевых пенальти.

Так и сказал Моргану:

Я забил гол силой мысли, я почувствовал как концы моих нейронов нежно отправили мяч в ворота.

Негодяй!
+3
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