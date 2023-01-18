Месси о победе на ЧМ-2022: «Прошел уже месяц, а я все еще не могу в это поверить. Какое же прекрасное безумие мы пережили»
Лионель Месси поделился эмоциями от победы на ЧМ-2022.
Ровно месяц назад сборная Аргентины обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре (3:3, по пенальти – 4:2).
«Прошел уже месяц с самого прекрасного события в мире, а я все еще не могу в это поверить. Какое же прекрасное безумие мы пережили и в итоге подняли кубок, которого мы все так хотели.
Конечно, чемпионство все делает приятнее, но какой замечательный месяц у меня был, сколько прекрасных воспоминаний, по которым я скучаю. Я скучаю по своим товарищам по команде, по ежедневной работе с ними, по разговорам, по тренировкам, по глупостям, которые мы делали...
Как же приятно было видеть, как моя семья наслаждается каждым днем этого незабываемого для всех опыта. Как прекрасно было ходить на игры и видеть безумие людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине.
Господи, спасибо тебе за все. Как я и говорил, я знал, что ты дашь мне это. Чего я не мог даже вообразить, так это последующих событий. Никогда не мог представить себе такого безумного празднования.
Что ж, прошел месяц с тех пор, как мы стали... ЧЕМПИОНАМИ МИРА!!!» – написал форвард «ПСЖ» в своем инстаграме.
Это же прекрасно.
Ему стоило победить только ради того, чтобы ты бесился и ничего не мог с этим поделать.
Жаль, пенальти ему мало дали пробить, чтобы у тебя ещё сильнее бомбануло )
Месси величайший!
Противный.
Человек с таким несимпатичным лицом не может быть чемпионом мира априори.
И это его вульгарные "мы"!
Здесь есть подвох.
Просто уверен, Лео готовился всю жизнь, плавал в лучших клубных бассейнах.
И вообще, этот негодяй знаете что сделал?
Он хотел украсть гол Паредеса в послематчевых пенальти.
Так и сказал Моргану:
Я забил гол силой мысли, я почувствовал как концы моих нейронов нежно отправили мяч в ворота.
Негодяй!