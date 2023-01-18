«Как можно не радоваться тому, что Месси выиграл ЧМ? Аргентинцам потребуется время, чтобы осознать, что произошло». Судья Рапальини о финале ЧМ

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Фернандо Рапальини Футбол

Арбитр Фернандо Рапальини поделился эмоциями от финала ЧМ-2022

«Перед чемпионатом мира меня спросили, что бы я предпочел – судить финал или чтобы туда вышла Аргентина. Мой ответ всегда был одним и тем же: если я буду там, 50 человек будут счастливы – мои друзья и семья. Но если сборная сыграет в решающем матче, это отпразднуют 50 миллионов. Как можно не радоваться тому, что Месси выиграл Кубок мира? И как мы можем не праздновать то, что были на этом турнире, который войдет в историю?

Мы смотрели полуфинал с Хорватией в аэропорту, мы даже поменяли билеты, потому  что иначе застали бы его на обратном рейсе. Финал я смог посмотреть уже у себя дома, с семьей, где мы все вместе плакали от волнения. Для нас это было очень важно, потому что мы никогда не были свидетелями чемпионата мира. Больше всего мне нравится видеть, как моя дочь, которой два с половиной года, фанатеет от Месси и поет все песни. Нам, аргентинцам, понадобится немного времени, чтобы в полной мере осознать случившееся», – сказал аргентинский судья.

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16 комментариев

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Пирс Морган
Ответ AF007
Счастливый конец в противостоянии Месси и Замыкателя. Добро победило
Торжество справедливости)
0
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0
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SCHOKKKK
Ответ Роман
Что ты на это ответишь, хейтер? https://ltdfoto.ru/image/XYdfiA Месси ждал этого 40 лет.
Ахахааха🤣
+1
0
+1
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Роман
Ответ rej1sta
Ну он глупый, нет смысла объяснять
Botovod как ты? Лишился фейковых аккаунтов. 🤡🤡

Rej1sta дата регистрации 25 декабря 2022 года. Кто тут глупый?
0
0
0
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Пирс Морган
У кринжеботов до сих пор горит)
0
-1
-1
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Oleg
Ответ Роман
Что ты на это ответишь, хейтер? https://ltdfoto.ru/image/XYdfiA Месси ждал этого 40 лет.
Скажи честно, больно, обидно да?)))
0
-1
-1
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rej1sta
Ответ Блуждающий странник
Символично что аргентинец радуется победе сборной Аргентины. Невозможно было подумать об этом
Ну он глупый, нет смысла объяснять
+2
-3
-1
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Роман
Ответ SCHOKKKK
Ничего радостного в этом нет. Аргентинский преступник должен сидеть в тюрьме и все это знают 😂
Что ты на это ответишь, хейтер?
https://ltdfoto.ru/image/XYdfiA
Месси ждал этого 40 лет.
+1
-4
-3
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Блуждающий странник
Ответ Роман
Как символично что судья радуется.
Символично что аргентинец радуется победе сборной Аргентины. Невозможно было подумать об этом
+4
-1
+3
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свинья в лесу
Ответ Фанат Аль-Насра
Все адекватные фанаты футбола радуются ,что величайший футболист в истории смог взять этот кубок
вообще наsraть.
замудохали уже со своими месями да рынулдуями
+2
-1
+1
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SCHOKKKK
Ничего радостного в этом нет. Аргентинский преступник должен сидеть в тюрьме и все это знают 😂
+2
-5
-3
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Роман
Как символично что судья радуется.
+4
-5
-1
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Arthur Jacob
Может хватит уже? Вы не понимайте что хейтерам и так уже плохо ? 😂😂😂😂
+8
-2
+6
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Оливер Кан удаляет Роберту
сказал аргентинский судья.

Ахахахахахахахахахахахаха
+3
-5
-2
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Фанат Аль-Насра
Все адекватные фанаты футбола радуются ,что величайший футболист в истории смог взять этот кубок
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Счастливый конец в противостоянии Месси и Замыкателя. Добро победило
+5
-3
+2
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Тор 100
Leo 🦁 🥇👑 Argentina 🇦🇷 ♥️ 🏆
+5
-4
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