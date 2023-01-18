«Как можно не радоваться тому, что Месси выиграл ЧМ? Аргентинцам потребуется время, чтобы осознать, что произошло». Судья Рапальини о финале ЧМ

Арбитр Фернандо Рапальини поделился эмоциями от финала .

«Перед чемпионатом мира меня спросили, что бы я предпочел – судить финал или чтобы туда вышла . Мой ответ всегда был одним и тем же: если я буду там, 50 человек будут счастливы – мои друзья и семья. Но если сборная сыграет в решающем матче, это отпразднуют 50 миллионов. Как можно не радоваться тому, что Месси выиграл Кубок мира? И как мы можем не праздновать то, что были на этом турнире, который войдет в историю?

Мы смотрели полуфинал с Хорватией в аэропорту, мы даже поменяли билеты, потому что иначе застали бы его на обратном рейсе. Финал я смог посмотреть уже у себя дома, с семьей, где мы все вместе плакали от волнения. Для нас это было очень важно, потому что мы никогда не были свидетелями чемпионата мира. Больше всего мне нравится видеть, как моя дочь, которой два с половиной года, фанатеет от и поет все песни. Нам, аргентинцам, понадобится немного времени, чтобы в полной мере осознать случившееся», – сказал аргентинский судья.