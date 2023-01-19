«Ливерпуль» видит в Беллингеме «нового Джеррарда». Клуб с оптимизмом смотрит на переговоры и считает, что хавбек хочет перейти

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, английский клуб с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры по 19-летнему футболисту. В «Ливерпуле» видят в Беллингеме «нового Стивена Джеррарда».

«Личного разговора между Клоппом и Беллингемом еще не было. Другие люди из клуба общались с окружением Беллингема.

Они хотят подписать его, и у них есть ощущение, что все может получиться. Они считают, что Беллингем хочет в «Ливерпуль», – сказал журналист Флориан Плеттенберг в шоу Transfer Update.

Официального предложения от «Ливерпуля» в «Боруссию» пока не поступало. Цена на Беллингема вряд ли будет ниже 100 млн евро.

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36 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Новости пошли по кругу. Завтра буду писать что Реал оптимистично настроен...
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huchmuch
Первое предложение в новости прям вау! И все такие - чё, серьезно, новая новость то!!
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ZamoRano
Ответ Арман Мартиросян
Кровь из носу надо обыграть Реал в ЛЧ. Думаю это тоже поможет в его подписании. Хотя глядя на нынешнюю форма команды с трудом верится. Надеюсь к концу февраля многое поменяется.
Как это поможет в его подписании? Если ливер не попадет в лч, малой явно в лигу Европы не пойдет
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Nuraly Amirov
Ответ Dr.Hapot
Все свои крупные трансферы Ливерпуль проводил в полной тишине. Поэтому я вообще не верю , что он перейдет к красным
Сагу с Нуньесом мы не забыли
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&_Bishep_&
Все правильно.
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Арман Мартиросян
Кровь из носу надо обыграть Реал в ЛЧ. Думаю это тоже поможет в его подписании. Хотя глядя на нынешнюю форма команды с трудом верится. Надеюсь к концу февраля многое поменяется.
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versalio
Ну а если серьезно, чем больше шума вокруг Джуда, тем больше начинаю сомневаться в его подписании в стан Ливерпуля. Такая шумиха перед трансфером не в в стиле "красных". Скорее в стиле других команд.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Пепси пеналдувич
Хотелось бы,что бы он перешел в Реал. Сильная Ла лига хорошо для всех.
вот вообще не хотелось бы
+2
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versalio
Ответ red hikkikomori
И не скользит)
И не тупит)
+3
-1
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Бульба с селёдкой
Новым Джеррардом? То есть тоже не покажет свою медаль АПЛ?
+1
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FortMinor
хотят что бы Беллингем тоже провел карьеру без побед в чемпионате?
+2
0
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В поисках смысла
Эх. Было б просто великолепно видеть Джуда в команде. Вопрос, сколько за него заломит Боруссия, учитывая взорвавшийся трансферный рынок
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Кино Музыка
Если он хочет именно в Ливерпуль, это большая удача для клуба. Его мобильность соответствует игре Клоппа. Согласен со всеми, сравнивать его с кем-то глупо, совершенно своя манера и данные.
+1
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Evgeniy 72
Ответ Dr.Hapot
Все свои крупные трансферы Ливерпуль проводил в полной тишине. Поэтому я вообще не верю , что он перейдет к красным
Клуб на продажу, полную или частичную, Беллингем тут как очень яркая инвестиция в состав. Потенциальный покупатель акций однозначно одобрит такой трансфер, поэтому и такая подача.
+2
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Stivi M.D.
Ответ Санчес О_О
Так там вроде Хендерсон был новым Джерардом? Или это обновление вышло?
Хендерсон никогда не имел игровых качеств Джеррарда, это для журналиств для красного словца юзали
+2
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Пепси пеналдувич
Хотелось бы,что бы он перешел в Реал.
Сильная Ла лига хорошо для всех.
+1
-1
0
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red hikkikomori
Ответ Санжар Уразбаев
Джуд это Джуд , не надо его сравнивать с Джеррардом , при всем уважении к Джуду ,он не забивает пушечные голы как наш прошлый капитан
И не скользит)
+5
-11
-6
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Александр Мельников
Ответ Санчес О_О
Так там вроде Хендерсон был новым Джерардом? Или это обновление вышло?
Зря вы так ! Хендерсон хоть и не стал новым Джерардом ! Но свою ленту в цех внёс !)
+2
0
+2
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Полиграф Полиграфович
Ответ Санчес О_О
Да я же ничего плохого о нём и не имел ввиду, я к тому что новый Джи уже есть допустим, зачем снова эти ярлыки
Так надо было брат
0
0
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Санжар Уразбаев
Джуд это Джуд , не надо его сравнивать с Джеррардом , при всем уважении к Джуду ,он не забивает пушечные голы как наш прошлый капитан
+8
-1
+7
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Санчес О_О
Ответ Полиграф Полиграфович
Обман это . Подпишут Джуда, будет вам новый Джеррард . А Хендо, это пяткинсон без него тоже плохо команда была бы . С ним как то интересно . Знаешь , скажу тебе интересную историю клуба с приходом Хендо, команда выиграла чемпионат сезона так 2019/2020 потом взяли вторую строчку рейтинга в апл. С минемальными потеря очками от Манчестер Сити. Так, что Хендо , это мотиватор в раздевалки команды . И конечно лидер который решает вопросы на поле дипломатично . Серый кардинал своего рода .
Да я же ничего плохого о нём и не имел ввиду, я к тому что новый Джи уже есть допустим, зачем снова эти ярлыки
+1
0
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Виталий Желтоусов
Ещё одна потеря для Дортмунда. С такими потерями хорошо бы в тройку Бундеслиги попасть.
+1
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Russian Horse
Кто там новый Демба Ба? Его должен подписать Челси, бгг
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Полиграф Полиграфович
Ответ Антон Чугунов
Пусть куда-нибудь перейдёт. Надоел сериал. И попкорн заканчивается
Вам не жалко сериа А?
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Полиграф Полиграфович
Ответ Санчес О_О
Так там вроде Хендерсон был новым Джерардом? Или это обновление вышло?
Обман это . Подпишут Джуда, будет вам новый Джеррард . А Хендо, это пяткинсон без него тоже плохо команда была бы . С ним как то интересно . Знаешь , скажу тебе интересную историю клуба с приходом Хендо, команда выиграла чемпионат сезона так 2019/2020 потом взяли вторую строчку рейтинга в апл. С минемальными потеря очками от Манчестер Сити. Так, что Хендо , это мотиватор в раздевалки команды . И конечно лидер который решает вопросы на поле дипломатично . Серый кардинал своего рода .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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