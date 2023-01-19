«Ливерпуль» видит в Беллингеме «нового Джеррарда». Клуб с оптимизмом смотрит на переговоры и считает, что хавбек хочет перейти

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника « » .

Как сообщает Sky Sport Deutschland, английский клуб с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры по 19-летнему футболисту. В « » видят в Беллингеме «нового ».

«Личного разговора между Клоппом и Беллингемом еще не было. Другие люди из клуба общались с окружением Беллингема.

Они хотят подписать его, и у них есть ощущение, что все может получиться. Они считают, что Беллингем хочет в «Ливерпуль», – сказал журналист Флориан Плеттенберг в шоу Transfer Update.

Официального предложения от «Ливерпуля» в «Боруссию» пока не поступало. Цена на Беллингема вряд ли будет ниже 100 млн евро.