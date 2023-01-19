«Ливерпуль» видит в Беллингеме «нового Джеррарда». Клуб с оптимизмом смотрит на переговоры и считает, что хавбек хочет перейти
«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
Как сообщает Sky Sport Deutschland, английский клуб с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры по 19-летнему футболисту. В «Ливерпуле» видят в Беллингеме «нового Стивена Джеррарда».
«Личного разговора между Клоппом и Беллингемом еще не было. Другие люди из клуба общались с окружением Беллингема.
Они хотят подписать его, и у них есть ощущение, что все может получиться. Они считают, что Беллингем хочет в «Ливерпуль», – сказал журналист Флориан Плеттенберг в шоу Transfer Update.
Официального предложения от «Ливерпуля» в «Боруссию» пока не поступало. Цена на Беллингема вряд ли будет ниже 100 млн евро.
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