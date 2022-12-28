Дитмар Хаманн: «Платить 150 млн фунтов за Беллингема крайне рискованно. Он похож на Джеррарда, но не обладает такими способностями в атаке»
Экс-хавбек «Ливерпуля» Дитмар Хаманн не советует переплачивать за Джуда Беллингема.
«Я бы сейчас проявлял осторожность. Он исключительно талантлив, что показал и на ЧМ-2022, но если «Боруссия» Дортмунд попросит больше 100 млн фунтов, 140-150 млн, то это крайне рискованный трансфер.
Думаю, Беллингему нужно определиться с позицией. Он похож на Стивена Джеррарда, но я не думаю, что у него такие же способности и скорость в атаке.
Нужно подождать и посмотреть, какую позицию в полузащите он будет занимать. Платить 150 млн фунтов за 18-летнего или 19-летнего игрока – это большой риск», – сказал Хаманн.
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