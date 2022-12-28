Дитмар Хаманн: «Платить 150 млн фунтов за Беллингема крайне рискованно. Он похож на Джеррарда, но не обладает такими способностями в атаке»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Стивен Джеррард Дитмар Хаманн премьер-лига Англия бундеслига Германия Джуд Беллингем Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Дитмар Хаманн не советует переплачивать за Джуда Беллингема.

«Я бы сейчас проявлял осторожность. Он исключительно талантлив, что показал и на ЧМ-2022, но если «Боруссия» Дортмунд попросит больше 100 млн фунтов, 140-150 млн, то это крайне рискованный трансфер.

Думаю, Беллингему нужно определиться с позицией. Он похож на Стивена Джеррарда, но я не думаю, что у него такие же способности и скорость в атаке.

Нужно подождать и посмотреть, какую позицию в полузащите он будет занимать. Платить 150 млн фунтов за 18-летнего или 19-летнего игрока – это большой риск», – сказал Хаманн.

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8 комментариев

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bold
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Какая же пушка была у Хаманна
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ZamoRano
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После 100 млн за деревина любой нормальный клуб для нашего пуля выставит завышенный ценник...
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Lavinka
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Так писали что 60 клауса выкупа Белингема . Утка ?
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Леван Мкртчян
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Я конечно далеко не все матчи Дортмунда в сезоне смотрел и видимо попал не на те игры, где Джуд блистал . Потому что из того что видел в его игре за Дортмунда и на ЧМ он совсем не уровень ( по таланту) Мусиалы. Хотя сто раз сталкивался в комментариях ( да и во многих новостях контекстно так выставляли), что их ставят в один ряд и упоминают вместе , как лучших молодых игроков одного уровня таланта
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Владимир Владимирович
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Он вообще-то больше опорник
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Матвей Суицидин
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Только подождать не выйдет, кто-нибудь из мешков вывалит бабки. За Грилиша заплатили, сейчас уже никому нет дела, что он и половины этих денег не стоит.
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Yri Yrov
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Истину глаголит дядька то
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aseke
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Хаманн рассуждает как нормальный бюргер.
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