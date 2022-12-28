«Челси» готов отдать 120 млн евро отступных за Энцо и сообщил об этом «Бенфике». Клуб сохраняет интерес к Райсу и Беллингему

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«Челси» готов выплатить отступные за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонцы уже сообщили «Бенфике» об интересе к 21-летнему полузащитнику в ходе встречи с участием президента лиссабонского клуба Руя Кошты и агента Жорже Мендеша.

«Бенфика» продаст Фернандеса, только если пункт об отступных в размере 120 млн евро (105 млн фунтов), прописанный в его контракте, будет активирован. «Челси» еще не договорился с Энцо об условиях личного контракта.

«Синие» надеются опередить «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в борьбе за игрока. Эти клубы хотят усилить полузащиту летом.

Отмечается, что, несмотря на желание подписать Фернандеса, «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Контракты Нголо Канте и Жоржиньо с «Челси» истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Ответ otchim kaloeda
Я понимаю,лучший молодой игрок ЧМ и чемпион мира..Но 120лямов.Он будет,как Жао Фелик в Атлетико..Купили за огромные бабки но пользы от него на 120 евро
Или этот, как его , гол забил в финале чм 14, вроде, или не он, немец, ну
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igorrado@yandex.ru
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Игрок, конечно, топовый, но такие деньги - это перебор.
Лишь суперзабивной нападающий, который изменит команду своим присутствием, может столько стоить: Мбаппе, Холланд.
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liv6
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Ответ Artem Savchenko
МЮ же имеет ограниченный бюджет. Они не могли позволить даже 37млн на гакпо! Итог Реал Челси Ливерпуль Если с красными вопрос, по приоритету Енцо или Джуд. То первым двум вообще пофигу.
Ливерпуль, надеюсь, Амрабата возьмет. Дешевле будет
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Наим Олимов
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ЗА ЧТООО?
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KMR
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Упустить Канте и Жоржиньо и взять молодого. Ну такое себе
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А.Э.РАСИМ
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Если честно, я давний поклонник аргентинского футбола, Энцо Фернандес столько не стоит.
Но есть одно но.
Цены идут наверх на таланты, ибо конкуренция в европейском клубном футболе достигла орбиты Юпитера, и скоро возьмет курс на Альфа Центавру.
Смотрите, существуют монстры, исторические и новые, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Ювентус, скоро им станет Нюькасл Юнайтед, Пари Сен Жермен, Бавария, Челси, почти рядом Арсенал, Интернационале, Атлетико Мадрид, Милан, почти рядом с этими Тоттенхэм Хотспур....
Их подпирают немного не монстры, Рома, Лацио, Боруссия Дортмунд, цены на местах тоже растут....
Турецкая, греческая, крепкие французские, испанские, английские, верхушка Португалии, Голландии....
Хочу сказать, футболистов высокого класса всем не хватает, цены растут как на дрожжах...
С этой точки зрения, и учитывая возраст и довольно зрелую игру Энцо, может быть его купить сегодня, завтра столько будут стоить Макалистеры, Альваресы....
В принципе, Энцо отличное приобретение, но я например в Ювентусе его не вижу, хотя желаю моему любимому клубу только лучшего.
По мне Ювентусу подойдет Де Паул.
Парень должен сыграть за Ювентус.Он родился со стилем игры Ювентуса.Я хочу, чтобы Де Паул перешел в Ювентус.
Хоть за 120 миллионов
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Aidos9419
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Челси интересуется тем что движется
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Artem Savchenko
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МЮ же имеет ограниченный бюджет. Они не могли позволить даже 37млн на гакпо!
Итог Реал Челси Ливерпуль
Если с красными вопрос, по приоритету Енцо или Джуд.
То первым двум вообще пофигу.
+1
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otchim kaloeda
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Я понимаю,лучший молодой игрок ЧМ и чемпион мира..Но 120лямов.Он будет,как Жао Фелик в Атлетико..Купили за огромные бабки но пользы от него на 120 евро
+14
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rigobersong
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Аргентинцы🥇🇦🇷💪

Хотя конечно оверпрайс, я бы его максимум в 50 оценил на данный момент:)
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Назар Игорь
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Зачем вам Энцо, там Обляков в Европу рвëтся, да и дешевше.
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Мансур Мадаев
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Ответ Токсик
Пока вижу только портовую
Чекни кто сколько тратил за последние 10 лет, Ливерпуль и Челси)
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corazón blanco
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Боэли в курсе, что есть ФФП? Хотя интересоваться можно кем угодно и в любом количестве.
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Токсик
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Ответ Мансур Мадаев
Лондонская)
Пока вижу только портовую
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xQcoW
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Бенфика круто разводит английские мешки. Но переплюнуть Лузерпуль и маню будет сложно, конечно
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Прессинг Рангника
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Заскамили очередных мамонтов
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Мансур Мадаев
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Ответ Токсик
Чья бы корова мычала
Лондонская)
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Фанат Лионеля Месси
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Синий мешок по классике :)
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HellLight
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У боули крыша совсем едет
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Токсик
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Ответ Мансур Мадаев
А говорят что ПСЖ мешок)
Чья бы корова мычала
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Мансур Мадаев
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А говорят что ПСЖ мешок)
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