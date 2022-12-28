«Челси» готов отдать 120 млн евро отступных за Энцо и сообщил об этом «Бенфике». Клуб сохраняет интерес к Райсу и Беллингему
«Челси» готов выплатить отступные за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.
Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонцы уже сообщили «Бенфике» об интересе к 21-летнему полузащитнику в ходе встречи с участием президента лиссабонского клуба Руя Кошты и агента Жорже Мендеша.
«Бенфика» продаст Фернандеса, только если пункт об отступных в размере 120 млн евро (105 млн фунтов), прописанный в его контракте, будет активирован. «Челси» еще не договорился с Энцо об условиях личного контракта.
«Синие» надеются опередить «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» в борьбе за игрока. Эти клубы хотят усилить полузащиту летом.
Отмечается, что, несмотря на желание подписать Фернандеса, «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Контракты Нголо Канте и Жоржиньо с «Челси» истекают летом 2023 года.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
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Лишь суперзабивной нападающий, который изменит команду своим присутствием, может столько стоить: Мбаппе, Холланд.
Но есть одно но.
Цены идут наверх на таланты, ибо конкуренция в европейском клубном футболе достигла орбиты Юпитера, и скоро возьмет курс на Альфа Центавру.
Смотрите, существуют монстры, исторические и новые, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Ювентус, скоро им станет Нюькасл Юнайтед, Пари Сен Жермен, Бавария, Челси, почти рядом Арсенал, Интернационале, Атлетико Мадрид, Милан, почти рядом с этими Тоттенхэм Хотспур....
Их подпирают немного не монстры, Рома, Лацио, Боруссия Дортмунд, цены на местах тоже растут....
Турецкая, греческая, крепкие французские, испанские, английские, верхушка Португалии, Голландии....
Хочу сказать, футболистов высокого класса всем не хватает, цены растут как на дрожжах...
С этой точки зрения, и учитывая возраст и довольно зрелую игру Энцо, может быть его купить сегодня, завтра столько будут стоить Макалистеры, Альваресы....
В принципе, Энцо отличное приобретение, но я например в Ювентусе его не вижу, хотя желаю моему любимому клубу только лучшего.
По мне Ювентусу подойдет Де Паул.
Парень должен сыграть за Ювентус.Он родился со стилем игры Ювентуса.Я хочу, чтобы Де Паул перешел в Ювентус.
Хоть за 120 миллионов
Итог Реал Челси Ливерпуль
Если с красными вопрос, по приоритету Енцо или Джуд.
То первым двум вообще пофигу.
Хотя конечно оверпрайс, я бы его максимум в 50 оценил на данный момент:)