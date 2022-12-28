«Челси» готов отдать 120 млн евро отступных за Энцо и сообщил об этом «Бенфике». Клуб сохраняет интерес к Райсу и Беллингему

« » готов выплатить отступные за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонцы уже сообщили «Бенфике» об интересе к 21-летнему полузащитнику в ходе встречи с участием президента лиссабонского клуба Руя Кошты и агента Жорже Мендеша.

«Бенфика» продаст Фернандеса, только если пункт об отступных в размере 120 млн евро (105 млн фунтов), прописанный в его контракте, будет активирован. «Челси» еще не договорился с Энцо об условиях личного контракта.

«Синие» надеются опередить « » и « » в борьбе за игрока. Эти клубы хотят усилить полузащиту летом.

Отмечается, что, несмотря на желание подписать Фернандеса, «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику « » Деклану Райсу и хавбеку дортмундской « » Джуду Беллингему. Контракты Нголо Канте и Жоржиньо с «Челси» истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

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