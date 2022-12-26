Только «МЮ» готов заплатить 120 млн евро за Энцо Фернандеса. Приоритет «Ливерпуля» – Беллингем (Бруну Андраде)

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Энцо Фернандес Джуд Беллингем Футбол

Только «Манчестер Юнайтед» может заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса

О готовности манкунианцев выплатить сумму отступных, прописанную в контракте полузащитника с «Бенфикой», рассказал португальский журналист Бруну Андраде.

– Насколько серьезно «Ливерпуль» настроен на трансфер Фернандеса?

– «Ливерпуль» был первым клубом, заинтересовавшимся Энцо. Интерес возник из-за хороших отношений клуба с Жорже Мендешем, особенно после прихода Дарвина Нуньеса.

– Как вы думаете, он [Фернандес] уйдет в зимнее окно?

– Перед чемпионатом мира я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь, после чемпионата мира, я нисколько не удивлюсь. Однако «Бенфика» продаст его в январе только за 120 миллионов евро.

– В какой клуб, по вашему мнению, он перейдет?

– Я не хочу рисковать, называя будущий клуб. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить 120 миллионов евро, – это «Манчестер Юнайтед».

– Что вы знаете о Джуде Беллингеме и «Ливерпуле»?

– «Ливерпуль» хочет Энцо и он нравится клубу, но приоритет – Джуд Беллингем, – сказал Андраде.

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21 комментарий

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corazón blanco
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Ответ Пирс Морган
А на какую позицию он в Реале подойдет?
Центральный полузащитник, если речь идёт о Беллингеме. Может сыграть и 10-ку при острой необходимости. Если Энцо, то он универсал, может сыграть на любой позиции в линии полузащиты и даже вингера.
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Олег Дорожкин
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Ответ corazón blanco
Думаю, что Мадрид тоже скажет свое веское слово.
ну когда Англия закупится, потом может пересу что то позволят взять
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Пирс Морган
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Центр Хав
Неплохо
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Barcelona still waiting for the corner
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Ни один игрок Аргентины не сыграет так же хорошо в клубе как в сборной . В сборной они были сверхмотивированы .
Здравая мысль
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Пирс Морган
А на какую позицию он в Реале подойдет?
Центр Хав
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saintyshka
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Фернандес в «МЮ» Беллингем в «Реал» В «Ливерпуль» приоритет
Не обольщайтесь, Беллингем в «Ливерпуль», а в реал будет снова переходить Мбаппе)
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Roaltar
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Фернандес в «МЮ» Беллингем в «Реал» В «Ливерпуль» приоритет
Улыбнуло) Хоть я и болельщик красных, но так часто бывает
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GuruFutbola
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Фернандес в «МЮ» Беллингем в «Реал» В «Ливерпуль» приоритет
В модрид кроме брусков чумени и камавинг никто не пойдет, мечтай
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А.Э.РАСИМ
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Ответ 2vdhrvmmzf
Беллингем возможно и стоит столько
Возможно? Он англичанин.
Автоматически нет.
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Пирс Морган
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Ответ corazón blanco
Думаю, что Мадрид тоже скажет свое веское слово.
А на какую позицию он в Реале подойдет?
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corazón blanco
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Думаю, что Мадрид тоже скажет свое веское слово.
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Артём Сергеев
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Ни один игрок Аргентины не сыграет так же хорошо в клубе как в сборной . В сборной они были сверхмотивированы .
Да и судьи помогли
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Ilya Chistyakov
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Фернандес в «МЮ» Беллингем в «Реал» В «Ливерпуль» приоритет
Так и будет)
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Артём Сергеев
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За 120 лямов лучше бы бассейн новый построили и ещё чего-нибудь, чего футболистам не хватает
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Пирс Морган
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Надеемся МЮ знает, что делает, перестройка не за горами
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Фернандес в «МЮ»
Беллингем в «Реал»
В «Ливерпуль» приоритет
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Nuraly Amirov
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Перебор, хотя канеш парень годный. И он, и Джуд стоят 70-80 в адекватном мире, но у нас тут конкуренция, за обоих около сотки выложат
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Alex Rhea
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120 за Энцо, 100 за Гакпо, 100 за Антони... Дай бог этот сброд потом лямов за 50 суммарно в эвертон слить, хотя того же Санчо даже за 20 вряд ли куда-то возьмут. Нужен ещё Бергейс лямов за 80. Чистка будет дольше, чем после Луи ван Гала
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Azamat Abdukadyroff
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Ни один игрок Аргентины не сыграет так же хорошо в клубе как в сборной . В сборной они были сверхмотивированы .
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Ответ А.Э.РАСИМ
Энцо отличный футболист. Но 120 миллионов не стоит, как и Беллингем.
Беллингем возможно и стоит столько
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А.Э.РАСИМ
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Энцо отличный футболист.
Но 120 миллионов не стоит, как и Беллингем.
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