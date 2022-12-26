Только «МЮ» готов заплатить 120 млн евро за Энцо Фернандеса. Приоритет «Ливерпуля» – Беллингем (Бруну Андраде)
Только «Манчестер Юнайтед» может заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса.
О готовности манкунианцев выплатить сумму отступных, прописанную в контракте полузащитника с «Бенфикой», рассказал португальский журналист Бруну Андраде.
– Насколько серьезно «Ливерпуль» настроен на трансфер Фернандеса?
– «Ливерпуль» был первым клубом, заинтересовавшимся Энцо. Интерес возник из-за хороших отношений клуба с Жорже Мендешем, особенно после прихода Дарвина Нуньеса.
– Как вы думаете, он [Фернандес] уйдет в зимнее окно?
– Перед чемпионатом мира я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь, после чемпионата мира, я нисколько не удивлюсь. Однако «Бенфика» продаст его в январе только за 120 миллионов евро.
– В какой клуб, по вашему мнению, он перейдет?
– Я не хочу рисковать, называя будущий клуб. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить 120 миллионов евро, – это «Манчестер Юнайтед».
– Что вы знаете о Джуде Беллингеме и «Ливерпуле»?
– «Ливерпуль» хочет Энцо и он нравится клубу, но приоритет – Джуд Беллингем, – сказал Андраде.
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Беллингем в «Реал»
В «Ливерпуль» приоритет
Но 120 миллионов не стоит, как и Беллингем.