Только « » может заплатить 120 миллионов евро за .

О готовности манкунианцев выплатить сумму отступных, прописанную в контракте полузащитника с «Бенфикой», рассказал португальский журналист Бруну Андраде.

– Насколько серьезно «Ливерпуль» настроен на трансфер Фернандеса?

– «Ливерпуль» был первым клубом, заинтересовавшимся Энцо. Интерес возник из-за хороших отношений клуба с Жорже Мендешем, особенно после прихода Дарвина Нуньеса.

– Как вы думаете, он [Фернандес] уйдет в зимнее окно?

– Перед чемпионатом мира я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь, после чемпионата мира, я нисколько не удивлюсь. Однако « » продаст его в январе только за 120 миллионов евро.

– В какой клуб, по вашему мнению, он перейдет?

– Я не хочу рисковать, называя будущий клуб. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить 120 миллионов евро, – это «Манчестер Юнайтед».

– Что вы знаете о Джуде Беллингеме и « »?

– «Ливерпуль» хочет Энцо и он нравится клубу, но приоритет – , – сказал Андраде.

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