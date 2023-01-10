Захарян об РФС в Азии: «Не вникаю, не мое дело. Наверное, лучше играть. Там есть азиатская ЛЧ»
Арсен Захарян высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.
– Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?
– Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное, лучше играть.
– Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, Лиги чемпионов.
– Ну там есть азиатская Лига чемпионов.
– По призовым это совсем другое.
– Понимаю, да.
– Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?
– У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда. Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА, – сказал полузащитник «Динамо».
Напомним, в конце декабря 2022 года состоялось заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.
По его итогам было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию с УЕФА, которая будет работать над возращением российских клубов и сборных в турнирах, проходящих под эгидой организации.
Многозадачность не их конек, пусть хотя бы в футбол пытаются.
– У меня будет Лига чемпионов.
Доктор осматривает больного и приговаривает: хорошо, хорошо, хорошо.
Пациент: доктор, что хорошо?
Доктор: хорошо, что все это не у меня!