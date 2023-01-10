Захарян об РФС в Азии: «Не вникаю, не мое дело. Наверное, лучше играть. Там есть азиатская ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

– Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?

– Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное, лучше играть.

– Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, Лиги чемпионов.

– Ну там есть азиатская Лига чемпионов.

– По призовым это совсем другое.

– Понимаю, да.

– Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?

– У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда. Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА, – сказал полузащитник «Динамо».

Напомним, в конце декабря 2022 года состоялось заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его итогам было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию с УЕФА, которая будет работать над возращением российских клубов и сборных в турнирах, проходящих под эгидой организации.

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22 комментария

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LLiriKK
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Подожди, Арсен, сейчас местная убогая либерота набежит и начнёт объяснять, что лучше тебе вообще нигде не играть, а ждать милостей от западных бояр.
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Alexandr Sokolov
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Ответ Aleksey Yashin
Так может быть лучше сначала вникнуть, что такое азиатская ЛЧ, прежде чем говорить что наверное лучше там играть?)
и там ЛЧ, и там, но есть нюанс...
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lvov88
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Главное - это ни во что не вникать и все будет збс
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Владимир Владимир
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А нас туда возьмут? Думаете, много команда захотят кататься из Москвы на автобусе, например, до Краснодара? Тем более западный альянс включает в себя ту же Японию.
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Sir David Beckham
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Ответ Злобный Конь
Продукт пиара, твой уровень -"Пюник", а не "Челси" 🤣🤣🤣
Учитывая ситуацию с Челси, сейчас Пюник посильнее будет кккк
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Sir David Beckham
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Парню 19 лет, че вы от него хотите? Вот он скажет «азиатская лч гвн» и РФС такие «сворачиваем все, Захаряну не нравится».
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Злобный Конь
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Продукт пиара, твой уровень -"Пюник", а не "Челси" 🤣🤣🤣
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Tigo_Volchara93
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Ну и дальше не вникай, и пройдет твоя карьера между Москвой и Душанбе
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lemoncello
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Ответ Алексей Петров
А есть кавказская лига чемпионов?
А славянское?
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red hikkikomori
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Думаю Челси сейчас не до Захаряна
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Антофф
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А ещё я в неё ем
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Stadjer
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Блин, как это не твое дело? Тебе там играть, черт возьми (если оставаться в РПЛ, конечно)
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Barvex
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Футболисты ни во что не вникают и ни в чём не разбираются.
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космонавт на дереве
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Ответ KillFish
А в Африке тоже есть Африканская ЛЧ, если Австралия, Япония ити Корея будут категорически против перехода, можно и в Африку попробовать, «ЛЧ» же есть
Тем более Россию называют "Северной Нигерией"
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Алексей Петров
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А есть кавказская лига чемпионов?
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rb
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Ответ Aleksey Yashin
Так может быть лучше сначала вникнуть, что такое азиатская ЛЧ, прежде чем говорить что наверное лучше там играть?)
Не нужно требовать от футболистов то, что им с трудом поддается)
Многозадачность не их конек, пусть хотя бы в футбол пытаются.
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azax
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Уйти в Азию - ошибочное политизированное решение.
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dakur845
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России нужно уходить от этого лгбтэшного запада, с его " европейскими ценностями". Ждать нечего больше, нужно уходить и играть в Азию где более понятные ценности России.
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Aleksey Yashin
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Так может быть лучше сначала вникнуть, что такое азиатская ЛЧ, прежде чем говорить что наверное лучше там играть?)
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Arti22
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Ну про Челси в лч это сильное заявление сейчас
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Ебздрогыч
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Ну ты все равно в «Челси» уйдешь?
– У меня будет Лига чемпионов.

Доктор осматривает больного и приговаривает: хорошо, хорошо, хорошо.
Пациент: доктор, что хорошо?
Доктор: хорошо, что все это не у меня!
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KillFish
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А в Африке тоже есть Африканская ЛЧ, если Австралия, Япония ити Корея будут категорически против перехода, можно и в Африку попробовать, «ЛЧ» же есть
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