Милутинович об РФС в АФК: «Россия больше расположена в Азии, чем вся Австралия. Так что успехов!»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Бора Милутинович Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Спорт-Экспресс Футбол

Бора Милутинович прокомментировал вероятный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Как человек, живущий в Катаре и прекрасно знающий азиатский футбол, скажите, стоит России в Азию переходить? Этот вопрос сейчас широко обсуждается в стране.

– Вопрос в том, что они тем самым хотят поменять, каких целей достичь. Но факт, что большая часть России расположена в Азии. Даже больше, чем вся Австралия. Так что успехов!

– По-вашему, этот шаг может помочь в той ситуации с отстранением от международных матчей, в которую попал российский футбол?

– Не знаю. Все мечтают попасть на чемпионат мира, и [руководители] ищут наилучшее решение, чтобы там оказаться. Жаль, что произошла вся эта ситуация. Я несчастлив. Понимаю, почему все так произошло. Понимаю и то, что не все решения, которые принимаются, – правильные, – сказал сербский тренер.

РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Сумма – 250 швейцарских франков

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3 комментария

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Gustav Forsberg
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видел бы он, как дела с футболом обстоят в азиатской части рф..
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ВладимирНеПутин
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Сколько людей проживает на европейской части России и сколько на азиатской? Сколько футбольных команд в азиатской части?
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August Milevic
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Ждём СКА Хабаровск и Луч Энергию в Азиатской ЛЧ💪
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