Милутинович об РФС в АФК: «Россия больше расположена в Азии, чем вся Австралия. Так что успехов!»
Бора Милутинович прокомментировал вероятный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
– Как человек, живущий в Катаре и прекрасно знающий азиатский футбол, скажите, стоит России в Азию переходить? Этот вопрос сейчас широко обсуждается в стране.
– Вопрос в том, что они тем самым хотят поменять, каких целей достичь. Но факт, что большая часть России расположена в Азии. Даже больше, чем вся Австралия. Так что успехов!
– По-вашему, этот шаг может помочь в той ситуации с отстранением от международных матчей, в которую попал российский футбол?
– Не знаю. Все мечтают попасть на чемпионат мира, и [руководители] ищут наилучшее решение, чтобы там оказаться. Жаль, что произошла вся эта ситуация. Я несчастлив. Понимаю, почему все так произошло. Понимаю и то, что не все решения, которые принимаются, – правильные, – сказал сербский тренер.
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