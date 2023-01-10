Милутинович об РФС в АФК: «Россия больше расположена в Азии, чем вся Австралия. Так что успехов!»

прокомментировал вероятный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Как человек, живущий в Катаре и прекрасно знающий азиатский футбол, скажите, стоит России в Азию переходить? Этот вопрос сейчас широко обсуждается в стране.

– Вопрос в том, что они тем самым хотят поменять, каких целей достичь. Но факт, что большая часть России расположена в . Даже больше, чем вся Австралия. Так что успехов!

– По-вашему, этот шаг может помочь в той ситуации с отстранением от международных матчей, в которую попал российский футбол?

– Не знаю. Все мечтают попасть на чемпионат мира, и [руководители] ищут наилучшее решение, чтобы там оказаться. Жаль, что произошла вся эта ситуация. Я несчастлив. Понимаю, почему все так произошло. Понимаю и то, что не все решения, которые принимаются, – правильные, – сказал сербский тренер.

РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Сумма – 250 швейцарских франков