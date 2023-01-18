«Выезд из России затруднился, стало трудно навещать близких». Бийол о переходе из ЦСКА в «Удинезе»

Яка Бийол рассказал о переходе из ЦСКА в « ».

– «Удинезе» тебя именно купил, ты не разрывал контракт – агент говорил, ты о таком и не думал. Для тебя это было принципиально?

– У меня был вариант с «Удинезе», и ЦСКА понял мою позицию. Я рад, что переход прежде всего помог моему бывшему клубу, а не навредил.

Всем, кто тогда играл в России, было трудно сделать правильный выбор. Я хотел уйти, но должен был сделать все во благо ЦСКА. И счастлив, что все закончилось полноценным трансфером.

– Когда ты размышлял над уходом, говорил: «Это касается не только футбола. У меня есть семья. Европа или нет – не главный вопрос». Почему он встал так остро? Нельзя было быть с родными в России?

– Тогда это было правда сложно. После начала всем известных событий действительно затруднился выезд из России. Были проблемы с визами и самолетами. Стало трудно навещать близких.

А Удине недалеко от Словении, это важно. Без проблем навещаю семью, а та – меня.

– Хочешь однажды вернуться в ЦСКА?

– Надеюсь, происходящее в мире скоро закончится, и все вернутся к нормальной жизни. Не могу предсказать, что случится в будущем, но, может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА, – сказал словенский полузащитник.

Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА летом 2022-го, подписав с клубом пятилетний контракт. Он принял участие в 14 матчах Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его подробную статистику можно найти здесь.

Яка Бийол: «Серия А на порядок выше РПЛ. Тактика в Италии – совершенно другой уровень»

Бийол остался бы в ЦСКА, если бы не политика: «Так однозначно можно говорить. С удовольствием провел бы в России еще несколько лет как минимум»