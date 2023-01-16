Яка Бийол: «Серия А на порядок выше РПЛ. Тактика в Италии – совершенно другой уровень»

Полузащитник « » сравнил Серию А с Мир .

– Главное, что изменилось для тебя после в Италии?

– Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи – именно поэтому Серии А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.

– Бистрович сказал, что Серия А не космос. Согласен?

– Не соглашусь с Кристияном. Серия А и весь итальянский футбол на порядок выше РПЛ. Это сложный европейский чемпионат, в котором играют мастера своего дела. В каждом матче – кубка или лиги, неважно, – ты должен быть готов на все сто процентов.

И да, в Италии футбол быстрее, чем в России.

– А считается, что в Италии пропагандируют оборонительную игру. В России не было таких скоростей?

– Нет. В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами – пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами.

В Италии действительно оборонительный футбол, тут прав. Но тактика в Серии А – совершенно другой уровень, – сказал Бийол.