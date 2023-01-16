Яка Бийол: «Серия А на порядок выше РПЛ. Тактика в Италии – совершенно другой уровень»
Полузащитник «Удинезе» Яка Бийол сравнил Серию А с Мир РПЛ.
– Главное, что изменилось для тебя после ЦСКА в Италии?
– Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи – именно поэтому Серии А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.
– Бистрович сказал, что Серия А не космос. Согласен?
– Не соглашусь с Кристияном. Серия А и весь итальянский футбол на порядок выше РПЛ. Это сложный европейский чемпионат, в котором играют мастера своего дела. В каждом матче – кубка или лиги, неважно, – ты должен быть готов на все сто процентов.
И да, в Италии футбол быстрее, чем в России.
– А считается, что в Италии пропагандируют оборонительную игру. В России не было таких скоростей?
– Нет. В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами – пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами.
В Италии действительно оборонительный футбол, тут Бистрович прав. Но тактика в Серии А – совершенно другой уровень, – сказал Бийол.
А вот с турками вообще никаких проблем не было никогда. Ни у Спартака, ни у ЦСКА. Зенит - не помню, играл вообще с ними или нет.
К слову, о турках - если не ошибаюсь, впервые за очень долгое время ни одного клуба не было в ЛЧ. А учитывая сильнейший экономический кризис, будет еще хуже, потому что даже сбитые летчики и африканцы перестанут туда ездить.
Про Турцию даже говорить нечего - слабейшая лига с сбитыми летчиками и пенсионерами, слабые доморощенные футболисты, мало хороших тренеров. Антураж хорош, но он и в Греции хорош, и в Сербии. Про качество футбола странно говорить про космос. Даже учитывая, что РФПЛ вообще отлучили от Еврофутбола.