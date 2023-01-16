Яка Бийол: «Серия А на порядок выше РПЛ. Тактика в Италии – совершенно другой уровень»

Теги ЦСКА Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия Лечче Кристиян Бистрович Яка Бийол Футбол

Полузащитник «Удинезе» Яка Бийол сравнил Серию А с Мир РПЛ.

– Главное, что изменилось для тебя после ЦСКА в Италии?

– Абсолютно все. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи – именно поэтому Серии А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.

– Бистрович сказал, что Серия А не космос. Согласен?

– Не соглашусь с Кристияном. Серия А и весь итальянский футбол на порядок выше РПЛ. Это сложный европейский чемпионат, в котором играют мастера своего дела. В каждом матче – кубка или лиги, неважно, – ты должен быть готов на все сто процентов.

И да, в Италии футбол быстрее, чем в России.

– А считается, что в Италии пропагандируют оборонительную игру. В России не было таких скоростей?

– Нет. В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами – пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами.

В Италии действительно оборонительный футбол, тут Бистрович прав. Но тактика в Серии А – совершенно другой уровень, – сказал Бийол.

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8 комментариев

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titov-and-trubach
Ответ Чумасик
Да прекращай, ещё год назад все эти твои турецкие и португальские лиги были ниже РПЛ в рейтинге УЕФА. А в личных встречах наши регулярно дрючили всех этих турков и португалов.
Ну Португалию тяжело обойти: у них сменный график) То Порту проваливается, Бенфика выстреливает, то наоборот. И клубы наши играли с ними также: ЦСКА то выиграет, то проиграет и Зенит также)
А вот с турками вообще никаких проблем не было никогда. Ни у Спартака, ни у ЦСКА. Зенит - не помню, играл вообще с ними или нет.
К слову, о турках - если не ошибаюсь, впервые за очень долгое время ни одного клуба не было в ЛЧ. А учитывая сильнейший экономический кризис, будет еще хуже, потому что даже сбитые летчики и африканцы перестанут туда ездить.
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Макс Шева
Спартак Гогниев тот кто выведет Рпл на новый тактический уровень.Гончаренко в Урале выстраивает свою Аталанта.У Ахмата дизайн формы разработан по канонам серии А и по современности не отсвет даже от Интера.Будем честны ,РПЛ сейчас максимально смотрибельная.Умные люди хотят большего в развитии и поэтому стараются интегрировать РПЛ в Азию.
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Чумасик
Ответ LLiriKK
Для нас турецкая Суперлига и португальская Примейра - это уже чуть ли не космос, не говоря уж про СериАл.
Да прекращай, ещё год назад все эти твои турецкие и португальские лиги были ниже РПЛ в рейтинге УЕФА. А в личных встречах наши регулярно дрючили всех этих турков и португалов.
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titov-and-trubach
Ответ LLiriKK
Для нас турецкая Суперлига и португальская Примейра - это уже чуть ли не космос, не говоря уж про СериАл.
Какой космос? Португальская лига слабая, просто там есть 2 суперклуба и 2 очень крепкие команды, причем, этот набор не меняется уже очень долго (Бенфика - Порту - Спортинг - Брага). Все остальные команды играют на маленьких стадионах, толком без болел, и хорошие игроки там задерживаются на один сезон, переезжая либо в четверку, либо в другие чемпионаты, потому что денег у этих клубов тоже нет.

Про Турцию даже говорить нечего - слабейшая лига с сбитыми летчиками и пенсионерами, слабые доморощенные футболисты, мало хороших тренеров. Антураж хорош, но он и в Греции хорош, и в Сербии. Про качество футбола странно говорить про космос. Даже учитывая, что РФПЛ вообще отлучили от Еврофутбола.
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Тиджани Бабангида
Очевидные вещи.Тут не поспоришь
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vaslover
Спасибо, Кэп.
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Ебздрогыч
Ну не скажи, в России нужно много тактики чтобы, например, посмотреть матч Торпедо - Химки и тебя не вырвало: включить минуте на 8-10, чтобы ребята уже расходились к тому времени, сначала без звука, быстренько хлопнуть пивка, и минуты с 30 уже смотрибельно. Это даже не тактика, это искусство!
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LLiriKK
Для нас турецкая Суперлига и португальская Примейра - это уже чуть ли не космос, не говоря уж про СериАл.
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