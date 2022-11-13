На Porsche Бийола написали «здесь не паркуются» за парковку на пешеходном переходе. «Удинезе» подаст в суд на виновного

подаст в суд за порчу автомобиля Яки Бийола.

Бийол припарковал свой Porsche на пешеходном переходе в центре Удине, и вскоре на автомобиле появилась надпись губной помадой: «Здесь не паркуются».

Тому, кто сделал эту надпись, в случае признания виновным грозит тюремное заключение сроком от одного до шести месяцев и штраф в размере от 300 до 1000 евро. Бийол за парковку в неположенном месте оштрафован менее чем на 100 евро.

перешел в «Удинезе» из московского летом, подписав с клубом пятилетний контракт. В 12 матчах от отметился двумя забитыми мячами.