Агент Бийола: «Яка в шорт-листах «Интера», «Милана» и «Наполи», но однажды он хочет вернуться в ЦСКА»

Агент Яки Бийола рассказал, что игрок хочет однажды вернуться в ЦСКА.

– Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами, узнает, как дела в России, общается с Мевлей. Бийол ждет, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА.

– Только Transfermarkt уже оценивает его стоимость в 10 миллионов евро, а если он уйдет из «Удинезе» в топ-клуб, для России его ценник станет совсем неподъемным.

– В Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах « », « », «Ромы», « ». Конкретно говорится про «Интер», если они отдадут Де Врея, велика вероятность, что на его место пригласят Яку.

Ожидаемая сумма трансфера – 20-25 миллионов евро. Также интерес проявляют два клуба из АПЛ. Но они хотят именно зимний трансфер, мы же готовы говорить только о летнем переходе.

И если к тому времени сохранится интерес от трех итальянских топ-клубов, предпочтение будет отдано именно Серии А. Сейчас же для Бийола важно доиграть полноценный сезон в «Удинезе», – заявил Роберт Чибеж.

Бийол перешел в « » из ЦСКА летом, подписав с клубом пятилетний контракт. Он принял участие в 12 матчах Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами. Подробную статистику словенского полузащитника можно найти здесь.

Бийол остался бы в ЦСКА, если бы не политика: «Так однозначно можно говорить. С удовольствием провел бы в России еще несколько лет как минимум»