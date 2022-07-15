Бийол остался бы в ЦСКА, если бы не политика: «Так однозначно можно говорить. С удовольствием провел бы в России еще несколько лет как минимум»

заявил, что сам решил покинуть из-за политической ситуации.

– Если бы 24 февраля никогда не случилось, вы бы продолжили выступления за ЦСКА?

– Да. Так однозначно можно говорить. Ведь незадолго до этого я подписал новый контракт с ЦСКА, планировал остаться в России. Мне всегда нравился клуб, люди, которые в нем работают, у меня множество хороших друзей в команде. Я бы с удовольствием провел в ЦСКА еще как минимум несколько лет. Но в итоге мне пришлось принять это сложное и грустное решение. То, что происходило вокруг футбола, для меня это было слишком.

– Помните утро 24 февраля, свои мысли, разговоры в команде?

– Сейчас даже нет смысла говорить об этом. Это произошло и ничего не изменить. Да, все были удивлены, но все научились как-то с этим справляться, в Москве ничего не поменялось. Но все эти обстоятельства повлияли.

– Было давление со стороны словенской федерации футбола?

– Я бы не сказал, что на меня давили. Но все вокруг понимали, что происходит. Даже если отложить политику в сторону, я видел, что многие футболисты уезжают из российской лиги, плюс ко всему мне стало сложнее добираться в расположение сборной – дорога занимала 20 часов.

Когда я находился в расположении сборной, мне никто не говорил, что не надо возвращаться в Россию, такого и близко не было. Но обстоятельства накладывались одно на другое и с каждым днем становилось сложнее, – сказал полузащитник, перешедший в итальянский клуб .