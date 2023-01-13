Трансфер Зоммера в «Баварию» срывается из-за отказа «Монпелье» отпускать Омлина в «Боруссию»
Трансфер Яна Зоммера в «Баварию» может сорваться из-за французского клуба.
Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Боруссия» Менхенгладбах не могут договориться о сумме компенсации за 34-летнего голкипера сборной Швейцарии, который летом может стать свободным агентом. Писали, что мюнхенцы предлагают менее 5 млн евро, а «Гладбах» требует 8 млн.
Однако, по данным Sky, более веская причина заключается в том, что «Боруссия» в случае продажи Зоммера не сможет подписать приоритетного кандидата ему на замену.
«Гладбаху» интересен Йонас Омлин из «Монпелье», однако клуб Лиги 1, занимающий 15-е место и ведущий борьбу за выживание, отказывается отпускать 29-летнего швейцарца.
Спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус сообщил об этом спортивному директору «Баварии» Хасану Салихамиджичу.
Напомним, «Бавария» ищет замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.
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