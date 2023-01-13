Трансфер Зоммера в «Баварию» срывается из-за отказа «Монпелье» отпускать Омлина в «Боруссию»

Трансфер Яна Зоммера в «Баварию» может сорваться из-за французского клуба.

Ранее сообщалось, что « » и « » Менхенгладбах не могут договориться о сумме компенсации за 34-летнего голкипера сборной Швейцарии, который летом может стать свободным агентом. Писали, что мюнхенцы предлагают менее 5 млн евро, а « » требует 8 млн.

Однако, по данным Sky, более веская причина заключается в том, что «Боруссия» в случае продажи Зоммера не сможет подписать приоритетного кандидата ему на замену.

«Гладбаху» интересен из « », однако клуб Лиги 1, занимающий 15-е место и ведущий борьбу за выживание, отказывается отпускать 29-летнего швейцарца.

Спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус сообщил об этом спортивному директору «Баварии» .

Напомним, « » ищет замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.