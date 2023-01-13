Трансфер Зоммера в «Баварию» срывается из-за отказа «Монпелье» отпускать Омлина в «Боруссию»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Хасан Салихамиджич бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Монпелье Ян Зоммер Йонас Омлин Футбол

Трансфер Яна Зоммера в «Баварию» может сорваться из-за французского клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Боруссия» Менхенгладбах не могут договориться о сумме компенсации за 34-летнего голкипера сборной Швейцарии, который летом может стать свободным агентом. Писали, что мюнхенцы предлагают менее 5 млн евро, а «Гладбах» требует 8 млн.

Однако, по данным Sky, более веская причина заключается в том, что «Боруссия» в случае продажи Зоммера не сможет подписать приоритетного кандидата ему на замену.

«Гладбаху» интересен Йонас Омлин из «Монпелье», однако клуб Лиги 1, занимающий 15-е место и ведущий борьбу за выживание, отказывается отпускать 29-летнего швейцарца.

Спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус сообщил об этом спортивному директору «Баварии» Хасану Салихамиджичу.

Напомним, «Бавария» ищет замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

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7 комментариев

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Это натурально зенитовские ходы - берем лучших игроков из своей лиги и не волнует. Потом удивляются, почему это Германия из группы не выходит, а Бавария никак ЛЧ не выиграет, хотя по игре ого-го. Да потому что привыкли иметь в каждой игре 10 суперголевых моментов, из которых можно забить 2-3. А потом выясняется, что если таковых всего 3-4, то возникают проблемы.
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Surhay Lucmanov
Ответ Уставший Фергюсон
А лисакович уже не интересен баварии?
Наверное думают что не заиграет в Бундеслиге
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Smouc 667 Yt
Лучше бы взяли в аренду лунина или ливаковича купить покупать сомера это дико пустая трата
+1
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+1
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Spaten
А Монпелье не продаёт из-за того что Лантратов перешёл в Локомотив)
+4
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+4
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Уставший Фергюсон
А лисакович уже не интересен баварии?
+2
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Mr Joker
Чтоб купить Зоммера, Баварии надо купить вратаря Марселя и перепродать Боруссии ☝️
+18
0
+18
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Иван Горягин
Любой ценой соммеру надо переходить в Баварию
+7
0
+7
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