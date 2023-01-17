«Бавария» может купить вратаря «Эмполи» Викарио в случае срыва трансфера Зоммера. Итальянцы хотят более 20 млн евро

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Эмполи бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ян Зоммер Гульельмо Викарио Футбол

«Баварии» интересен вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио. 

Мюнхенский клуб по-прежнему заинтересован в трансфере голкипера менхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. Последнее предложение «Баварии» «Гладбах» отклонил.

Если подписать швейцарца так и не удастся, мюнхенцы могут купить Викарио. Как сообщает FCB Inside со ссылкой на La Repubblica, «Бавария» уже связалась с итальянским клубом и самим игроком.

Немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего голкипера около 15 миллионов евро. Итальянцы хотят получить более 20 миллионов. 

В текущем сезоне Серии А Викарио провел 18 матчей и пропустил 22 гола. Его статистику можно найти здесь

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8 комментариев

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Ezra-Matthew Miller
Ответ Eugn_eugn
Кто видел или знает Викарио, стоящий кипер ?
Интересный вратарь, помнится, против Интера в его чемпионском сезоне тащил практически всё. Причем это что ли его дебют в лиге был)
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Денис Олегович
А почему бы в таком случае Нюбеля из Монако не выписать пораньше? Не зря же брали «нового Нойера» в своё время.
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ẞADIM TM
Ответ Eugn_eugn
Кто видел или знает Викарио, стоящий кипер ?
Футбол особо не смотрю в последнее время, хоть и обожаю, но думаю раз интересуется, то наверняка будет хорош
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Александр Мельников
Мартин Дубравка ждёт звонок)
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
Ответ Дядя ТУРА
Вот бы Акинфеева им на полгода в аренду) и трофей получит и Европу
Эх мечты, но Игорь всей карьерой это заслужил
+2
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+2
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Eugn_eugn
Кто видел или знает Викарио, стоящий кипер ?
0
0
0
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Белые штаны Хави
Ответ Дядя ТУРА
Вот бы Акинфеева им на полгода в аренду) и трофей получит и Европу
И в Лиге Чемпионов в каждом матче пропустит 😂
+7
-3
+4
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Дядя ТУРА
Вот бы Акинфеева им на полгода в аренду) и трофей получит и Европу
+29
-5
+24
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