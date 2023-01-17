«Бавария» может купить вратаря «Эмполи» Викарио в случае срыва трансфера Зоммера. Итальянцы хотят более 20 млн евро

«Баварии» интересен вратарь « » Гульельмо Викарио.

Мюнхенский клуб по-прежнему заинтересован в трансфере голкипера менхенгладбахской «Боруссии» . Последнее предложение «Баварии» « » отклонил.

Если подписать швейцарца так и не удастся, мюнхенцы могут купить Викарио. Как сообщает FCB Inside со ссылкой на La Repubblica, « » уже связалась с итальянским клубом и самим игроком.

Немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего голкипера около 15 миллионов евро. Итальянцы хотят получить более 20 миллионов.

В текущем сезоне Серии А Викарио провел 18 матчей и пропустил 22 гола. Его статистику можно найти здесь.