«Бавария» может купить вратаря «Эмполи» Викарио в случае срыва трансфера Зоммера. Итальянцы хотят более 20 млн евро
«Баварии» интересен вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио.
Мюнхенский клуб по-прежнему заинтересован в трансфере голкипера менхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. Последнее предложение «Баварии» «Гладбах» отклонил.
Если подписать швейцарца так и не удастся, мюнхенцы могут купить Викарио. Как сообщает FCB Inside со ссылкой на La Repubblica, «Бавария» уже связалась с итальянским клубом и самим игроком.
Немецкий клуб готов заплатить за 26-летнего голкипера около 15 миллионов евро. Итальянцы хотят получить более 20 миллионов.
В текущем сезоне Серии А Викарио провел 18 матчей и пропустил 22 гола. Его статистику можно найти здесь.
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