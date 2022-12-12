Тухель – главный кандидат на пост тренера Англии в случае ухода Саутгейта (Bild)
Назван ведущий претендент на должность главного тренера сборной Англии.
По сведениям Bild, в случае решения Гарета Саутейга покинуть свой пост Футбольная ассоциация Англии постарается пригласить Томаса Тухеля.
49-летний специалист, ранее возглавлявший «Челси», считается основным кандидатом.
Утверждается, что контакты с немцем были еще до ЧМ-2022, когда у футбольных властей Англии возникли сомнения в перспективах команды на фоне неудач в Лиге наций.
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