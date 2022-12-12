Тухель, Почеттино и Роджерс будут среди кандидатов на пост тренера Англии, если Саутгейт уйдет

Стало известно, кто может возглавить сборную Англии, если Гарет Саутгейт уйдет.

Как пишет The Telegraph, в список возможных кандидатов на пост главного тренера войдут , и . Также возможно назначение на этот пост Стива Холланда, который сейчас является ассистентом Саутгейта.

Контракт 52-летнего специалиста рассчитан до Евро-2024. После вылета с на стадии 1/4 финала Саутгейт заявил, что еще не решил, останется ли на посту тренера сборной.

Саутгейт возглавил сборную Англии в сентябре 2016 года. На ЧМ-2018 под его руководством команда вышла в полуфинал, на Евро-2020 – в финал.

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