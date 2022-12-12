Эрикссон за назначение Почеттино тренером Англии: «Он отлично поработал в «Тоттенхэме», не понимаю увольнения. При нем футболисты играют прекрасно»

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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон высказался о Маурисио Почеттино.

Аргентинец рассматривается как один из кандидатов на место Гарета Саутгейта, если тот решит уйти после ЧМ-2022.

«Я могу представить Почеттино тренером Англии. Он отлично поработал в «Тоттенхэме», я до сих пор не понимаю, из-за чего его уволили. Под его руководством футболисты показывают прекрасную игру.

Почеттино и Томас Тухель – очень хорошие специалисты, но я надеюсь, что Саутгейт останется еще на два года. Почему не сохранить его?» – сказал Эрикссон OLBG.

Тухель – главный кандидат на пост тренера Англии в случае ухода Саутгейта (Bild)

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