Эрикссон за назначение Почеттино тренером Англии: «Он отлично поработал в «Тоттенхэме», не понимаю увольнения. При нем футболисты играют прекрасно»

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон высказался о .

Аргентинец рассматривается как один из кандидатов на место , если тот решит уйти после ЧМ-2022.

«Я могу представить Почеттино тренером Англии. Он отлично поработал в , я до сих пор не понимаю, из-за чего его уволили. Под его руководством футболисты показывают прекрасную игру.

Почеттино и – очень хорошие специалисты, но я надеюсь, что Саутгейт останется еще на два года. Почему не сохранить его?» – сказал Эрикссон OLBG.

Тухель – главный кандидат на пост тренера Англии в случае ухода Саутгейта (Bild)

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ