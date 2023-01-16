Мостовой о возможном трансфере Баринова в «Бешикташ»: «Шаг вперед – однозначно. Но захочет ли он уйти с ведущих ролей в «Локо» в серьезную конкуренцию?»

поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

– Говорят, что перейти может и – в «Бешикташ». Будет ли для футболиста этот трансфер шагом вперед?

– Шаг вперед – однозначно. «Бешикташ» – сильная команда, играет в сильном чемпионате. Но захочет ли Баринов уйти с ведущих ролей « » и попасть в серьезную конкуренцию? Это непросто.

А Турция всегда была сильной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» – они регулярно играют в еврокубках. Просто вокруг этого чемпионата нет ажиотажа, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Ранее гендиректор « » подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Баринова, а агент игрока сообщил, что в «Локомотив» поступил запрос от турецкого клуба о трансфере хавбека.

Роман Павлюченко: «На месте Баринова я не рвался бы в Турцию. Не тот вариант, чтобы проявить себя в Европе»

«Локо» не хочет отпускать Баринова зимой, отступные – 15 млн евро. «Бешикташ» готов вернуться к переговорам летом