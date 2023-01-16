Мостовой о возможном трансфере Баринова в «Бешикташ»: «Шаг вперед – однозначно. Но захочет ли он уйти с ведущих ролей в «Локо» в серьезную конкуренцию?»
Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
– Говорят, что перейти может и Дмитрий Баринов – в «Бешикташ». Будет ли для футболиста этот трансфер шагом вперед?
– Шаг вперед – однозначно. «Бешикташ» – сильная команда, играет в сильном чемпионате. Но захочет ли Баринов уйти с ведущих ролей «Локомотива» и попасть в серьезную конкуренцию? Это непросто.
А Турция всегда была сильной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» – они регулярно играют в еврокубках. Просто вокруг этого чемпионата нет ажиотажа, – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Ранее гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Баринова, а агент игрока сообщил, что в «Локомотив» поступил запрос от турецкого клуба о трансфере хавбека.
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Баринов: «В Турцию поеду, если команда играет в топ-5 и регулярно попадает в еврокубки. И это, повторю еще раз, должна быть не аренда, а полноценный трансфер. Только так, в ином случае даже разговаривать не буду».