Мостовой о возможном трансфере Баринова в «Бешикташ»: «Шаг вперед – однозначно. Но захочет ли он уйти с ведущих ролей в «Локо» в серьезную конкуренцию?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Александр Мостовой Дмитрий Баринов Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

– Говорят, что перейти может и Дмитрий Баринов – в «Бешикташ». Будет ли для футболиста этот трансфер шагом вперед?

– Шаг вперед – однозначно. «Бешикташ» – сильная команда, играет в сильном чемпионате. Но захочет ли Баринов уйти с ведущих ролей «Локомотива» и попасть в серьезную конкуренцию? Это непросто.

А Турция всегда была сильной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» – они регулярно играют в еврокубках. Просто вокруг этого чемпионата нет ажиотажа, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Ранее гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Баринова, а агент игрока сообщил, что в «Локомотив» поступил запрос от турецкого клуба о трансфере хавбека.

Роман Павлюченко: «На месте Баринова я не рвался бы в Турцию. Не тот вариант, чтобы проявить себя в Европе»

«Локо» не хочет отпускать Баринова зимой, отступные – 15 млн евро. «Бешикташ» готов вернуться к переговорам летом

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7 комментариев

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тот самый Кадрус
Ответ Пушка_Кутепова
Если не уйдет , значит трус
Он то хочет но Локо не хочет отпускать Диму зимой, тем более за 5 млн. У него сумма отступных 15, мол если зимой заберёте то за 15 согласимся. Как по мне надо отпускать. Немотивированный футболист в команде- это проблема, а у нас и ез него проблем хватает. Тем более 15 млн нереальная сумма за Баринова в его нынешней форме.
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Ковид 07.10.52
Доуглубились...переход в Турцию - шаг вперед....
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Никита Самарин
У Баринова очень не простое решение. С одной стороны, ехать играть в Европу безусловно нужно, но с другой, бросать родной клуб в непростой ситуации как то не очень. Интересно, что он выберет.🤔
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Предраг Ранджелович
Мостовой и вполне здравые мысли интервью. С этим миром определенно что-то не так.
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Apol
Пора уже и в Европу Баринову, а то так можно и шанс потерять в таком Локо
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Lionel Andres Messi 10
18 ноября 2022
Баринов: «В Турцию поеду, если команда играет в топ-5 и регулярно попадает в еврокубки. И это, повторю еще раз, должна быть не аренда, а полноценный трансфер. Только так, в ином случае даже разговаривать не буду».
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Пушка_Кутепова
Если не уйдет , значит трус
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