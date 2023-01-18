Шупо-Мотинг хочет долгосрочный контракт с «Баварией» с повышением зарплаты. У клуба есть правило продлевать игроков старше 30 максимум на год

Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет долгосрочный контракт с «Баварией» с повышением зарплаты.

Мюнхенцы готовы обсудить новый оклад, но клуб придерживается правила продлевать игроков старше 30 лет максимум на один год, сообщает & со ссылкой на Bild.

30 июня 2023 года 33-летний камерунский форвард может стать свободным агентом. В настоящее время он зарабатывает 3,5 млн евро за сезон.

По данным источника, ближайшие несколько недель могут стать решающими в переговорах между Шупо- и «Баварией».

В 10 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.