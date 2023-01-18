Шупо-Мотинг хочет долгосрочный контракт с «Баварией» с повышением зарплаты. У клуба есть правило продлевать игроков старше 30 максимум на год
Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет долгосрочный контракт с «Баварией» с повышением зарплаты.
Мюнхенцы готовы обсудить новый оклад, но клуб придерживается правила продлевать игроков старше 30 лет максимум на один год, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
30 июня 2023 года 33-летний камерунский форвард может стать свободным агентом. В настоящее время он зарабатывает 3,5 млн евро за сезон.
По данным источника, ближайшие несколько недель могут стать решающими в переговорах между Шупо-Мотингом и «Баварией».
В 10 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Бавария: "Ок, даём 3-летний контракт, за который заработаешь 3,5 млн")