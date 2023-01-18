Шупо-Мотинг хочет долгосрочный контракт с «Баварией» с повышением зарплаты. У клуба есть правило продлевать игроков старше 30 максимум на год

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг деньги Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг хочет долгосрочный контракт с «Баварией» с повышением зарплаты.

Мюнхенцы готовы обсудить новый оклад, но клуб придерживается правила продлевать игроков старше 30 лет максимум на один год, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

30 июня 2023 года 33-летний камерунский форвард может стать свободным агентом. В настоящее время он зарабатывает 3,5 млн евро за сезон.

По данным источника, ближайшие несколько недель могут стать решающими в переговорах между Шупо-Мотингом и «Баварией».

В 10 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 6 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Вадим Сидоров
"В настоящее время он зарабатывает 3,5 млн евро за сезон."
Бавария: "Ок, даём 3-летний контракт, за который заработаешь 3,5 млн")
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wadwill13
Такое правило у всех топ клубов Европы. Разница только в прописано пункте о продлении на ещё год автоматом в связи с количеством матчей. А в прессе пишут про контракт на два или три года чего нет. Вопрос в зарплате. Предложит ли ему Бавария то что он хочет ЗА ОДИН ГОД или это сделает кто-то другой. Всё промто- остальное- жёлтая пресса
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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