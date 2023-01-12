Нагельсманн рад переговорам «Баварии» с Шупо-Мотингом: «Он сыграет важную роль во 2-й части сезона, если продолжит усердно работать»

Главный тренер «Баварии» хочет сохранить Эрика-Максима Шупо- .

Сообщалось, что стороны начали обсуждать заключение нового договора.

«Первые полтора года он не всегда мог полноценно тренироваться. Но сейчас, играя регулярно, он находится на хорошем уровне физподготовки.

Он очень хороший футболист, который постоянно создает угрозу воротам соперника. И в нашей команде его любят, это всегда важно. Если тебя любят, то будут давать мяч.

Конечно, здорово, что мы ведем с ним переговоры и пытаемся продлить контракт. Я сказал ему, что если он продолжит работать так же усердно, то сыграет важную роль во второй части сезона», – сказал Нагельсманн.