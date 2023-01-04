«Бавария» и Шупо-Мотинг начали переговоры о продлении контракта. «МЮ» хочет подписать форварда зимой

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик-Максим Шупо-Мотинг Футбол

Эрик-Максим Шупо-Мотинг начал переговоры о продлении контракта с «Баварией». 

Сегодня состоялась первая встреча между спортивным директором мюнхенского клуба Хасаном Салихамиджичем и отцом игрока, который занимает пост его агента. Переговоры прошли хорошо, но стороны еще далеки от принятия окончательного решения.

Камерунец не хочет быть игроком резерва в следующем сезоне. 

Несколько клубов, один из которых «Манчестер Юнайтед», заинтересованы в подписании форварда в зимнее трансферное окно. Действующий контракт Шупо-Мотинга с «Баварией» рассчитан до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 33-летний нападающий провел 10 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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35 комментариев

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Машина Мощная
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Ответ Водяра
Видал момент с прошлого сезона когда играл за ПСЖ? Решала, епт.)
один момент? ) и чё. вон Мбаппе пеналь не забил решающий на Евро. стал ли он от этого хуже как футболист? да нихера)
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Konstantin Meerov
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Арсенал еще дважды продует Манчестерам
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Поч на связи
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Из мема в надежду ведущего клуба Германии
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Андрей
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Ответ Константин Филиппов
В плане конкурентной борьбы
Нет там просто игр много.
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Андрей
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Эрик в Мю тебе мяч не подадут, там его самим протаскивать надо. Остановись подумой;)
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Константин Филиппов
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Ответ Иван Алейников
Я б на его месте не продлевал. Может еще другие варианты есть
Все мы хотели бы быть на его месте, то тебе Бавария,то МЮ, ляпота😅
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Водяра
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Ответ Helge
Эрик Шупо и Максим Матинг, кого же из них подпишут в МЮ?
Подпишут Эрика ван Матинга.
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Константин Филиппов
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Ответ Buharoid
Бавария сильнее всех клубов АПЛ, кроме разве что Сити, какой там другой уровень.
В плане конкурентной борьбы
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Buharoid
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Ответ Константин Филиппов
Выглядит он солидно, и как игрок, и как просто человек. Но лучше все таки остаться в Бундеслиге, АПЛ другой уровень
Бавария сильнее всех клубов АПЛ, кроме разве что Сити, какой там другой уровень.
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Водяра
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Ответ Машина Мощная
буду рад за Ман Ю если бы подписали его они. Чупа-Решала хороший футболист .
Видал момент с прошлого сезона когда играл за ПСЖ? Решала, епт.)
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Константин Филиппов
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Ответ maxromanov84@mail.ru
Согласен с комментами… Причина интереса к Шупо-Мотингу это его профессионализм и бесконфликтность.. крепкий середняк без понтов и заскоков.
Выглядит он солидно, и как игрок, и как просто человек. Но лучше все таки остаться в Бундеслиге, АПЛ другой уровень
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GuruFutbola
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Ответ Surviving
Брысь отсюда....
Опять ты?
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maxromanov84@mail.ru
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Согласен с комментами… Причина интереса к Шупо-Мотингу это его профессионализм и бесконфликтность.. крепкий середняк без понтов и заскоков.
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Иван Алейников
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Я б на его месте не продлевал. Может еще другие варианты есть
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Dszubov
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Ответ BAI
В чем его парадокс? Как такой игрок с заурядной статой и в 33 года может оказаться на радаре МЮ, Баварии и тд?
Не парит мозги тренерам,четко выполняет свою работу,готов играть как 20 мин,так и 90.уровень держит
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Паша
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Ответ BAI
В чем его парадокс? Как такой игрок с заурядной статой и в 33 года может оказаться на радаре МЮ, Баварии и тд?
-Он неплохой футболист (в ПСЖ и баварии все таки не дураки сидят)
- он не качает права (готов сидеть на скамейке сколько надо, выходить и давать результат)
- у него хороший характер (создает атмосферу)
- небольшая личка по сравнению с другими звездами
В общем, идеальный солдат, от которого никто бы не отказался
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Surviving
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Ответ GuruFutbola
Если ПСЖ закроет его, то лгбт баварцы быстро отправятся покорять пивоферму
Брысь отсюда....
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Андрей Тишкович
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Ранее озвучивалисумму в 60 лямов а не дешевле бует Гринвуда отмазать чем за 33 летнего камерунца бобло отваливать на сезон или два да и не очень верится что он в своём возрасте интересен Тен Хагу
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BAI
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В чем его парадокс? Как такой игрок с заурядной статой и в 33 года может оказаться на радаре МЮ, Баварии и тд?
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Машина Мощная
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барселона ЛГБТ столица Европы. Не забывай :)
Барсе далеко до родины ЛГБТ реала :-D у которых "легенды" один из которых в журнале для геев https://www.euro-football.ru/article/35/124973_serhio_ramos_snyalsya_dlya_gey-jurnala снимался голым, а другой прямо на поле сопернику признался что он гей, точнее богатый гей, ахаахах :-D
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Ответ Helge
МЮ опять подписывает не пойми кого, а потом удивляется, что ничего не может выиграть
Больше не будем удивляться - мы выиграем)
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Машина Мощная
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буду рад за Ман Ю если бы подписали его они. Чупа-Решала хороший футболист .
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барселона ЛГБТ столица Европы. Не забывай :)
Советую начать путешествовать
Амстердам, знаешь такой город? Я был в обоих
Сьезди, и поймешь меня
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Helge
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Ответ Толик Изверг
Эрик Максим пусть в Баварии остаётся, а Шупо Мотинг в МЮ переходит. Все довольны.
Эрик Шупо и Максим Матинг, кого же из них подпишут в МЮ?
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GuruFutbola
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Ответ ZamoRano
Хозяин Мюллер будет, не забывай!
Его кажется вынесли японцы с поля, они всегда за собой убираются
Больше его не видели вроде
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