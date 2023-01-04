«Бавария» и Шупо-Мотинг начали переговоры о продлении контракта. «МЮ» хочет подписать форварда зимой

Эрик-Максим Шупо- начал переговоры о продлении контракта с «Баварией».

Сегодня состоялась первая встреча между спортивным директором мюнхенского клуба и отцом игрока, который занимает пост его агента. Переговоры прошли хорошо, но стороны еще далеки от принятия окончательного решения.

Камерунец не хочет быть игроком резерва в следующем сезоне.

Несколько клубов, один из которых « », заинтересованы в подписании форварда в зимнее трансферное окно. Действующий контракт Шупо-Мотинга с «Баварией» рассчитан до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 33-летний нападающий провел 10 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.