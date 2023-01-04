«Бавария» и Шупо-Мотинг начали переговоры о продлении контракта. «МЮ» хочет подписать форварда зимой
Эрик-Максим Шупо-Мотинг начал переговоры о продлении контракта с «Баварией».
Сегодня состоялась первая встреча между спортивным директором мюнхенского клуба Хасаном Салихамиджичем и отцом игрока, который занимает пост его агента. Переговоры прошли хорошо, но стороны еще далеки от принятия окончательного решения.
Камерунец не хочет быть игроком резерва в следующем сезоне.
Несколько клубов, один из которых «Манчестер Юнайтед», заинтересованы в подписании форварда в зимнее трансферное окно. Действующий контракт Шупо-Мотинга с «Баварией» рассчитан до конца этого сезона.
В текущем розыгрыше Бундеслиги 33-летний нападающий провел 10 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
- он не качает права (готов сидеть на скамейке сколько надо, выходить и давать результат)
- у него хороший характер (создает атмосферу)
- небольшая личка по сравнению с другими звездами
В общем, идеальный солдат, от которого никто бы не отказался
Амстердам, знаешь такой город? Я был в обоих
Сьезди, и поймешь меня
Больше его не видели вроде