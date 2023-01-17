Пирс Морган: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»

Пирс Морган ожидает, что Эрик тен Хаг извинится перед по окончании сезона.

«Когда мы [«Арсенал»] выиграем лигу, а « » – нет, потому что они избавились от величайшего (Морган употребил аббревиатуру GOAT – «величайший [игрок] всех времен» – прим.), я ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему», – сказал телеведущий и болельщик « ».

Напомним, в конце ноября «Юнайтед» и Роналду расторгли контракт после интервью, которое португалец дал Моргану. В частности, игрок заявил, что не уважает главного тренера команды.

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