Пирс Морган: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»
Пирс Морган ожидает, что Эрик тен Хаг извинится перед Криштиану Роналду по окончании сезона.
«Когда мы [«Арсенал»] выиграем лигу, а «Юнайтед» – нет, потому что они избавились от величайшего (Морган употребил аббревиатуру GOAT – «величайший [игрок] всех времен» – прим.), я ожидаю, что Эрик тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Напомним, в конце ноября «Юнайтед» и Роналду расторгли контракт после интервью, которое португалец дал Моргану. В частности, игрок заявил, что не уважает главного тренера команды.
Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»
«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу
Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком
Меня, как болельщика МЮ, весьма обнадёжила его уверенность в Арсенале :)
Если он перед воскресной игрой выдаст очередные перлы типа "Арсенал готов показать, кто на самом деле хозяин АПЛ", клянусь, ребята, занесу штуку песо на МЮ.
Ага, в прошлом сезоне с "величайшим" в составе, МЮ провалился везде, где только можно.
А потом остался вне схем Тен Хана который его пинками выставил из клуба
Наверно напишет что-то вроде "Криштиану ушел из МЮ и сделал его чемпионом, воистину лучший игрок в истории" и он это напишет без какого-либо сарказма)