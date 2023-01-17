Пирс Морган: «Ожидаю, что тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Роналду за шокирующее неуважение, когда «Арсенал» выиграет АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган ожидает, что Эрик тен Хаг извинится перед Криштиану Роналду по окончании сезона.

«Когда мы [«Арсенал»] выиграем лигу, а «Юнайтед» – нет, потому что они избавились от величайшего (Морган употребил аббревиатуру GOAT – «величайший [игрок] всех времен» – прим.), я ожидаю, что Эрик тен Хаг будет на коленях молить меня о прощении и извинится перед Криштиану Роналду за шокирующее неуважение, которое проявил к нему», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Напомним, в конце ноября «Юнайтед» и Роналду расторгли контракт после интервью, которое португалец дал Моргану. В частности, игрок заявил, что не уважает главного тренера команды.

Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»

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Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

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84 комментария

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Homelender_666
Ответ Alda
Спортс, он вам платит? зачем вы этого дурачка в ленту постоянно цитируете?
Лучше его, чем Терюшкова.
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Гусейн Магомедрасулов
Пирс просто читает самые бредовые комментарии , самых отбитых фанатов Роналду, корректирует и выставляет, как своё мнение. Непыльная работа. Но он заслужил раскрутив Роналду на интервью.
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Homelender_666
Он очень хочет второе интервью с Роналду.
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Aleus Marcus
Ответ на войне как на войне
Ханг не поднимал МЮ с 6 места. Ушли Челси, Тотенхем и Ливерпуль и освободилось место. Вернутся и обратно пойдет МЮ вниз.
даже не знаю кто глупее, ты или Морган
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на войне как на войне
Ответ Tristan...
В дурку этого персонажа...
Иди
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на войне как на войне
Ответ REDDEVIL
Избавились от GOAT? В МЮ вроде не было Месси
Этим своя затычка аутист в каждой дырке мерещится🤣
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Ронин
Ответ Леван Мкртчян
Спортсу платят рекламодатели , как раз таки из-за трафика на Морганах, Терюшковых, Степановых итд
И не только рекламодатели.
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REDDEVIL
Избавились от GOAT? В МЮ вроде не было Месси
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пирс Морган
Поймите, мне тоже трудно, мне нужно было быть болельщиком Польши, потом Австралии, потом Нидерландов, потом Хорватии, потом Франции, теперь вот Арсенала
Как ты посмел забыть про самый главный клуб планеты, Аль-Наср?! 33 млрд смотревших трансляцию презентации тебя осуждают👹
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Tristan...
В дурку этого персонажа...
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Экспертное мнение
Ну очевидно Морган сидит на окладе у Кришти, невозможно так просто на ровном месте впрягаться за легенду МЮ будучи фанатом Арсенала))) Надеюсь, теперь все поняли как примерно работала пиар-кампания Роналду все эти 15 лет, сколько они проплачивали для создания его образа, чтобы добиться сравнений с Месси.
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Artem Gavrishov
НАДОЕЛ!!!! Не публикуйте его высказывания…. Какое это имеет отношение к спорту…?
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Хаскерс
Ответ Headly
Комментарий удален пользователем
Откуда злость такая? Чем этот Пирс такой «выродок»? Никого не убил, не замучал. Да, у него экзотические футбольные вкусы. Так по этому критерию можно всех болел какого нибудь Спартака и не так назвать. Но мы снисходительны…
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NikoVinkovic
Весь ЧМ этот чудак (более правильное слово не пропускает местное цензура) бубнил, что Аргентина ничего не выиграет, а уж в финале-то Франция точно своё возьмёт и расстроит Месси. Результат мы все помним.

Меня, как болельщика МЮ, весьма обнадёжила его уверенность в Арсенале :)

Если он перед воскресной игрой выдаст очередные перлы типа "Арсенал готов показать, кто на самом деле хозяин АПЛ", клянусь, ребята, занесу штуку песо на МЮ.
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R3DMate
Я все понимаю, насколько возможно понимать этот бред. Но что ЭТХ сделал этому писаке, чтобы потом извиняться? Даже руководствуясь логикой писаки, Тен Хаг ведь сделал так, что писака стал популярным...
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леша коваленко
Неужели он действительно думает что МЮ с Роланду мог выиграть АПЛ? Он чудак или ...? Мне кажется он от Мостового заразился, а может наоборот.
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Jeicob Harlon
А какое это отношение будет иметь к чемпионству арсенала??
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Павел Ларичев
Толстый троллинг уже пошел.
Ага, в прошлом сезоне с "величайшим" в составе, МЮ провалился везде, где только можно.
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Хаскерс
Морган - просто красавец! Поднимает цитируемость и кликабельность не только себя но и еще кучи сайтов, сайтиков и газеток своим незатейливым троллингом. Это и есть, в общем то, настоящий журнализм, в хорошем и плохом смыслах.
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Headly
Комментарий удален
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Футбол_это_жизнь
Ответ на войне как на войне
Ханг «наказал» Роналду скамьёй по требованию хозяев. Как еще они могли остановить Роналду? Никак! Вины Ханга нет. Сегодня-завтра и самого Ханга пошлют подальше.
Роналду наказал сам себя, вместо того чтобы тренироваться с командой сидел как крыса пока ему ищут клуб
А потом остался вне схем Тен Хана который его пинками выставил из клуба
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Санчес О_О
Не знаю как других, меня прям бесит это
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sintenced
Ответ Alda
Спортс, он вам платит? зачем вы этого дурачка в ленту постоянно цитируете?
Свищев, Терюшков, Валуев и Вяльбе с Губерниевым скромно улыбнулись.
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Харен Брогг
Ответ Арман Бижанов
Теперь я точно хочу чтоб Юнайтед стал чемпионом!
Было бы прикольно почитать какой бред он выкинет при таком исходе.
Наверно напишет что-то вроде "Криштиану ушел из МЮ и сделал его чемпионом, воистину лучший игрок в истории" и он это напишет без какого-либо сарказма)
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Lucky Z
А Сити в прошлом году когда становился чемпионом, специальное разрешение было получено от Криштиану?
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