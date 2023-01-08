«МЮ» ни с кем толком не играл, были легкие матчи. Их ждут «Ман Сити» и «Арсенал». Кин об АПЛ
Рой Кин не впечатлен серией побед «Манчестер Юнайтед».
Команда тренера Эрика тен Хага выиграла семь официальных матчей подряд.
«У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с «Манчестер Сити» и с «Арсеналом», конечно же.
А на данный момент я не убежден. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре [Давиде Де Хеа] я не уверен.
Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать. Прояснилась ситуация с Роналду, и я уверен, что это поможет. Но у них был ряд легких матчей, чтобы поэкспериментировать, повторюсь», – сказал в эфире ITV Кин, игравший в полузащите манкунианского клуба в 1993-2005 годах.
«Манчестер Юнайтед» должен встретиться с «Манчестер Сити» 14 января, а с «Арсеналом» – 22-го.
форма команд, за последние 15 (из 17) туров:
1. Арсенал 1512 2 1 34:12 38
2. Ман. Юн. 15 11 2 2 26:14 35
напомню, что в первых 2-х турах у МЮ были Брайтон и Брентфорд: 2 поражения, со счетом 1-6
Бойфренд Роналду до сих пор зол на Тен Хага, за то что не прогнулся.
Я понимаю это их работа, и они Должны оставаться на виду, но все-таки.. как раздражают их эти комментарии
Особенно Эвра, хотя был моим любимым игроков в своё время
Гостевая ничья с пенсами до того как они покатились по наклонной.
Мало этого?