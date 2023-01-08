«МЮ» ни с кем толком не играл, были легкие матчи. Их ждут «Ман Сити» и «Арсенал». Кин об АПЛ

Рой Кин не впечатлен серией побед «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Эрика тен Хага выиграла семь официальных матчей подряд.

«У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с « » и с « », конечно же.

А на данный момент я не убежден. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре [ ] я не уверен.

Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать. Прояснилась ситуация с Роналду, и я уверен, что это поможет. Но у них был ряд легких матчей, чтобы поэкспериментировать, повторюсь», – сказал в эфире ITV Кин, игравший в полузащите манкунианского клуба в 1993-2005 годах.

« » должен встретиться с «Манчестер Сити» 14 января, а с «Арсеналом» – 22-го.