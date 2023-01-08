«МЮ» ни с кем толком не играл, были легкие матчи. Их ждут «Ман Сити» и «Арсенал». Кин об АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Давид Де Хеа Футбол

Рой Кин не впечатлен серией побед «Манчестер Юнайтед».

Команда тренера Эрика тен Хага выиграла семь официальных матчей подряд.

«У них хорошая серия, в последнее время у них нет поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели их ожидают встречи с «Манчестер Сити» и с «Арсеналом», конечно же.

А на данный момент я не убежден. Думаю, в обороне по-прежнему есть проблемы. И во вратаре [Давиде Де Хеа] я не уверен.

Очевидно, что они стали лучше в сравнении с прошлым сезоном, но это и несложно было сделать. Прояснилась ситуация с Роналду, и я уверен, что это поможет. Но у них был ряд легких матчей, чтобы поэкспериментировать, повторюсь», – сказал в эфире ITV Кин, игравший в полузащите манкунианского клуба в 1993-2005 годах.

«Манчестер Юнайтед» должен встретиться с «Манчестер Сити» 14 января, а с «Арсеналом» – 22-го.

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21 комментарий

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Дмитрий Васильев
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Ответ QWertY
Сульшер два года подряд насаживал Сити и Пепа на клык в АПЛ, но с середняками мучился.
Его контратаки не контрились)
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Дриблинг Рэшфорда
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Один из факторов того, почему МЮ уже почти 10 лет в гoвне - это Кины, Эвра, Фердинанды и Невиллы. Реально английский Спартак
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pyudbdectk
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Дед опять таблетки выпить забыл
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casatt
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Напомните ему счёт с арсеналом
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Усатый КозлоБык ©
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Ответ Alexander Yavriantz
Ждут Мансити и Арсенал + ни с кем толком не играли. Хотя против обех этих команд играли уже, а лидерам чемпа нанесли их единственное поражение. Можно же быть менее явно клоуном, Кин.
Рой под ирландской сивухой
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Мишка Ляшенко
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Ответ Артур Мкртычян
Пхахах. А про Сити чего умолчал.
С Сити не играли потому что мю не вышел
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MU4evainmyheart!!!
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Да ладно, Рой Кент, МЮ на правильном пути. Если уверенно обыгрывать аутсайдеров и середняков, то можно и чемпионат взять. Это я не зарекаюсь, а просто утрирую). Тем более из топов все, кроме Арсенала и МС, не в форме.
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Alexander Yavriantz
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Ждут Мансити и Арсенал + ни с кем толком не играли. Хотя против обех этих команд играли уже, а лидерам чемпа нанесли их единственное поражение. Можно же быть менее явно клоуном, Кин.
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QWertY
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Сульшер два года подряд насаживал Сити и Пепа на клык в АПЛ, но с середняками мучился.
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Любезный Коссутий
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для свидетелей секты "МЮ пока играл только с легкими соперниками":

форма команд, за последние 15 (из 17) туров:

1. Арсенал 1512 2 1 34:12 38
2. Ман. Юн. 15 11 2 2 26:14 35

напомню, что в первых 2-х турах у МЮ были Брайтон и Брентфорд: 2 поражения, со счетом 1-6
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Свирепый Баск
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Чета Кин совсем в Мостового превратился
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Direct free kick
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Ответ Pixel 7 Pro.
Чемпионаты выигрываются у середняков, у гранда можно выиграть лишь отдельный матч.
Зависит от конкретного года
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MikhaL
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Умение уверенно брать «свои» очки еще никому не мешало.
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Direct free kick
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Ответ Dm Kznts
Обыграли лидера, пуль и шпор. Гостевая ничья с пенсами до того как они покатились по наклонной. Мало этого?
Если не попадут в ЛЧ, это ничто
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Флоренти́но Пéрес
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Сульшер Сити 3 раза обыграл в 2019-м, а потом терял очки с аутсайдерами (а с ними и позиции в лиге).

Бойфренд Роналду до сих пор зол на Тен Хага, за то что не прогнулся.
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Armen Aleksanyan
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Как же уже задолбали эти Эвра, Кины, Фердинанды и так далее.
Я понимаю это их работа, и они Должны оставаться на виду, но все-таки.. как раздражают их эти комментарии
Особенно Эвра, хотя был моим любимым игроков в своё время
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Артур Мкртычян
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
С Арсеналом, ливером, ттх и Челси играли. Хотя Челси это середняк
Пхахах. А про Сити чего умолчал.
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Pixel 7 Pro.
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Чемпионаты выигрываются у середняков, у гранда можно выиграть лишь отдельный матч.
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Dm Kznts
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Обыграли лидера, пуль и шпор.
Гостевая ничья с пенсами до того как они покатились по наклонной.
Мало этого?
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андрей быцюк
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Да ладно, чего уж там, они так то и в АПЛ ещё не играли
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Гегенпрессинг Рангника
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С Арсеналом, ливером, ттх и Челси играли. Хотя Челси это середняк
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