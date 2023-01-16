Невилл об «МЮ»: «Я очарован работой тен Хага. Ситуация с Роналду урегулирована идеально. Эрик объединил игроков, он готов рисковать»

Гари Невилл высказался о работе главного тренера « » Эрика тен .

«Я очарован работой, проделанной тен Хагом. Если бы мне четыре месяца назад сказали, что «Манчестер Юнайтед» будет в нынешнем положении, я бы сказал, что на это нет никаких шансов.

Я бы сказал, что они окажутся в середине таблицы. В прошлом сезоне, в начале этого я думал, что они крайне далеки [от нынешнего положения]. Я думал, они переплатили за , я думал, они переплатили за Каземиро. Это выглядело как обычная паника в «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что не нужно слишком увлекаться, но тренер проделал большую работу не только на поле, но и с игроками, учитывая то, как он их объединил, этот дух, который он им привил, и то, как он справлялся с серьезными ситуациями.

Над Харри Магуайром нависала большая туча в течение многих месяцев, может быть, года. Должен ли он играть? Не должен ли он играть? Ситуация с была урегулирована идеально. Те, кто сомневался, что он справляется с этим должным образом, теперь, вероятно, думают, что на самом деле он все правильно все сделал.

Он оставил Антони за 90 миллионов фунтов на скамейке запасных в матче с «Ман Сити». У него нет никаких проблем с тем, чтобы оставить игрока за 90 миллионов на скамейке.

играл на позиции центрального защитника вместо Лисандро Мартинеса. Это смелые решения – я думал, что Мартинес будет играть, я думал, Шоу будет левым защитником. Но он [тен Хаг] знает, что хочет делать, он готов рисковать, он сам себе хозяин. Он проделал очень, очень, очень хорошую работу. Выдающуюся работу», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».