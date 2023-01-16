Невилл об «МЮ»: «Я очарован работой тен Хага. Ситуация с Роналду урегулирована идеально. Эрик объединил игроков, он готов рисковать»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду премьер-лига Англия Харри Магуайр Каземиро Люк Шоу Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Антони Футбол

Гари Невилл высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Я очарован работой, проделанной тен Хагом. Если бы мне четыре месяца назад сказали, что «Манчестер Юнайтед» будет в нынешнем положении, я бы сказал, что на это нет никаких шансов.

Я бы сказал, что они окажутся в середине таблицы. В прошлом сезоне, в начале этого я думал, что они крайне далеки [от нынешнего положения]. Я думал, они переплатили за Антони, я думал, они переплатили за Каземиро. Это выглядело как обычная паника в «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что не нужно слишком увлекаться, но тренер проделал большую работу не только на поле, но и с игроками, учитывая то, как он их объединил, этот дух, который он им привил, и то, как он справлялся с серьезными ситуациями.

Над Харри Магуайром нависала большая туча в течение многих месяцев, может быть, года. Должен ли он играть? Не должен ли он играть? Ситуация с Криштиану Роналду была урегулирована идеально. Те, кто сомневался, что он справляется с этим должным образом, теперь, вероятно, думают, что на самом деле он все правильно все сделал.

Он оставил Антони за 90 миллионов фунтов на скамейке запасных в матче с «Ман Сити». У него нет никаких проблем с тем, чтобы оставить игрока за 90 миллионов на скамейке. 

Люк Шоу играл на позиции центрального защитника вместо Лисандро Мартинеса. Это смелые решения – я думал, что Мартинес будет играть, я думал, Шоу будет левым защитником. Но он [тен Хаг] знает, что хочет делать, он готов рисковать, он сам себе хозяин. Он проделал очень, очень, очень хорошую работу. Выдающуюся работу», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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12 комментариев

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andycole
Как же они переобулись, т.н. «ветераны» клуба. В трудный для ЭТХ момент все только и делали, что подливали масла в огонь и облизывали Криштиану, а как только последний ушел, дела у тренера и команды начали налаживаться, так «ветераны» тут же повылазили с похвалами в адрес Эрика. Немного противно, если честно от всего этого.
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NIRVANA
Ответ Бекболот Жолборсов
Они будет третьими в этом году максимум
И это тоже большой успех для первого года. Почему бы и нет
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Papa Bear
Забавно читать пассажи бывших легенд МЮ о том, что Тен Хаг хорош, учитывая, что в начале сезона многие были против его назначения и говорили о том, что этот тренер не тот, который нужен клубу.

Но хоть когда-то они должны были начать петь голландцу дифирамбы, хотя с самого начала было понятно, что найти лучше Тен Хага специалиста для проблемного клуба будет тяжело.
+2
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Евгений Ох
Ответ Бекболот Жолборсов
Они будет третьими в этом году максимум
Да даже если так для МЮ это успех и вполне приемлемо. Человек пол сезона ещё не отработал в команде, а результат, как говорится, на лицо.
+1
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Александра Александрова
Ответ Бекболот Жолборсов
Они будет третьими в этом году максимум
Третьими это не 6 быть ! Это лига чемпионов !
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Александра Александрова
Два года перед Роналду были 3 и 2 места , тут приходит этот истеричный пассажир и 6 место и худшие показатели Мю в новой истории точно , у Невилла память как у рыбки 4 секунды ? Так ещё перед его покупкой , он успел опустить Юве на 4 место и как крыса убежал с тонущего корабля , умные учатся на чужих ошибках , глупые на своих , а Невилл похоже вообще не учится и не анализирует !
+4
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инок
Тен Хаг просто молодец! За короткий срок разобрался в
сложной ситуации с Кришем, и вывел МЮ в лидеры
+7
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Pushkin_CR7
Просто дайте человеку делать свою работу. Не надо лезть.
Тренер тренирует, комментаторы комментируют.

Тен Хаг еще нескольких продаст и купит тех, кто будет приносить пользу. А потом зажравшихся сольет и купит следующих, и так далее. Это процесс. Дедушка САФ 27 лет покупал и продавал и был на вершине, показывая, что он босс, и рулит вопросами.

GGMU!
+6
-1
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fellx
Ответ Ahmadov Shamil
Не ты один , Гарри, им очарован, не ты один
Да. Целая армия фанатов ПсжЛонТины тоже очарованы
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Бекболот Жолборсов
Они будет третьими в этом году максимум
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QWertY
Эрик космос. Топ куолити манагер
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Ahmadov Shamil
Не ты один , Гарри, им очарован, не ты один
+10
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+9
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