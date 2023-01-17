Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду проиграет «Арсеналу». 

Телеведущий и болельщик «канониров» ответил на вопрос о том, стал ли, по его мнению, «Юнайтед» лучше после ухода Роналду. 

«Почему бы вам не вернуться с этим вопросом в воскресенье вечером и не посмотреть, насколько дерзким «Юнайтед» будет тогда? Я наблюдал за ними. Они обыграли несколько команд и добились хорошего результата в игре против «Сити». 

Давайте пока не будем поднимать шумиху, я думаю, что мы [«Арсенал»] полностью уничтожим их в воскресенье, и тогда я напомню им, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории, потому что решили, что это отличная идея.

Другой вопрос, который я хотел бы задать, заключается в том, забьет ли кто-нибудь из этого блестящего нового состава «Юнайтед» столько голов в этом сезоне, сколько Роналду забил за них в прошлом сезоне?» – сказал Морган. 

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 21-м туре АПЛ. Матч состоится 22 января.

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51 комментарий

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Derek Apple
Пирс (причал) - гидротехническое сооружение, выступающее в акваторию водоёма (реки, озера, моря, океана) и имеющее весьма разнообразное предназначение... Хз как так
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44ndfwwgbr
Ответ Recreated
Как же смешон этот тип!
МЮ без Роналду снова стал сильным. Но этот клоун не видит очевидного.
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shukurov1968@yandex.ru
Тогда заберите к себе (арсеналу)
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REALITY
Морган превратился в 🤡
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red hikkikomori
Ответ DolJun
не, мю после оффсайдного гола на коне) думаю пару левых пенок обеспечат нужное преимущество тен хагу!
Было бы неплохо)
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red hikkikomori
Он ещё перед матчами с Барсой что-нибудь отмочит в стиле: был бы Роналду - уничтожил бы их в соло
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Я
Хитрый маневр журналиста. Вот ведь проиграли без красивого. Ну когда то ведь МЮ и проигрывать должен
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Giggs888
Пирс, дружище, погоди! Ты что-то путаешь... Месси, Пеле, Марадона... никто из них не играл в МЮ! О каком лучшем футболисте речь?
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-1
-1
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EGIN
а есть ли разница в том забьёт ли кто то столько же голов как роналду, если МЮ по итогам сезона в тройке, а может и на титул претендовать, а не на ЛЕ. Грош цена таким голам которые ведут команду в недокубок
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Николай Грехов
Ответ bosit_m
Еще одна причина ждать победы МЮ: какую отговорку придумает на сей раз Морган
VAR - 3,2, раст! Ну, как вариант...
+1
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DolJun
не, мю после оффсайдного гола на коне) думаю пару левых пенок обеспечат нужное преимущество тен хагу!
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-3
-3
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CoolTime
Ну как бы ... в этом весь Морган. Если МЮ выиграет он промолчит, но только стоит им проиграть, неважно, будут они доминировать весь матч или будет обоюдоострая игра, это не имеет значения, Пирс высрет очередной пост, который будет сводится к фразе "Тен Хаг - лузер, Рон - король"
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AF007
Ответ Семен Войнов
Морган такую же дичь несёт , которую обычно пишет здесь под ником великая алонса.
Морган хотя бы это делает не за пачку комбикорма
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Валерия Данилова
Усыпите этого клоуна уже кто нибудь,АрсеАнал будет бит МЮ,и начнутся отмазки,в кое веки с 2003 года АрсеАнал идёт на 1 месте а гонора как будто 2 тура осталось,акститесь ребята,ещё играть очень и очень много
+4
-2
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Семен Войнов
Морган такую же дичь несёт , которую обычно пишет здесь под ником великая алонса.
+30
0
+30
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D Shamrock
Другой вопрос, который стоило бы задать, заключается в том, забьет ли кто-нибудь из этого блестящего нового состава «Арсенала» столько голов в этом сезоне, сколько Роналду забил в прошлом сезоне?» Если нет, но Арсенал станет чемпионом, будет ли Морган считать это провалом.
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0
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Heisenberg
Логика Моргана - это какой-то зашквар. С Роналду всем подряд влетали, без него гигантская победная серия, в том числе и над Ман Сити. Что с ним не так?
+5
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Evgeny20
Можно смело грузить на МЮ. Этот перец уже предсказывал победу Франции на ЧМ.
+5
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bosit_m
Еще одна причина ждать победы МЮ: какую отговорку придумает на сей раз Морган
+8
-1
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ljolik888
Моргану надо прекращать с наркотиками и алкоголем . Роналду пора бросать это спонсировать !
+7
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Spartakus1984
А если не уничтожит,то что скажет персональный пополиз Роналду?
+2
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Abakir Toktosun uuli
Пис Морган ай да Гений, ай да хорош, уничтожим в пух и прах✊😅за Криштиану Сссссииииииии
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-2
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Under
Ответ VERBLYUD
"...забьет ли кто-нибудь из этого блестящего нового состава «Юнайтед» столько голов в этом сезоне, сколько Роналду забил за них в прошлом сезоне?" Интересно, что скажет этот 🤡, когда Рэшфорд за этот сезон забьет больше голов, чем Кришти в прошлом?
Что они были не в Лиге Чемпионов, вестимо.
+1
-1
0
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Serdar Muhatov
Курит много наверное, и что то серьёзное))))
+2
-1
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Direct free kick
Середняк МанЮ получает много внимания
+1
-8
-7
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