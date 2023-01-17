Морган об «МЮ» и Роналду: «Арсенал» их уничтожит – и тогда я напомню, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории»

считает, что «Манчестер Юнайтед» без проиграет «Арсеналу».

Телеведущий и болельщик «канониров» ответил на вопрос о том, стал ли, по его мнению, «Юнайтед» лучше после ухода Роналду.

«Почему бы вам не вернуться с этим вопросом в воскресенье вечером и не посмотреть, насколько дерзким «Юнайтед» будет тогда? Я наблюдал за ними. Они обыграли несколько команд и добились хорошего результата в игре против «Сити».

Давайте пока не будем поднимать шумиху, я думаю, что мы [«Арсенал»] полностью уничтожим их в воскресенье, и тогда я напомню им, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории, потому что решили, что это отличная идея.

Другой вопрос, который я хотел бы задать, заключается в том, забьет ли кто-нибудь из этого блестящего нового состава «Юнайтед» столько голов в этом сезоне, сколько Роналду забил за них в прошлом сезоне?» – сказал Морган.

« » и « » встретятся в 21-м туре . Матч состоится 22 января.