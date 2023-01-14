Рио Фердинанд: «МЮ» станет проблемой для «Арсенала». Он казался хрупким в прежние годы, но с «Сити» не запаниковал и отыгрался»

Экс-защитник « » Рио Фердинанд оценил выступление команды в .

«Я подумал, что, учитывая стиль игры «МЮ», мы станем проблемой для « ». Сегодня мы были проблемой для « » (2:1).

Думаю, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, но «Юнайтед» очень опасно контратакует. Так было еще при , но сейчас стало проявляться еще лучше. Мы лучше организованы, нашу оборону сложнее взломать. Моментов у «Ман Сити» было немного.

В последние годы «МЮ» казался хрупким. Если счет становился 0:1 в пользу «Сити», вы чувствовали желание уйти с матча.

Но сегодня «Юнайтед» не запаниковал, не развалился и совершил камбэк», – сказал Фердинанд в своем подкасте.