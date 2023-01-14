Рио Фердинанд: «МЮ» станет проблемой для «Арсенала». Он казался хрупким в прежние годы, но с «Сити» не запаниковал и отыгрался»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил выступление команды в АПЛ.

«Я подумал, что, учитывая стиль игры «МЮ», мы станем проблемой для «Арсенала». Сегодня мы были проблемой для «Манчестер Сити» (2:1).

Думаю, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, но «Юнайтед» очень опасно контратакует. Так было еще при Сульшере, но сейчас стало проявляться еще лучше. Мы лучше организованы, нашу оборону сложнее взломать. Моментов у «Ман Сити» было немного.

В последние годы «МЮ» казался хрупким. Если счет становился 0:1 в пользу «Сити», вы чувствовали желание уйти с матча.

Но сегодня «Юнайтед» не запаниковал, не развалился и совершил камбэк», – сказал Фердинанд в своем подкасте.

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13 комментариев

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Dmitriy Perepelitsa
Не сглазь Рио
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Konstantin Meerov
МЮ обязательно зацепит один из кубков и будет в тройке по итогам сезона.
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Леонид Ботвинник
Прогнозы вещь неблагодарная , Рио. Забыть про сити и настраиваться на Пелаз. Причём не менее серьёзно , чем на сити. Только тогда чего то можно добиться.
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Stereophonics89
Ответ Meylis Annaberdiyew
Ты это серьезно?!? Сити вообще не создавали момента,ни одного створ ворот втором тайме только один створ ворот и гол , они были лучше владения мячом, остальном МЮ лучший смотри хотя статистику
Я об этом же)
+4
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Meylis Annaberdiyew
Каземиро красава 💪 его влияние на команда огромный, спасибо тебе Каземиро 👏за то что играешь за МЮ🙏
+5
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+5
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Meylis Annaberdiyew
Ответ Stereophonics89
"это всё ошибка судьи! Сити доминировал и создал огромное количество моментов, но вратарь МЮ их вытянул! Отскок очевиден!"
Ты это серьезно?!? Сити вообще не создавали момента,ни одного створ ворот втором тайме только один створ ворот и гол , они были лучше владения мячом, остальном МЮ лучший смотри хотя статистику
+1
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Dm Kznts
Ещё Кристал Палас есть перед канонирами
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Мистер Робот
Сити рано расслабил булки, стали вальяжно катать, время тянуть, норвежца вообще не было видно, такое ощущение, что играли 5 игроков, Уокер, Аканжи, Конселу и Кевин с Силвой.
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Lavinka
Ждём что скажет эксперт Кин .
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Begzod Ismailov
Ответ Stereophonics89
"это всё ошибка судьи! Сити доминировал и создал огромное количество моментов, но вратарь МЮ их вытянул! Отскок очевиден!"
Можешь уточнить за 90минут один удар створ
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QWertY
Мне понравилось как прессинговал МЮ после пропущенного гола, в итоге Сити дрогнул. Дай Эрику время и трансферы, то он сумеет построить машину
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mansur_axe
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Stereophonics89
"это всё ошибка судьи! Сити доминировал и создал огромное количество моментов, но вратарь МЮ их вытянул! Отскок очевиден!"
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