«МЮ» ввел «правило Роналду» после его ухода – теперь зарплат выше 200 тысяч фунтов в неделю не будет (Daily Mail)

« » ввел ограничения на размер зарплат после ухода .

Как сообщает Daily Mail, данное нововведение уже прозвали «правилом Роналду». Зарплата Криштиану в «МЮ» была значительно выше окладов других футболистов. Теперь в «Юнайтед» максимально возможный недельный оклад игрока составит не более 200 тысяч фунтов.

Эрик тен Хаг, Джон Мерто и Ричард Арнольд хотят, чтобы игроки не завидовали друг другу.

Напрямую новое правило повлияет на . Вратарь получает 375 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действует до лета 2023 года. Чтобы остаться в «МЮ», ему придется согласиться на значительное понижение зарплаты – в случае согласия он будет получать на уровне . Если испанец не согласится, ему придется уйти.

Сейчас важные игроки «Юнайтед» – Рафаэль Варан, Харри Магуайр, и Фернандеш – получают примерно равные зарплаты (от 180 до 200 тысяч фунтов в неделю, как утверждает Daily Mail). В случае невыхода в Лигу чемпионов их зарплаты снизятся. Люку Шоу, контракт которого действует до лета 2024 года, предложат аналогичную зарплату.

Задумка «МЮ» заключается в том, чтобы большее число игроков получали примерно такую зарплату. Клуб больше не хочет тратить по 500 тысяч фунтов в неделю на зарплату отдельным суперзвездам.