«МЮ» ввел «правило Роналду» после его ухода – теперь зарплат выше 200 тысяч фунтов в неделю не будет (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Давид Де Хеа Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Люк Шоу Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг деньги Джон Мерто Ричард Арнольд Футбол

«Манчестер Юнайтед» ввел ограничения на размер зарплат после ухода Криштиану Роналду.

Как сообщает Daily Mail, данное нововведение уже прозвали «правилом Роналду». Зарплата Криштиану в «МЮ» была значительно выше окладов других футболистов. Теперь в «Юнайтед» максимально возможный недельный оклад игрока составит не более 200 тысяч фунтов. 

Эрик тен Хаг, Джон Мерто и Ричард Арнольд хотят, чтобы игроки не завидовали друг другу.

Напрямую новое правило повлияет на Давида Де Хеа. Вратарь получает 375 тысяч фунтов в неделю по контракту, который действует до лета 2023 года. Чтобы остаться в «МЮ», ему придется согласиться на значительное понижение зарплаты – в случае согласия он будет получать на уровне Бруну Фернандеша. Если испанец не согласится, ему придется уйти.

Сейчас важные игроки «Юнайтед» – Рафаэль Варан, Харри Магуайр, Каземиро и Фернандеш – получают примерно равные зарплаты (от 180 до 200 тысяч фунтов в неделю, как утверждает Daily Mail). В случае невыхода в Лигу чемпионов их зарплаты снизятся. Люку Шоу, контракт которого действует до лета 2024 года, предложат аналогичную зарплату.

Задумка «МЮ» заключается в том, чтобы большее число игроков получали примерно такую зарплату. Клуб больше не хочет тратить по 500 тысяч фунтов в неделю на зарплату отдельным суперзвездам.

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66 комментариев

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Великий Алонсо
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Как же велик Криштиану, каждая новость о нем собирает по 100+ комментов от стада. А правила уже называются в честь его имени 🙏🙏🙏.
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Александр Кофанов
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Побочка Роналду!
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шампион
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Тен Хаг вчера: МЮ нужны великие игроки, мы покупали слишком много середняков!
МЮ сегодня: емсли Нде Хэа ни снимзит зармплату, ему приньдется уймти.
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Alexander Yavriantz
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В теории позитивная новость, а на практике - тревожная. У Рэшфорда зп больше и контракт заканчивается, остаётся надеятся на его лояльность к клубу получается, ПСЖ наверняка ему в 2 раза больше предложат. МЮ должен быть притягателен, как место где хочется провести карьеры, а не перекантоваться пару лет и пойти на повышение, как в Аяксе например. Всё равно давать всем одинаковую зарплату - бред, есть основные игроки. а есть лавочники, у которых зарплата должна быть ниже.
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Men77
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Я думал "правило Роналду" это не более 200 лямов в год.
А тут оказывается в неделю и 200 косарей.
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Alex Legend
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Ответ Silent2006
По сути, просто решили немного прокинуть Де Хеа на ползарплаты. Такое себе. Вы же сами согласились ему столько платить, а теперь заднюю даете.
У него контракт в любом случае до лета. А потом хочешь подписывай, хочешь не подписывай. Всё равно не за миску супа играть будет.
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HellLight
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psycho killer
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Попробуй проживи теперь на 199 тысяч фунтов в неделю
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Александра Александрова
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Выписать самую большую зп в апл престарелому пенсионеру , который утащил команду со второго места на 6 это премия маразм века ))
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Great ManUtd
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Ответ Nikro9
Сначала раздули рынок купив марсьаля за 75млн, теперь пытаетесь откатиться обратно. Так не бывает😅 Превратитесь в середняков окончательно
Не позорься, Марсьяля купили за 60 лямов евро.
https://www.transfermarkt.world/anthony-martial/transfers/spieler/182877/transfer_id/1334155
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Master Slova
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Это правило надо вводить во всей лиге, название сохранить, Кришу будет приятно
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Kiryl Olshewski
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Часть зарплаты, будут давать бонусами, кажется, множество бонусов(неигровых даже) будут прописаны в контрактах для того, чтобы игроков не переманивали ПСЖ, Челси, Ньюкасл итд
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psycho killer
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Жесть конечно, не больше 200 тысяч фунтов в неделю

И как им теперь жить?!
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Yeti_17
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Ответ Silent2006
По сути, просто решили немного прокинуть Де Хеа на ползарплаты. Такое себе. Вы же сами согласились ему столько платить, а теперь заднюю даете.
При всём уважении, Де Хеа уже не кажется таким уникальным и снижение зарплаты было вполне ожидаемым.
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Carrier
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В Арсенале такое уже было, когда Диаби, Денилсоны и Сонги получали на уровне Фабрегаса и Ван Перси
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Великий Алонсо
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Тебя заминусовали и ты заново свой бред написал. Лови ещё минус
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Василий Максем
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Ответ Silent2006
По сути, просто решили немного прокинуть Де Хеа на ползарплаты. Такое себе. Вы же сами согласились ему столько платить, а теперь заднюю даете.
Эм. Нет. У него контракт по той самой, согласованной, зп до лета. Дальше надо подписать новый контракт. Но уровень её упадет в два раза. Где задняя тут?
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fellx
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МЮ становится крепким середняком,)
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Black heart
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Ответ medooo
Хотели, чтобы игроки не завидовали друг другу, но при этом заставляют одного из старичков идти почти на двукратное понижение без каких-либо логичных спортивных обоснований. Как-то некрасиво получается по отношению к Давиду
в смысле? У него контракт заканчивается. Хочет продлить - подписывай такую зп. тем более с его уровнем игры - могут вообще не предложить продление, а купить нового кипера.
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Виктор Суворов
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Ответ Roman_ello
Это называется «потолок зарплат». Привет✌🏼️ НХЛ 🇺🇸
При чем тут НХЛ? Абсолютно разные вещи
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Reigher
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Вот это наследие оставил после себя CR7
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Radik_2.0
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Кому надо - бонусами накидают, имхо.
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Евгений Соболев
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Бедняги..
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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1CEMAN
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Ответ Nikro9
Сначала раздули рынок купив марсьаля за 75млн, теперь пытаетесь откатиться обратно. Так не бывает😅 Превратитесь в середняков окончательно
Реаловский что-то несёт про раздувание цен. Умора
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